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Галатасарай – Барселона – 1:4, 2-й тур Лиги чемпионов, Алексей Батраков, 13 октября 2026

Батраков забил «Барселоне» в ЛЧ! Но «Галатасарай» пропустил четыре
Кирилл Закатченко Андрей Панков
,
«Галатасарай» – «Барселона», онлайн-трансляция ЛЧ
Комментарии
Андрей Панков раздавал контент с места событий.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Зачем Батракову уезжать в турецкий чемпионат? Да вот ради таких матчей, что ждёт нас сегодня вечером! Алексей мечтал о «Барселоне» и теперь сыграет против неё в Лиге чемпионов.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
13 октября 2026, вторник. 22:00 МСК
Галатасарай
Стамбул, Турция
Окончен
1 : 4
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Батраков – 28'     1:1 Канселу – 43'     1:2 Лопес – 50'     1:3 Гордон – 53'     1:4 Адейеми – 65'    

Выйдет ли россиянин в старте – пока вопрос. Главный тренер «Галатасарая» Окан Бурук на предматчевой пресс-конференции заявил, что с составом определится после последней перед игрой тренировкой. Но в пользу Алексея – пятничный матч в чемпионате Турции с «Касымпашой», где он отдал голевой пас и был лучшим на поле.

«Барса» – очевидный фаворит. Не только матча, но и всего турнира в целом. В 1-м туре команда Флика разобралась дома с «Фейеноордом» 5:1, а вот «Галатасарай» уступил в Португалии «Спортингу» 1:3. В Турции будет мощная поддержка (пожалуй, нигде в Европе такого не встретишь), но на этом козыри хозяев заканчиваются. Шансов не сенсацию немного.

Мы будем следить за игрой и всем, что происходит до матча, в этом онлайне. А наш корреспондент Андрей Панков, который уже находится в Стамбуле, будет держать в курсе того, что происходит до начала встречи. Так что подключайтесь не только к старту игры (он в 22:00 мск), но и заранее!

«Барса» разгромила «Галатасарай» Четвёртый гол «Барселоны» Батракова заменили на 58-й минуте Гордон забил с паса Ямаля «Барса» вышла вперёд на старте второго тайма «Барселона» сравняла в конце первого тайма Батраков забил «Барселоне» Батраков попал в стартовый состав «Галатасарая» на матч ЛЧ с «Барселоной»
14 октября 2026
00:13 Кирилл Закатченко

И ещё слова Кахигао о Батракове.

«Мне кажется, Батраков отлично справляется, потому что адаптироваться в Турции действительно непросто. Дело не столько в городе, сколько в давлении в «Галатасарае». Я поддерживаю общение с Оканом Буруком и другими людьми в клубе. Они счастливы, что подписали его».
00:12 Кирилл Закатченко

Спортивный директор «Спартака» Фрэнсис Кахигао в эфире Okko Sport оценил игру Алексея Батракова в прошедшем матче.

«Это самый большой момент сегодняшнего вечера. Нужно уважить российский футбол. Это был топ-матч. Я два года работал в «Галатасарае», был в системе «Барселоны», когда начинал свою карьеру игрока. Важно, что Батраков не только забил, но и начал атаку, которая в итоге привела к этому. Очень важный мяч для Алексея».
13 октября 2026
23:54 Кирилл Закатченко

«Барса» разгромила «Галатасарай»

Матч окончен. Поздравляем Батракова с дебютным голом в ЛЧ, но «Барса» сегодня была хороша, особенно после перерыва.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
13 октября 2026, вторник. 22:00 МСК
Галатасарай
Стамбул, Турция
Окончен
1 : 4
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Батраков – 28'     1:1 Канселу – 43'     1:2 Лопес – 50'     1:3 Гордон – 53'     1:4 Адейеми – 65'    
23:51 Кирилл Закатченко

Добавлено три минуты. С исходом всё давно понятно.

23:47 Кирилл Закатченко

Шаллаи сбил соперника (Жезуса), и судья наградил венгра жёлтой карточкой.

23:45 Кирилл Закатченко

Шаллаи на ленточке головой спас от пятого пропущенного мяча.

23:44 Кирилл Закатченко

Жезус пробил в створ — Чакыр справился. Санчес перед этим поскользнулся.

23:43 Кирилл Закатченко

Гави вышел вместо Фермина. Перестановка в составе «Барселоны».

23:41 Кирилл Закатченко

Торрейра получил повреждение. Капитанская повязка перешла к Санчесу. Ньяга вышел вместо Лукаса.

23:39 Кирилл Закатченко

Гарсия! В каком порядке вратарь «Барселоны»! Выгреб мяч из-под ног у Осимхена. Правда, там был офсайд.

23:37 Кирилл Закатченко

14 офсайдов на две команды. Огромное количество! Адейеми тем временем попадает в сетку с внешней стороны.

