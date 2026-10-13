Батраков забил «Барселоне» в ЛЧ! Но «Галатасарай» пропустил четыре

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Зачем Батракову уезжать в турецкий чемпионат? Да вот ради таких матчей, что ждёт нас сегодня вечером! Алексей мечтал о «Барселоне» и теперь сыграет против неё в Лиге чемпионов.

Выйдет ли россиянин в старте – пока вопрос. Главный тренер «Галатасарая» Окан Бурук на предматчевой пресс-конференции заявил, что с составом определится после последней перед игрой тренировкой. Но в пользу Алексея – пятничный матч в чемпионате Турции с «Касымпашой», где он отдал голевой пас и был лучшим на поле.

«Барса» – очевидный фаворит. Не только матча, но и всего турнира в целом. В 1-м туре команда Флика разобралась дома с «Фейеноордом» 5:1, а вот «Галатасарай» уступил в Португалии «Спортингу» 1:3. В Турции будет мощная поддержка (пожалуй, нигде в Европе такого не встретишь), но на этом козыри хозяев заканчиваются. Шансов не сенсацию немного.

Мы будем следить за игрой и всем, что происходит до матча, в этом онлайне. А наш корреспондент Андрей Панков, который уже находится в Стамбуле, будет держать в курсе того, что происходит до начала встречи. Так что подключайтесь не только к старту игры (он в 22:00 мск), но и заранее!