«Дзюба был особенным». Ещё один сербский тренер открывает для себя РПЛ

Летний уход из «Акрона» Артёма Дзюбы стал значимым событием в пока недолгой истории клуба. Тольяттинцы провели уже два полных сезона в Премьер-Лиге, но без легендарного форварда и своего лидера в высшем дивизионе сейчас играют впервые. Одновременно с Дзюбой ушёл и тренер Тедеев. Команду принял Срджан Благоевич, работавший ранее в «Партизане» и казахстанских «Астане» и «Каспии». Кстати, в Казахстане его прозвали «сербским Гвардиолой» из-за схожести элементов игры. Там же Благоевич отлично освоил русский язык, в чём убедился и корреспондент «Чемпионата». Первое большое интервью серба в России — перед вами.

«Моя задача — вывести «Акрон» на новый уровень»

— «Акрон» ушёл на паузу в РПЛ с серией из четырёх матчей без поражений, но всё-таки затем уступил «Ростову». Результаты до перерыва в чемпионате можно назвать хорошими?

— Хорошими – пока нет, но они действительно во многом положительные. Мы набрали меньше очков, чем хотели – наша игра позволяла рассчитывать на большее. При этом в последних матчах были ничьи с ЦСКА, «Краснодаром», «Оренбургом», победа над «Ахматом» – вижу прогресс команды. Однако в профессиональном футболе нельзя долго радоваться только качеству игры, нам нужны очки и победы. У меня есть основания верить в то, что мы делаем, но не могу сказать, что доволен в полной мере.

— А игра команды устраивает?

— Отрезками – нам пока не хватает стабильности. Но определённые моменты матчей мне нравятся. Я сказал ребятам, что мы можем показывать хорошее качество футбола, однако нужна стабильность, чтобы повторять это из матча в матч.

— Реальные результаты команды близки к вашим ожиданиям на самом старте работы?

— Всегда хочется большего. Не могу сказать, что удовлетворён. Но я ещё раз убедился, что в России очень сложный чемпионат с большим количеством качественных команд и отдельных футболистов. Даже команды из нижней части турнирной таблицы обладают хорошим составом. Совсем не легко соревноваться в России, выигрывать очень трудно.

— Однако у вас даже с ЦСКА победа и ничья в двух матчах.

— Не думаю, что здесь есть какой-то особенный секрет (улыбается). Это были разные матчи — Кубок и чемпионат, разные составы и сценарии встреч. Но в обоих случаях наша команда показала очень высокий уровень концентрации, дисциплины и веры в себя. Для меня важно, чтобы такой уровень игры стал для «Акрона» нормой – независимо от имени соперника.

— Удивляет, что в числе ваших конкурентов по таблице «Локомотив»?

— Действительно, «Локомотив» – большой клуб. Но я бы сейчас вообще не определял круг наших конкурентов, потому что сезон длинный. У «Локомотива» хороший состав и совершенно другие амбиции. Однако нам полезнее смотреть не на тех, кто рядом с нами, а только на себя. И набирать свои очки. Я много не думаю о «Локомотиве» и других командах.

— Но наверняка смотрите много матчей. Какая команда из сопоставимых с «Акроном» по уровню производит самое приятное впечатление по игре?

— Я всегда сосредоточен только на командах, против которых играю. Только следующий соперник. Но вот первое, что приходит в голову: мне очень понравился «Ростов» (разговор состоялся до матча с «Ростовом». — Прим. «Чемпионата»). Некоторые вещи из их игры, особенно способ прессинга, игра в обороне и смены схем – для меня это очень интересно. Мне нравится смотреть на команды, где есть понятный механизм, повторяющийся каждую игру. Это интересные команды со своим лицом, где есть что-то необычное.

Срджан Благоевич на бровке во время матча «Акрона» Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— «Акрон» – относительно новая команда даже для российского зрителя, не говоря уже об иностранцах. Скажите честно: год назад знали о существовании такого клуба?

— Да, но совсем немного. Я следил за российским футболом, но, конечно, не мог быть глубоко погружён в структуру «Акрона». Узнать больше о клубе мне помогли знакомые, которые тут играли раньше и играют сейчас – Иван Рогач и Стефан Лончар. Со вторым я работал в Венгрии. От них я получал отличные отзывы о клубе, организации, об отношении к людям. Сразу понял, что «Акрон» развивается и старается сделать шаг вперёд.

— Как проходил ваш переход в «Акрон» – от первого разговора до подписания контракта?

