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Расписание спортивных матчей 13 октября 2026 года — live трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события вторника: Батраков против «Барселоны» в ЛЧ, Кубок России, теннис и хоккей
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 13 октября 2026 года
Комментарии
За чем следить 13 октября: матчи «Локомотива» и «Краснодара», «Атлетико» — «МЮ», «Миннесота» — «Вегас» и Дёмин в предсезонке НБА!

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Время в материале указано по Москве.

✅ 🏀 2:00: «Вашингтон Уизардс» — «Бруклин Нетс», НБА, предсезонные матчи — 122:131

НБА — предсезонные матчи
13 октября 2026, вторник. 02:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
122 : 131
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Вашингтон Уизардс: Джордж - 21, Кулибали - 19, Дибанца - 14, Каррингтон - 14, Джонсон - 13, Янг - 11, Шампани - 7, Сарр - 6, Бикман - 5, Эйтон - 4, Манн - 3, Райли - 3, Килс, Окпара
Бруклин Нетс: Портер - 22, Траоре - 17, Эллис - 15, Рэндл - 14, Вагнер - 13, Нельсон - 9, Майнотт - 6, Дёмин - 4, Шарп - 4, Джонсон - 4, Пауэлл - 3, Мэнн - 3, Браун, Браун, Джефферсон, Умричус, Билодо, Дэйнджа, Сараф

Интрига: как проявит себя Дёмин?

«Бруклин» выиграл два матча в предсезонке, обыграв «Шарлотт» и «Филадельфию» — серьёзных соперников. Егор Дёмин в игре с «Сиксерс» проявил себя отлично, набрав 13 очков, один подбор и пять передач. За 22 минуты — хороший результат. Смогут ли «сети» победить в третьей игре кряду и как проявит себя россиянин?

Что в итоге:
У Егора Дёмина не пошла игра в атаке. Впереди — возможная встреча с другим россиянином
У Егора Дёмина не пошла игра в атаке. Впереди — возможная встреча с другим россиянином

✅ 🏒 3:00: «Миннесота Уайлд» — «Вегас Голден Найтс», регулярный чемпионат НХЛ — 4:2

НХЛ — регулярный чемпионат
13 октября 2026, вторник. 03:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
4 : 2
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Болди (Мяяття, Хьюз) – 11:50     2:0 Шабанов (Хьюз) – 14:32 (pp)     3:0 Юров (Бринк, Лоренц) – 16:57     3:1 Андерссон (Гертл, Лавуа) – 22:37     3:2 Карлссон (Хауден, Марнер) – 49:25     4:2 Эрикссон Эк (Капризов) – 58:38    

Интрига: сколько очков наберёт Капризов?

У Кирилла Капризова с этого сезона начал действовать новый контракт на $ 17 млн, и россиянин в качестве одного из самых высокооплачиваемых игроков в мире пока не расстраивает – в последнем матче Кирилл и вовсе оформил хет-трик. «Вегас» при новом тренере пока выглядит разнообразно, смогут ли «рыцари» одержать победу над конкурентом по конференции?

Статистика регулярного чемпионата НХЛ
Что в итоге:
Шабанов и Юров наконец адаптировались к НХЛ! Русские форварды стали лидерами «Миннесоты»
Видео
Шабанов и Юров наконец адаптировались к НХЛ! Русские форварды стали лидерами «Миннесоты»

✅ 🎾 7:10: Алекс де Минор (Австралия, 9) — Карен Хачанов (Россия, 26), Шанхай, четвёртый круг — 6:3, 6:4

💬 Матч с текстовой трансляцией

Шанхай. 4-й круг
13 октября 2026, вторник. 07:10 МСК
Алекс де Минор
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Карен Хачанов
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

Интрига: станет ли Хачанов четвертьфиналистом «Мастерса» в Шанхае?

Карен Хачанов (№27 рейтинга ATP) в четвёртом круге «Мастерса» в Шанхае сразится с Алексом де Минором (№9). В их противостоянии счёт равный (2-2). Последний раз парни пересекались на «тысячнике» в Париже год назад. Тогда победа осталась за австралийцем (6:2, 6:2).