23:36 Кирилл Закатченко

Гарсия вовремя выскочил из ворот и опередил Осимхена, который далеко от себя отпустил мяч. Это был голевой момент.

23:34 Кирилл Закатченко

Новые замены у «Барселоны». Педри и Эрик Гарсия ушли, вышли Кунде и Берналь. Капитанская повязка ушла к Ямалю.

23:31 Кирилл Закатченко

Интрига на остаток матча, пожалуй, заключается только в том, сколько ещё пропустит «Галатасарай».

23:28 Кирилл Закатченко

Шаллаи поменял Йылмаза. Замена в составе «Галатасарая».

23:27 Кирилл Закатченко

Четвёртый гол «Барселоны»

Это разгром! Адейеми кладёт мяч в дальний угол. Развалился «Галатасарай» после перерыва.

23:25 Кирилл Закатченко

Леау грубо вкатился в Эрика Гарсию. Судья достал жёлтую карточку.

23:24 Кирилл Закатченко

«Барса» пока идеально играет после перерыва. Гости не дают сопернику прийти в себя.

23:21 Кирилл Закатченко

14:3 — статистика по ударам в пользу каталонского клуба. Ничего удивительного.

23:19 Кирилл Закатченко

Ольмо и Гордон покинули поле в составе «Барселоны». Вышли Жезус и Адейеми.

23:19 Кирилл Закатченко

Батракова заменили на 58-й минуте

Сара, Зане и Угочукву вышли на поле в составе «Галатасарая». А кто ушёл? Лемина, Акгюн и Батраков. К сожалению, Лёша отправился на скамейку.

23:16 Кирилл Закатченко

Меньше 10 минут прошло после перерыва, а «Барса», по сути, прикончила интригу. Тяжело представить, что «Галатасарай» отыграется. А может, Батраков ещё забьёт?

23:15 Кирилл Закатченко

Гордон забил с паса Ямаля

Что сейчас сделал Ямаль? Каким-то невероятным финтом сохранил мяч в штрафной «Галатасарая» и прострелил на Гордона, а тот попал в ближний угол.

23:13 Кирилл Закатченко

Ох! Ямаль сместился в центр и пробил немного выше створа.

23:12 Кирилл Закатченко

Батраков упал, посмотрел судью, но свистка не было.

23:11 Кирилл Закатченко

«Барса» вышла вперёд на старте второго тайма

А вот и второй гол «Барселоны»! Фермин головой переправил мяч в угол после заброса Ямала.

23:10 Кирилл Закатченко

Йылмаз в последний момент опередил Гордона, который мог забивать. Но и здесь был офсайд, по мнению судейской бригады.

23:08 Кирилл Закатченко

Ох! Ямаль крутил в дальний угол, однако немного не попал в створ. Правда, там был офсайд.

23:08 Кирилл Закатченко

«Барса» сразу забрала мяч под свой контроль. И Гордон запорол убойный момент! Ямаль забросил на дальнюю штангу, а Энтони не попал в ближний угол. Такое бывает?

23:06 Кирилл Закатченко

Стартовала вторая половина. Надеюсь, будет интересно. Пока интрига жива.

22:49 Кирилл Закатченко

Перерыв! Очень бодрый тайм в Стамбуле. Немного переведём дух.

22:49 Кирилл Закатченко

Ольмо пробил с дальней дистанции — Чакыр отбил мяч в сторону. Много работы у вратаря.

22:48 Кирилл Закатченко

Начертили линии на повторе, по которым видно, что Йылмаз был в офсайде. По этой причине не засчитали второй гол «Галатасарая».

22:47 Кирилл Закатченко

И снова Чакыр! Спасает после удара Гордона! Три минуты добавлено.

22:46 Кирилл Закатченко

Чакыр со второй попытки забрал мяч после дальнего угла. Последняя минута основного времени тайма.

22:45 Кирилл Закатченко

«Барселона» сравняла в конце первого тайма

И всё-таки добилась своего «Барса»! Затяжная атака каталонского клуба завершилась точным ударом Канселу в дальний угол. Немного не дотерпел «Галатасарай» до перерыва.

22:44 Кирилл Закатченко

«Барса» опять перекатывает мяч с фланга на фланг. Свистит стадион, «Галатасарай» обороняется.

22:42 Кирилл Закатченко

Хозяева сгоняли в контратаку, но Лемина отдал слишком неточный пас на Осимхена.

22:41 Кирилл Закатченко

Как же нервничает Осимхен! Залез в офсайд и начал размахивать руками.

22:40 Кирилл Закатченко

Ямаль мягко забросил, но получилось точно в руки Чакыру.

22:38 Кирилл Закатченко

Акгюн пробил в створ. Получилось не очень сильно. Вратарь на месте.