— В Сербии закончился сезон, а «Акрон» играл стыковые матчи с «Ротором». Уже тогда знал, что клуб остался без тренера, и потом связались со мной. С самого начала для меня было важно понять не только условия контракта, но ещё и то, чего клуб хочет от тренера. Я почувствовал, что в «Акроне» хотят не просто пережить следующий сезон, а развивать команду, футболистов, обрести определённую игровую идентичность. А что самое важное – руководство узнало очень многое про меня, изучило мою предыдущую работу и дало понять, чего они ждут. Я из тех тренеров, которым интересно не просто управлять командой, а строить её. Проект «Акрона», который постоянно развивается и прогрессирует, хочет построить что-то новое и считает, что я для этой истории подхожу, – вот это меня привлекло.

— Ваша задача – вывести «Акрон» на новый для себя уровень?

— Да. По-моему, это нормально – у каждого клуба свои амбиции. «Акрон» за восемь лет добрался до приличного этапа, а для выхода на следующий уровень нужно постараться. До сих пор «Акрон» развивается каждый год. Всегда хочется большего, но сделать шаг вперёд – нелегко. Нужны время, терпение и очень много работы. В разговорах мы с руководством поняли друг друга: моя задача – сделать так, чтобы «Акрон» был конкурентоспособен в РПЛ, построить новую футбольную идентичность команды и развить игроков. Мы только начали и держимся этого направления.

Должен добавить, что ситуация у «Акрона» непростая. Это единственный клуб, который, можно сказать, каждый матч играет на выезде. Не иметь возможности выступать в своём городе – Тольятти – это недостаток для команды и болельщиков. В этом плане мы отличаемся от всех остальных клубов лиги, потому что в том же Краснодаре на домашние матчи команды приходит по 30 тысяч болельщиков, у остальных – по 10-15 тысяч. У нас нет таких возможностей. Всё это влияет на нашу работу – надеюсь, в будущем станет лучше.

— За восемь лет со дня основания «Акрон» вышел в РПЛ и провёл в ней уже два сезона. Верите, что ещё через несколько лет клуб будет на другом уровне вместе с вами?

— Добраться до этого уровня было легче, чем теперь сделать ещё один шаг вперёд.

«Дзюба — легенда, но у меня главный герой — вся команда»

— Как вам Тольятти?

— Город напоминает мне место в Белграде, где я жил. Называется Новый Белград. Похожие здания, бульвары – мне уже понятно, как здесь жить. Практически ничего нового. Но я ещё не увидел в Тольятти столько, сколько хотелось бы – работа тренера не оставляет много свободного времени. Однако здесь есть места, где можно его провести — набережная, рестораны. Неплохо, интересно.

Срджан Благоевич Фото: ФК «Акрон»

— Тренером «Партизана» вы приезжали в Москву. Ещё в России бывали?

— Нет, как раз визит на турнир в Москве с «Партизаном» – мой первый раз в России.

— Какие впечатления о стране?

— Россия – большая страна. Я видел лишь маленькую-маленькую её часть. В Москве посетил главные места, которые интересны каждому туристу, два дня пробыл в Петербурге, а остальные города – только гостиницы на выездах.

— Русские и сербы называют друг друга братьями. Люди действительно похожи?

— Я не люблю обобщать – каждый человек является отдельной личностью. Но наши народы всегда приятельствовали, мы любим называть друг друга братьями. В последние годы в Белграде живет много граждан России. Мы всегда старались относиться к ним с уважением, и я чувствую такое же хорошее отношение к сербам здесь.

— Вы ведь могли оказаться в России раньше – спортивный директор «Родины» Алексей Зинин рассказывал, что звал вас в клуб.

— Да, предложение было. Я хорошо знаю Алексея Зинина по совместной работе в венгерском «Дебрецене» и отношусь к нему с уважением. Насколько я помню, не было возможности договориться – тогда я продлил контракт с «Дебреценом». На этом и остановились, в футболе это абсолютно нормальная ситуация.

— Зимой слухи отправляли вас в «Рубин». Были контакты?

— Знаю, что были разговоры с моим агентом, но больше сказать не могу.

— Два главных противостояния в российском футболе — «Спартак» – «Зенит» и «Спартак» – ЦСКА – сравнимы с главным дерби Сербии?

— Я уже понял, что «Спартак» – «Зенит» и ЦСКА – «Спартак» – это очень большие матчи. Но вы спрашиваете об этом человека, который вырос в Белграде и работал в «Партизане». Здесь я не смогу быть объективным (улыбается). Белградское дерби для нас не просто футбольный матч. В этот день меняются город, атмосфера в нём, люди. В Сербии за два клуба – «Црвену Звезду» и «Партизан» – болеет 90% страны. У российских противостояний есть свои эмоции и своя история, но для меня главное дерби – белградское.

— До этого сезона «Акрон» многими воспринимался как команда Дзюбы. Тяжело возглавлять клуб сразу после ухода главного бомбардира России, звезды и лидера команды?