Сетка Шанхая
Что в итоге:
Самсонова потеряла сет, но прошла чешку в Ухане. А вот Хачанов в Шанхае уступил де Минору
Самсонова потеряла сет, но прошла чешку в Ухане. А вот Хачанов в Шанхае уступил де Минору

✅ ⚽️ 18:30: «Локомотив» Москва — «Акрон», Кубок России, группа D. 4-й тур — 1:1 (пенальти — 1:3)

💬 Матч с текстовой трансляцией

Fonbet Кубок России . Группа D. 4-й тур
13 октября 2026, вторник. 18:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 1
1 : 3
Акрон
Тольятти
1:0 Пиняев – 48'     1:1 Шуманский – 61'    

Интрига: «Локо» прервёт неудачную серию в Кубке?

«Локомотив» потерпел поражение во всех трёх матчах Кубка России. Ситуация тяжелейшая. Чтобы рассчитывать хотя бы на нижнюю сетку, желательно набирать очки во всех оставшихся встречах. И когда начинать, если не с домашнего матча с «Акроном»? Хотя тольяттинцы в нынешнем сезоне сначала сыграли с «Локо» вничью в гостях с РПЛ, а затем одержали победу по пенальти в Кубке. Так что москвичам ещё предстоит изрядно постараться ради трёх очков.

Календарь Кубка России
Что в итоге:
Сафонов вселился во вратаря «Акрона»! А у «Локо» уже четвёртое поражение в Кубке. Видео
Видео
Сафонов вселился во вратаря «Акрона»! А у «Локо» уже четвёртое поражение в Кубке. Видео

✅ 🏒 19:00: «Северсталь» — СКА, регулярный чемпионат КХЛ — 2:0

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 октября 2026, вторник. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
2 : 0
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Никитин (Граф, Грудинин) – 12:33 (5x5)     2:0 Чалый (Подшивалов, Давыдов) – 27:50 (5x5)    

Интрига: СКА возьмёт реванш?

СКА и «Северсталь» недавно провели очный матч в Санкт-Петербурге – череповчане подсветили много проблем команды Ларионова и одержали уверенную победу. В тени остался даже лучший бомбардир регулярного чемпионата Николай Голдобин, сможет ли форвард армейцев повлиять на результат в этот раз?

Статистика регулярного чемпионата КХЛ
Что в итоге:
Пике СКА продолжается, у «Северстали» – пять побед подряд. Итоги дня в хоккее
Пике СКА продолжается, у «Северстали» – пять побед подряд. Итоги дня в хоккее

✅ ⚽️ 20:45: «Краснодар» — «Факел», Кубок России, группа B. 4-й тур — 0:2

💬 Матч с текстовой трансляцией

Fonbet Кубок России . Группа B. 4-й тур
13 октября 2026, вторник. 20:45 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
0 : 2
Факел
Воронеж
0:1 Багамаев – 69'     0:2 Турищев – 81'    

Интрига: «Краснодар» одержит четвёртую подряд победу на групповом этапе?

«Краснодар» пока что не оступался в Кубке России. Три матча — три победы. Хотя с тем же «Факелом» в первой встрече пришлось бить пенальти. Теперь же клубы сыграют на юге России. «Факел» проведёт первый матч без уволенного Олега Василенко. Скажется ли на игроках уход тренера? Как минимум, встряску они получили. Но только одного импульса вряд ли хватит для победы над краснодарцами.

Статистика Кубка России
Что в итоге:
Ещё один провал «Краснодара»! «Факел» ожил после смены тренера и сотворил сенсацию
Ещё один провал «Краснодара»! «Факел» ожил после смены тренера и сотворил сенсацию

✅ ⚽️ 22:00: «Атлетико» Мадрид — «Манчестер Юнайтед», Лига чемпионов, общий этап, 2-й тур — 2:0

💬 Матч с текстовой трансляцией

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
13 октября 2026, вторник. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
2 : 0
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
1:0 Барриос – 1'     2:0 Лукман – 79'    
Удаления: нет / Йоро – 74'

Интрига: «Атлетико» не испытает проблем с «МЮ»?

«Манчестер Юнайтед» страдает в новом сезоне. Хотя в 1-м туре ЛЧ манкунианцы разгромили «Сабах» (4:0), в АПЛ команда Майкла Кэррика идёт во второй половине таблицы. Клуб опять не угадал с контрактом тренеру? «Атлетико» же наоборот уступил на старте Лиги чемпионов «Ливерпулю», но зато показал достойный футбол. Да и в Ла Лиге мадридцы идут вторыми. Поэтому дома «Атлетико» — большой фаворит матча с кризисным «МЮ». Оправдают статус?