22:36 Кирилл Закатченко

ГОООООЛ! Что происходит? Второй гол «Галатасарая»! Батраков подал от углового флажка, Осимхен скинул, а Мартин переправил мяч в свои ворота. Или там было касание Йлмаза?

UPD. Идёт проверка на предмет офсайда у Йылмаза. Офсайд в итоге, гол отменили.

22:34 Кирилл Закатченко

Леау упал в штрафной «Барселоны», но там не было фола.

22:33 Кирилл Закатченко

«Барса» по-прежнему подолгу владеет мячом. И опять тот же саундтрек на арене.

22:31 Кирилл Закатченко

Фух! Кто бы мог подумать, что «Барса» будет проигрывать на этом отрезке?

22:29 Кирилл Закатченко

Батраков забил «Барселоне»

ГОООООООЛ! Батраков открывает счёт! Фантастика! Леау покатил на россиянина, а тот забил при помощи рикошета. Сумасшествие на стадионе!

22:28 Кирилл Закатченко

Шесть ударов уже есть у каталонского клуба, «Галатасарай» ни разу пока не пробил.

22:26 Кирилл Закатченко

Чакыр вступает в игру! Отразил непростой удар Канселу с угла штрафной площади.

22:26 Кирилл Закатченко

Середина первого тайма. Пока без голов. Игра в основном проходит на половине поля турецкого клуба.

22:25 Кирилл Закатченко

Прошла подаче на Ольмо, а Дани головой кивнул мимо створа с близкого расстояния. Но там тяжело было подстроиться под пас.

22:23 Кирилл Закатченко

Батраков коснулся мяча, но под давлением отдал назад на Якобса. Кстати, в Стамбуле поливает дождь.

22:22 Кирилл Закатченко

Фермин зацепил Эльмалы. Есть возможность у турецкого клуба подышать немного.

22:21 Кирилл Закатченко

Осимхен психует на поле. Судья не зафиксировал фол на нигерийце на половине поля испанского клуба.

22:20 Кирилл Закатченко

У Ямаля поехала нога в атаке на радость всего стадиона. Пока хозяева терпят.

22:19 Кирилл Закатченко

Ещё один удар от гостей. Правда, эта попытка Фермина вышла крайне неудачной.

22:18 Кирилл Закатченко

Батраков оказался на газоне. Свисток судьи промолчал. Атака «Барсы» завершилась ударом Гордона, с которым справился Чакыр.

22:16 Кирилл Закатченко

Батраков часто находится рядом с Осимхеном во время диагональных забросов на африканца. Но пока Виктор опять залез в офсайд.

22:14 Кирилл Закатченко

Ямаль зарядил выше створа, после чего сцепился с Лемина. Но арбитр всех успокоил, не пришлось даже карточки доставать.

22:11 Кирилл Закатченко

Многовато офсайдов сегодня. Вот сейчас там оказался Канселу.

22:10 Кирилл Закатченко

Осимхен залез в офсайд. Турецкий клуб впервые всем составом перешёл на чужую половину поля.

22:08 Кирилл Закатченко

Гарсия вовремя выскочил из штрафной площади и сыграл в мяч. Опередил Акгюна.

22:08 Кирилл Закатченко

Чакыр спас «Галатасарай» после выхода Ольмо один на один с вратарём. Впрочем, там был офсайд.

22:07 Кирилл Закатченко

Очень сложно игрокам «Галатасарая». Не получается сделать несколько точных передач подряд.

22:05 Кирилл Закатченко

Пока не держится мяч у футболистов «Галатасарая». Свист на стадионе мы слышим чуть ли не каждую секунду.

22:04 Кирилл Закатченко

Ольмо зарабатывает штрафной на первых минутах. Санчес нарушил правила на своей половине поля.

22:03 Кирилл Закатченко

Гордон упустил мяч в единоборстве с Йылмазом, после чего нарушил правила в атаке.

22:03 Кирилл Закатченко

Невероятная атмосфера в Турции! Гости владеют мячом, оглушительный свист сейчас на стадионе.

22:02 Кирилл Закатченко

Прозвучал стартовый свисток в Стамбуле. Погнали! Батраков развёл мяч с центра поля.

21:58 Кирилл Закатченко

Послушали гимн Лиги чемпионов. Прекрасная атмосфера на стадионе в Стамбуле. Ждём начала игры.

21:57 Кирилл Закатченко

Команды выходят на поле. Совсем скоро стартует игра в Стамбуле.

20:51 Кирилл Закатченко

Родители и жена Алексея Батракова уже на стадионе.

Фото: «Чемпионат»

20:51 Кирилл Закатченко

Российский болельщик, которого зовут Иван, рассказал Андрею Панкову, как достал билеты на матч «Галатасарай» — «Барселона».