— Я прекрасно понимаю, почему возникло такое восприятие. Артём – большая фигура для российского футбола, яркая личность и отличный футболист. Дзюба очень сильно влиял на команду – это очевидно. Но начался другой этап – не лучше и не хуже, просто другой. У нас новая команда, новые футболисты, идеи. Моя задача – сделать так, чтобы главным героем была вся команда. А Дзюба, естественно, легенда российского футбола. Большое уважение ему.

— Кто из нынешней команды может сравниться с ним по лидерским качествам?

— Артём был особенным лидером, но сейчас лидерство распределено между несколькими футболистами, и мне нравится, как это происходит. Каждый проявляет это по-своему. Один ведёт команду характером, второй – качеством игры, третий – голосом, четвёртый – отношением к тренировкам. Как я вижу, чем меньше команда зависит от одного игрока, тем она сильнее.

— Резюмируем: в таком большом и харизматичном лидере «Акрон» сейчас не нуждается?

— Сейчас мы стараемся строить команду иначе. У нас есть ребята, каждый из которых может сделать что-то полезное для команды, исходя из своих сильных качеств.

— Рады были снова встретиться с Лончаром?

— Конечно, он очень качественный футболист и отличный парень. Трудолюбивый, всегда добавляющий энергию команде. Стефан проделывает огромную беговую работу, и это не только про расстояние, но и про интенсивность. Недавно даже видел статистику: по объёму он номер один, а остальные сильно отстают. То, что Лончар даёт команде, очень ценно.

Срджан Благоевич и Стефан Лончар Фото: ФК «Акрон»

— Беншимол тоже выделяется.

— Это футболист, который делает разницу на поле. Люблю игроков, обладающих качествами, благодаря которым они на такое способны. У Беншимола есть и недостатки, над которыми надо работать, но он даёт скорость, агрессию, мощность и голы. В том сезоне Жилсон забил 10 голов, а сейчас – уже четыре.

— Он и на чемпионате мира поиграл – болели персонально?

— Честно, не успевал смотреть много игр на чемпионате мира: тренировки, анализ – очень много работы. Но, конечно, знаю, как Беншимол сыграл за сборную.

«Марко Николич — один из самых сильных тренеров Сербии»

— «Астана» – ваш самый успешный проект?

— Очень важный для меня, если смотреть на уровень команды и на то, что мы построили за очень короткий период. Если говорить о трофеях, то «Астана» – мой самый успешный проект. Мы создали команду, которая стала чемпионом Казахстана. Однако в каждом клубе я прошёл определённый путь. Например, «Инджия» со мной вышла в Премьер-лигу Сербии – это тоже большой успех. С «Каспием», совсем маленьким клубом в Казахстане, нам удалось остаться в высшем дивизионе. Но если мы говорим о кубках, «Астана» – мой главный успех.

— Вы отлично говорите по-русски – это как раз из Казахстана?

— Да-да. Когда я приехал туда в 2020 году, не знал ни слова по-русски. Но проработал там почти три года и теперь говорю с вами на русском.

— Вы и до «Акрона» работали с российскими и белорусскими футболистами. Менталитетом они сильно отличаются от сербов, венгров?

— Опять же, не люблю обобщать и осторожно отношусь к стереотипам. Иногда два серба могут отличаться друг от друга сильнее, чем серб от русского. Футбольная культура в этих странах, конечно, разная, но тренер работает не с паспортами, а с людьми.

— В «Каспии» вы работали с Лео Адамсом. Слышали о его гибели?

— Конечно. Для меня это была очень тяжёлая новость. Хорошо помню Лайонела – он уже был частью команды, когда я приехал. Когда услышал, что с ним случилось… Очень жаль. И не только из-за наших хороших отношений – всегда грустно, когда из этого мира уходит такой молодой человек.

— Каким он вам запомнился?

— Мы хорошо поработали, Лео был качественным футболистом. Мы много говорили, потому что он был таким парнем – очень чувствительным, требующим постоянного общения. Были и трудные моменты, но наши отношения только укреплялись.

— Джуджак и Натхо рассказывали вам про Россию?

— Не могу сказать, что мы много говорили об этом, хотя, конечно, я знаю об их карьере здесь. Помню, с Балажем мы обсуждали его решение переехать в «Анжи». Многие критиковали его за этот шаг, потому что считали, что он мог добиться намного большего. Но он не жалеет. Джуджак играл за хорошие команды с очень качественными партнёрами в России. Они с Натхо – лидеры с характером, харизмой, любители побеждать. Бибрас – легенда «Партизана», Балаж – легенда венгерского футбола. Для меня работа с ними – крайне полезный опыт.

— Натхо совсем недавно завершил карьеру.

— Когда я работал с Бибрасом, он не был в пиковом возрасте, но по статистике именно у меня в «Партизане» провёл один из лучших сезонов в карьере. Он сильно помог мне, был очень важен для команды в не самый лёгкий период. Натхо очень любит клуб, остался жить в Белграде, в «Партизане» играют его дети.