Статистика Лиги чемпионов
Что в итоге:
У «МЮ» худший старт в истории! Теперь сгорели «Атлетико» в Лиге чемпионов. Видео
У «МЮ» худший старт в истории! Теперь сгорели «Атлетико» в Лиге чемпионов. Видео

✅ ⚽️🎦 22:00: «Вильярреал» — «Наполи», Лига чемпионов, общий этап, 2-й тур — 3:1

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
13 октября 2026, вторник. 22:00 МСК
Вильярреал
Вильярреал, Испания
Окончен
3 : 1
Наполи
Неаполь, Италия
0:1 Ррахмани – 8'     1:1 Микаутадзе – 23'     2:1 Моуриньо – 26'     3:1 Олувасейи – 86'    

Интрига: какая из команд одержит первую победу на общем этапе?

«Вильярреал» и «Наполи» уступили в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Теперь же команды сыграют между собой в Испании. Сейчас соперники находятся приблизительно на равном уровне. Поэтому шансы на победу одинаковые. Хотя «Вильярреалу», естественно, будет проще за счёт домашнего поля.

Потенциальная топ-сделка:
«Реалу» интересен Мактоминей, который не договорился о контракте с «Наполи» — TMW

✅ ⚽️ 22:00: «Галатасарай» — «Барселона», Лига чемпионов, общий этап, 2-й тур — 1:4

💬 Матч с текстовой трансляцией

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
13 октября 2026, вторник. 22:00 МСК
Галатасарай
Стамбул, Турция
Окончен
1 : 4
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Батраков – 28'     1:1 Канселу – 43'     1:2 Лопес – 50'     1:3 Гордон – 53'     1:4 Адейеми – 65'    
Алексей Батраков Подробнее

Интрига: Батраков создаст проблемы «Барсе»?

Важнейший матч для «Галатасарая»! Звёздная команда вместе с российским полузащитником Алексеем Батраковым примет дома «Барселону». Каталонцы ещё ни разу не теряли очки в нынешнем сезоне и уничтожают всех на своём пути. Но вдруг именно в Стамбуле прервётся их ход? А если ещё и Батраков отметится голевым действием… В общем, максимально интригующий матч!

Что в итоге:
БА-ТРА-КОВ! Уезжать стоило хотя бы ради этого гола «Барселоне» в Лиге чемпионов! Видео БА-ТРА-КОВ! Уезжать стоило хотя бы ради этого гола «Барселоне» в Лиге чемпионов! Видео
«Я этого ещё не осознал». Первые слова Батракова после гола «Барсе» в ЛЧ. Видео «Я этого ещё не осознал». Первые слова Батракова после гола «Барсе» в ЛЧ. Видео

✅ ⚽️ 22:00: «Интер» Милан — «Брюгге», Лига чемпионов, общий этап, 2-й тур — 3:4

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
13 октября 2026, вторник. 22:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Окончен
3 : 4
Брюгге
Брюгге, Бельгия
0:1 Трезольди – 30'     1:1 Мартинес – 44'     1:2 Трезольди – 63'     1:3 Трезольди – 74'     2:3 Мартинес – 81'     2:4 Верман – 87'     3:4 Бонни – 90+3'    

Интрига: «Интер» исправится за поражение от «Реала»?

«Интер» провёл крутой матч в Мадриде с «Реалом», но уступил (1:2). Шанс набрать первые очки в ЛЧ команде Кристиана Киву предоставится во 2-м туре с «Брюгге». Бельгийцы — крепкий соперник, но вполне по силам миланцам. И если «Интер» планирует финиш в топ-8 общего этапа, то обязан побеждать.

Жозе и похвалил, и подколол бывший клуб:
Моуриньо: «Интер» в этом году способен оформить требл. Я надеюсь, что у них не получится

✅ ⚽️ 22:00: «Арсенал» — «Лилль», Лига чемпионов, общий этап, 2-й тур — 3:0

💬 Матч с текстовой трансляцией

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
13 октября 2026, вторник. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Окончен
3 : 0
Лилль
Лилль, Франция
1:0 Тимбер – 64'     2:0 Эзе – 67'     3:0 Сака – 71'    

Интрига: «Арсенал» обыграет дома «Лилль»?

«Арсенал» в 1-м туре Лиги чемпионов обыграл в гостях «Наполи». Теперь финалист прошлого розыгрыша примет дома «Лилль». Хотя французы на старте ЛЧ уступили «Бетису», команда идёт на втором месте в чемпионате Франции. Недооценивать «догов» не стоит. Поэтому три очка «Арсеналу» точно не гарантированы.

Статистика Лиги чемпионов
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