«Ехали с девушкой в метро, хотели найти кого-нибудь ещё с футболкой Батракова. К сожалению, не получилось. Билеты на матч «Галатасарая» с «Барселоной» достал на российском сайте. У продавца есть всякие билеты — на матч «Сабаха» в Азербайджане, например. Отдал $ 800 за билет — самый дешёвый. Думаю, «Галатасарай» не проиграет, и надеюсь, что Батраков забьёт».
20:50 Кирилл Закатченко

Батраков попал в стартовый состав «Галатасарая» на матч ЛЧ с «Барселоной»

«Галатасарай»: Чакыр, Якобс, Санчес, Эльмалы, Акгюн, Лемина, Торрейра, Батраков, Леау, Йылмаз, Осимхен.

«Барселона»: Гарсия, Канселу, Кубарси, Мартин, Э. Гарсия, Ф. Лопес, Родри, Педри, Ямаль, Гордон, Ольмо.

20:37 Кирилл Закатченко

Андрей Панков пилит для вас контент из Турции. Отыскал российского фаната в Стамбуле. У того футболка с фамилией Батраков на спине.

19:39 Кирилл Закатченко

И вот ещё один доклад от Андрея Панкова. Он рассказывает об атмосфере на стадионе за пару часов до стартового свистка.

19:22 Кирилл Закатченко

Бедолаги пытаются оформить Пасолиг — местный паспорт болельщика.

Фото: «Чемпионат»

19:21 Кирилл Закатченко

Андрей Панков сообщает, что в стамбульском метро уже торгуют палёнкой, причём на каждой станции. А сразу несколько турок прямо в вагоне предложили продать аккредитацию за 10 тыс. лир (примерно 17 тыс. рублей). Смешные деньги за бесценную возможность увидеть игру Батракова против «Барсы».

Фото: «Чемпионат»

17:12 Кирилл Закатченко

В главном фанатском магазине «Галатасарая» невозможно купить футболку с фамилией Батракова. Дело в том, что буква «R» закончилась в качестве доступной для нанесения, из-за чего невозможно купить форму с фамилией Батракова и других игроков. Бывает и такое, представляет! Информация от нашего корреспондента Андрея Панкова, который сегодня дежурит в Стамбуле.

14:45 Дмитрий Зимин

Футболист воронежского «Факела» Алексей Сутормин высказался об игре полузащитника Алексея Батракова за турецкий «Галатасарай».

Он молодец. Пусть играет, набирается опыта, проявляет себя. Дай бог, чтобы «Галатасарай» был для Батракова перевалочным пунктом перед большим клубом в Европе. Всё в его руках, а мы следим за ним. Для страны и ребят приятно, что у нас появляются футболисты, которые уезжают в Европу и неплохо себя там проявляют. Будем надеяться, чтобы их было больше, — приводит слова Сутормина «Матч ТВ».

14:44 Дмитрий Зимин

Кстати, посмотреть как Батраков провёл вчерашнюю тренировку можно по ссылке ниже.

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Алексей Батраков занимается в общей группе «Галатасарая» перед игрой с «Барселоной»
14:37 Дмитрий Зимин

Андрей Панков передаёт из Стамбула: в магазине много болельщиков. Все покупают матчевые шарфы. А футболка с фамилией Батракова осталась в одном единственном экземпляре.

12:52 Дмитрий Зимин

Россияне не впервые сыграют с «Барселоной». Как это было раньше?

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Как россияне играли с «Барсой» в ЛЧ за иностранные клубы? Восемь примеров для Батракова
11:45 Дмитрий Зимин

А вот испанское издание Diario SPORT назвало российского полузащитника «Галатасарая» Алексея Батракова «новым Аршавиным» в публикации перед матчем с «Барселоной» в Лиге чемпионов.

«Молодой талант «Галатасарая» находится на подъёме и хочет продемонстрировать свою магию команде Флика», — говорится в публикации.

11:31 Дмитрий Зимин

Главный вчерашний сюжет про Батракова — вопрос по поводу него главному тренеру «Барселоны». Вот что ответил Флик:

«Я не видел много игр Батракова. Но я видел последний матч, где он сыграл хорошо. Отличный трансфер для «Галатасарая». Если ты молод, талантлив, то ты всегда мечтаешь о великом. Например, об игре в «Барселоне», как об этом мечтает Батраков, если вы верно всё сказали. Амбиции — это хорошо»,

10:33 Дмитрий Зимин

В Турции наш корреспондент Андрей Панков, который вчера фиксировал всё, что происходило с Алексеем перед матчем. Наблюдения в его материале.

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10:31 Дмитрий Зимин

Всем привет! Сегодня большой день для всех болельщиков российского футбола. Ведь Алексей Батраков во втором в жизни матче Лиги чемпионов может сыграть с «Барселоной». А следить и готовиться к этой игре мы будем в этой онлайн-трансляции.

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