— В чём, на ваш взгляд, причина востребованности сербских тренеров в России?

— Наверное, есть культурная близость, которая помогает быстрее адаптироваться. Но сербы, вообще, быстро осваиваются везде – например, в Эмиратах играют и тренируют много наших. Однако какого-то особенного секрета в паспорте я бы не искал (смеётся). Ивич, Станкович, Николич, Йоканович, Муслин – очень разные тренеры, характеры, футбольные идеи. Если они добивались результата в России, это скорее потому, что они хорошие специалисты, а не из-за сербского гражданства (улыбается).

Срджан Благоевич Фото: ФК «Акрон»

— Знакомы с кем-то из них?

— Конечно. Прежде всего я в очень хороших отношениях с Марко Николичем. Мы общаемся регулярно, списываемся. Считаю Марко одним из самых сильных сербских тренеров. Очень уважаю его работу. Знаю, насколько хорошо он потрудился в «Локомотиве» и ЦСКА, а сейчас с АЕКом стал чемпионом Греции и добрался до Лиги чемпионов.

Знаком и с Сашей Иличем, который сейчас работает в «Партизане». С Деяном Станковичем играли белградское дерби, когда он работал в «Црвене Звезде». До этого пересекались в Венгрии. Знаком с Владимиром Ивичем. Почти с каждым из сербских тренеров, которых я перечислил, у меня отличные отношения.

— Вы дважды заходили в «Партизан», но почему оба срока получились не такими продолжительными?

— Надо понимать все обстоятельства: «Партизан» – сложный клуб, оказавшийся в непростой ситуации. Это касается и спорта, и организационных моментов. В первый раз расставание инициировал клуб, потом пригласил обратно – и я согласился. «Партизан» для меня очень важен. Мой второй период там тоже завершился раньше, чем я хотел. Были в моей работе в «Партизане» моменты, которыми я очень доволен, были и вещи, которые можно было сделать лучше. Но не хочу сейчас из России анализировать свою работу в «Партизане». Этот клуб дал мне очень много хорошего – я стал сильнее как тренер и человек. «Партизан» навсегда останется моим клубом. Считаю, что в трудный момент я помог команде добиться стабильности.

— Сейчас снова начались трудности: «Партизан» внизу таблицы. Тяжело за этим наблюдать?

— Да. Сейчас «Партизан» проходит через один из самых трудных для себя периодов, что, конечно, тяжело переживать, если есть определённые чувства к клубу. Надеюсь, он вернётся на свой уровень.

— Какой босс из легендарного Миятовича?

— Предраг Миятович – огромное имя для сербского футбола. Колоссальный международный опыт, в прошлом – игрок и спортивный директор мадридского «Реала». У нас были профессиональные отношения. Были вещи, на которые мы смотрели одинаково, были и расхождения во взглядах. Но это нормально, особенно в большом клубе. Я с большим уважением отношусь к карьере Миятовича и не хотел бы сейчас обсуждать какие-то проблемы.

«Если команда играет плохо, никакая биография не спасёт тренера»

— Почему не сложилась ваша игровая карьера?

— Наверное, потому что я не был достаточно хорошим футболистом (смеётся). Всё просто. Но именно из-за этого я рано стал смотреть на футбол с другой стороны. Видел не только то, что происходит на поле, но и почему это происходит. В какой-то момент понял, что мой путь в футболе будет другим. В 27 лет я окончил факультет спорта и физической культуры, получил необходимые лицензии. Понимал, что из моей карьеры игрока ничего не получится, и принял решение остаться в футболе в другом качестве. Начал работу тренером.

Срджан Благоевич Фото: ФК «Акрон»

— Можно сказать, это даже на пользу?

— Думаю, да. В 27-28 лет я получил предложение работать в академии белградского клуба, где до этого играл. Принять, что я больше не буду играть в футбол, и перейти к другой роли было нелегко.

— В России некоторые скептически относятся к тренерам без большого игрового опыта. Что ответите?

— Каждый имеет право так думать, я не против. Не считаю, что должен словами убеждать кого-то, что заслуживаю быть тренером. Да, у меня не было большой игровой карьеры, я был средним футболистом. Никогда этого не скрывал. Также не отрицаю, что большой футболист начинает тренерскую карьеру с преимуществом: он знает раздевалку, давление серьёзных матчей, видел всё изнутри и работал с топ-специалистами. У меня такого не было, но я должен был найти другие возможности: учиться, набираться опыта, ошибаться и снова учиться. Я занимаюсь этим уже много лет, поэтому спорить с людьми, которые так говорят, не буду. Главный аргумент любого тренера – его команда. Если она играет хорошо, значит, тренер делает всё правильно. Если нет – никакая биография его не спасёт.