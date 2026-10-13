Как россияне играли с «Барсой» в ЛЧ за иностранные клубы? Восемь примеров для Батракова

Но следовать стоит не всем – забил каталонцам только один наш легионер. Помните кто?

«Галатасарай» сыграет с «Барселоной» во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Для нас самый интригующий сюжет – что покажет российский полузащитник стамбульцев Алексей Батраков? За постсоветскую историю с «Барсой» за иностранные клубы рубились восемь россиян. Вспоминаем всех футболистов и что они показали во встречах с каталонцами.

Сергей Юран, «Бенфика»

Сергей Юран Фото: Neal Simpson/EMPICS via Getty Images

Юран принял участие в двух матчах с «Барселоной» ещё в Кубке европейских чемпионов. Однако первая игра состоялась 11 декабря 1991 года – за несколько дней до распада СССР. Тогда, кстати, вместе с ним в составе «Бенфики» на поле вышел Василий Кульков. А лиссабонцы сыграли дома вничью – 0:0. Вторая встреча состоялась уже в апреле 1992 года. «Бенфика» на чужом поле уступила «Барселоне» со счётом 1:2. Юран в обеих встречах провёл по 90 минут, но не отметился результативными действиями.

В том сезоне «Барса» выиграла КЕЧ, в финале с минимальным счётом победив «Сампдорию». «Бенфика» же финишировала на третьем месте в группе. Напомним, тогда Кубок европейских чемпионов состоял из двух предварительных кругов, группового этапа (восемь команд на две группы). А победители квартетов встречались в финале.

Андрей Канчельскис, «Манчестер Юнайтед»

Андрей Канчельскис Фото: David Davies/Mark Leech Sports Photography/Getty Images

В Лиге чемпионов Канчельскис провёл всего 12 матчей. И сразу два – с «Барселоной». В сезоне-1994/1995 «Манчестер Юнайтед» попал с каталонцами в одну группу. В первом матче на «Олд Траффорд» команды сыграли вничью – 2:2. Андрей вышел в старте и провёл на поле все 90 минут. Правда, без голевых действий.

В ответной встрече в Испании «Барселона» не испытала проблем с «МЮ», учинив разгром – 4:0. Канчельскис снова провёл полную игру. А то поражение в итоге предрешило судьбу места в плей-офф: «Барса» опередила манкунианцев по дополнительным показателями и вышла в четвертьфинал. И сразу же отлетела от «ПСЖ» (который на групповом этапе дважды обыграл «Спартак»). А первое место в группе с «Барселоной» и «МЮ» тогда занял шведский «Гётеборг»!

Позже в автобиографии Russian Winters Канчельскис вспоминал ответный матч с каталонцами в гостях: «Барселона» прошлась по нам катком на «Камп Ноу». Я играл слева в полузащите, Райан Гиггз – в центре. Пол Инс всё время выбегал вперёд, оставляя за собой открытое пространство, и «Барселона» легко прорывалась через нашу оборону. Фергюсон был очень зол на него, но это несправедливо – вся команда играла плохо».

Дмитрий Хлестов, «Бешикташ»

Дмитрий Хлестов (слева) Фото: Mike Egerton/EMPICS via Getty Images

В сезоне ЛЧ-1993/1994 Хлестов дважды сыграл против «Барселоны» за «Спартак». Тогда в группе москвичи набрали одно очко за две встречи (2:2, 1:5). А в следующий раз Дмитрий зарубился с каталонцами уже в составе «Бешикташа». И получилось круто! Стамбульцы на групповом этапе ЛЧ-2000/2001 разнесли «Барселону» дома со счётом 3:0. Хлестов провёл на поле все 90 минут. Результативными действиями не отметился, но важный вклад в победу внёс, закрыв звёздную атаку с Ривалдо и Патриком Клюйвертом. А вот ответный матч на «Камп Ноу» россиянин пропустил: без него «Бешикташ» был разгромлен со счётом 5:0.

Алексей Смертин, «Челси»

Алексей Смертин Фото: Francis Glibbery/Chelsea FC via Getty Images

У Смертина история матчей с «Барселоной», мягко говоря, не очень богатая. Алексей появился на поле в составе «Челси» в самой концовке первого матча 1/8 финала в феврале 2005 года. Лондонцы тогда уступили в Испании со счётом 1:2, в Смертин провёл на поле одну минуту. В ответной встрече в Англии «Челси» одержал победу – 4:2. И прошёл в четвертьфинал ЛЧ. Однако российский полузащитник остался в запасе. Но де-факто Смертин играл против «Барселоны» и даже помог пройти команду Франка Райкарда в плей-офф.

Марат Измайлов, «Спортинг»

Марат Измайлов (справа) Фото: Ryan Pierse/Getty Images

В 2002-м Измайлова не было в заявке «Локомотива» на матчи с «Барселоной». Но спустя шесть лет Марат всё же сыграл против каталонцев. Но уже за «Спортинг». Команды попали в одну группу в розыгрыше ЛЧ-2008/2009. Россиянин вышел в стартовом составе в Испании. «Спортинг» уступил со счётом 1:3: Измайлов провёл полный матч на позиции центрального атакующего полузащитника, однако голом или ассистом не отметился. Ответный же матч в Лиссабоне Марат пропустил по классической (к сожалению) для себя причине – из-за травмы.

Павел Погребняк, «Штутгарт»

Павел Погребняк Фото: Alex Grimm/Bongarts/Getty Images

«Барселона» и «Штутгарт» вышли в плей-офф Лиги чемпионов — 2009/2010. И попали друг на друга в 1/8 финала. Российский форвард принял участие в обеих встречах. Дома «Штутгарт» смог сыграть с каталонцами вничью – 1:1. Павел провёл на поле 63 минуты: вместе с ним немцы забили мяч в первом тайме. Хотя Погребняк непосредственного участия в голевой атаке не принял. А в ответном матче «Барселона» смяла «Штутгарт» со счётом 4:0. На этот раз Павел провёл на поле 69 минут и в конце первого тайма заработал жёлтую карточку.

После ответного матча россиянин в интервью «Спорт-экспрессу» признался, что шансов победить такую «Барсу» у его команды не было.

Павел Погребняк экс-нападающий «Штутгарта» «В первую очередь досадно, что уже в 1/8 финала нам досталась именно «Барселона». Да, жаль, что дома не удалось забить больше. И в гостях, возможно, следовало действовать как-то иначе. Но будем объективны: против такой «Барсы» шансов не было бы ни у одной команды мира. Мы знали, как будут действовать соперники, и всё равно противопоставить ничего не смогли. Будь у меня возможность что-то изменить, провёл бы новую жеребьёвку. Вся наша команда сейчас говорит об этом. После этой встречи у всех возникла некая апатия к футболу. Нам преподали урок на тему того, к чему нужно стремиться. Против нас играли мастера, на которых надо равняться. Не стану выделять у «Барсы» даже Месси, потому что все 11 человек были великолепны».

Андрей Аршавин, «Арсенал»

Андрей Аршавин Фото: Mike Hewitt/Getty Images

Андрей – единственный россиянин, забивший «Барселоне» в Лиге чемпионов в составе иностранного клуба! Кто, если не он? Хотя до этого «Арсенал» вместе с Аршавиным вылетел в четвертьфинале ЛЧ-2009/2010 от каталонцев. В первом матче с Лондоне команды сыграли вничью – 2:2. Аршавин вышел на поле в стартовом составе, но сначала получил жёлтую карточку, а на 27-й минуте и вовсе был заменён из-за травмы малоберцовой кости. И пропустил ответный четвертьфинал в Испании, завершившийся крупной победой «Барсы» – 4:1.

На следующий сезон клубы снова сошлись в плей-офф, но уже в 1/8 финала. И на этот раз «Арсенал» начал противостояние с домашней победы – 2:1. А победный мяч забил как раз Аршавин! Россиянин появился на поле на 68-й минуте при счёте 0:1. И сначала у «Арсенала» отличился Робин ван Перси. А на 83-й минуте Андрей принёс команде Арсена Венгера победу.

Аршавин подключился к атаке «Арсенала», открылся в штрафной под пас от Самира Насри и с ходу пальнул в противоход Виктору Вальдесу. А затем помчался отмечать гол, натянув на себя игровую футболку.

Андрей Аршавин экс-нападающий «Арсенала» «Думаю, что был сыгран непростой для обеих команд матч. Тяжёлая, сложная игра, с переменным успехом, ровная. Обе команды много атаковали. Но, возможно, перевес в атакующих действиях, я говорю о голевых моментах, был у «Барселоны». В принципе, как и ожидалось, каталонцы уделили много внимания контролю мяча. Это их фирменный стиль. Они так действуют всегда. Чувствую ли себя героем матча? Ничего особенного я не сделал. В моём случае было несложно [забить «Барсе»]. Просто получил хороший пас от партнёра и попал в ворота. Другое дело, что в такие моменты испытываешь чувство удовлетворения от своего участия в игре. Приятно, когда приносишь пользу команде».

В 2020 году во время прямого эфира в соцсетях с Александром Кержаковым экс-легионер «Арсенала» добавил ещё больше интригующих деталей: «Как я это сделал? Да никак. Я, во-первых, не должен был там играть вообще, мог не попасть в заявку, но лет через 10 расскажу почему. Я вышел на замену. «Барселона» год назад нас возила рылом – и в том матче было что-то подобное. Венгер выпустил всех, кто только в атаку играет. И стали играть наудачу, все в атаку, более смело. Когда мы приехали, думали, как бы бить им за спину — вдруг кто-то убежит».

Однако в ответной встрече в Испании «Арсенал» не удержал добытое преимущество и уступил со счётом 1:3. Аршавин появился на поле на 74-й минуте, но забить такой необходимый мяч на этот раз не удалось. К тому же лондонцы почти весь второй тайм играли в меньшинстве из-за спорного удаления Робина ван Перси: судья Массимо Бузакка показал нидерландцу вторую жёлтую карточку после того, как тот ударил по мячу после свистка. Хотя сам игрок показывал, что не слышал его из-за шума на «Камп Ноу». А «Барса» в итоге добралась до победы в турнире, в финале обыграв «МЮ» – 3:1.

Александр Головин, «Монако»

Александр Головин Фото: Sathire Kelpa/Eurasia Sport Images/Getty Images

Последний релевантный пример. Головин помог «Монако» одержать неожиданную победу над «Барселоной» (2:1) в 1-м туре общего этапа ЛЧ-2024/2025. Тогда турнир впервые проходил в новом формате, и успех монегасков стал первой сенсацией. Команде Ади Хюттера очень помогло раннее удаление защитника гостей Эрика Гарсии на 10-й минуте. Затем Магнес Аклиуш открыл счёт, но в середине первого тайма Ламин Ямаль забил ответный мяч.

Головин же провёл стартовые 45 минут на скамейке и вышел сразу после перерыва. Вместе с ним «Монако» забило победный мяч в середине второго тайма – отличился Джордж Иленикена. Хотя Александр не отметился результативными действиями, он провёл солидную игру: отдал три ключевых паса (88% точных передач), совершил успешную обводку, заработал на себе один фол и дважды вернул мяч.

После матча Головин выдал мем в соцсетях, написав: «Ну вот и лузнула «Барса»!» Это была отсылка к публикации из подросткового возраста. Тогда он отреагировал на поражение каталонцев аналогичной фразой, только вместо «лузнула» было более оскорбительное слово. Когда Александр стал популярен — скриншот того детского поста стал мемом в соцсетях.

«Пост после победы над «Барселоной» — это шутка. Ещё в детстве с друзьями смотрели «эль класико», ведь все его смотрели. На этом фоне решил прикольнуться. Ничего такого в этом нет», — отметил тогда Александр.