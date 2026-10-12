Топ-события вторника: Батраков против «Барселоны» в ЛЧ, Кубок России, теннис и хоккей

За чем следить 13 октября: матчи «Локомотива» и «Краснодара», «Атлетико» — «МЮ», «Миннесота» — «Вегас» и Дёмин в предсезонке НБА!

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Время в материале указано по Москве.

✅ 🏀 2:00: «Вашингтон Уизардс» — «Бруклин Нетс», НБА, предсезонные матчи — 122:131

Интрига: как проявит себя Дёмин?

«Бруклин» выиграл два матча в предсезонке, обыграв «Шарлотт» и «Филадельфию» — серьёзных соперников. Егор Дёмин в игре с «Сиксерс» проявил себя отлично, набрав 13 очков, один подбор и пять передач. За 22 минуты — хороший результат. Смогут ли «сети» победить в третьей игре кряду и как проявит себя россиянин?

✅ 🏒 3:00: «Миннесота Уайлд» — «Вегас Голден Найтс», регулярный чемпионат НХЛ — 4:2

Интрига: сколько очков наберёт Капризов?

У Кирилла Капризова с этого сезона начал действовать новый контракт на $ 17 млн, и россиянин в качестве одного из самых высокооплачиваемых игроков в мире пока не расстраивает – в последнем матче Кирилл и вовсе оформил хет-трик. «Вегас» при новом тренере пока выглядит разнообразно, смогут ли «рыцари» одержать победу над конкурентом по конференции?

✅ 🎾 7:10: Алекс де Минор (Австралия, 9) — Карен Хачанов (Россия, 26), Шанхай, четвёртый круг — 6:3, 6:4

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Интрига: станет ли Хачанов четвертьфиналистом «Мастерса» в Шанхае?

Карен Хачанов (№27 рейтинга ATP) в четвёртом круге «Мастерса» в Шанхае сразится с Алексом де Минором (№9). В их противостоянии счёт равный (2-2). Последний раз парни пересекались на «тысячнике» в Париже год назад. Тогда победа осталась за австралийцем (6:2, 6:2).

✅ ⚽️ 18:30: «Локомотив» Москва — «Акрон», Кубок России, группа D. 4-й тур — 1:1 (пенальти — 1:3)

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Интрига: «Локо» прервёт неудачную серию в Кубке?

«Локомотив» потерпел поражение во всех трёх матчах Кубка России. Ситуация тяжелейшая. Чтобы рассчитывать хотя бы на нижнюю сетку, желательно набирать очки во всех оставшихся встречах. И когда начинать, если не с домашнего матча с «Акроном»? Хотя тольяттинцы в нынешнем сезоне сначала сыграли с «Локо» вничью в гостях с РПЛ, а затем одержали победу по пенальти в Кубке. Так что москвичам ещё предстоит изрядно постараться ради трёх очков.

✅ 🏒 19:00: «Северсталь» — СКА, регулярный чемпионат КХЛ — 2:0

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Интрига: СКА возьмёт реванш?

СКА и «Северсталь» недавно провели очный матч в Санкт-Петербурге – череповчане подсветили много проблем команды Ларионова и одержали уверенную победу. В тени остался даже лучший бомбардир регулярного чемпионата Николай Голдобин, сможет ли форвард армейцев повлиять на результат в этот раз?

✅ ⚽️ 20:45: «Краснодар» — «Факел», Кубок России, группа B. 4-й тур — 0:2

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Интрига: «Краснодар» одержит четвёртую подряд победу на групповом этапе?

«Краснодар» пока что не оступался в Кубке России. Три матча — три победы. Хотя с тем же «Факелом» в первой встрече пришлось бить пенальти. Теперь же клубы сыграют на юге России. «Факел» проведёт первый матч без уволенного Олега Василенко. Скажется ли на игроках уход тренера? Как минимум, встряску они получили. Но только одного импульса вряд ли хватит для победы над краснодарцами.

✅ ⚽️ 22:00: «Атлетико» Мадрид — «Манчестер Юнайтед», Лига чемпионов, общий этап, 2-й тур — 2:0

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Интрига: «Атлетико» не испытает проблем с «МЮ»?

«Манчестер Юнайтед» страдает в новом сезоне. Хотя в 1-м туре ЛЧ манкунианцы разгромили «Сабах» (4:0), в АПЛ команда Майкла Кэррика идёт во второй половине таблицы. Клуб опять не угадал с контрактом тренеру? «Атлетико» же наоборот уступил на старте Лиги чемпионов «Ливерпулю», но зато показал достойный футбол. Да и в Ла Лиге мадридцы идут вторыми. Поэтому дома «Атлетико» — большой фаворит матча с кризисным «МЮ». Оправдают статус?

✅ ⚽️🎦 22:00: «Вильярреал» — «Наполи», Лига чемпионов, общий этап, 2-й тур — 3:1

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Интрига: какая из команд одержит первую победу на общем этапе?

«Вильярреал» и «Наполи» уступили в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Теперь же команды сыграют между собой в Испании. Сейчас соперники находятся приблизительно на равном уровне. Поэтому шансы на победу одинаковые. Хотя «Вильярреалу», естественно, будет проще за счёт домашнего поля.

✅ ⚽️ 22:00: «Галатасарай» — «Барселона», Лига чемпионов, общий этап, 2-й тур — 1:4

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Интрига: Батраков создаст проблемы «Барсе»?

Важнейший матч для «Галатасарая»! Звёздная команда вместе с российским полузащитником Алексеем Батраковым примет дома «Барселону». Каталонцы ещё ни разу не теряли очки в нынешнем сезоне и уничтожают всех на своём пути. Но вдруг именно в Стамбуле прервётся их ход? А если ещё и Батраков отметится голевым действием… В общем, максимально интригующий матч!

✅ ⚽️ 22:00: «Интер» Милан — «Брюгге», Лига чемпионов, общий этап, 2-й тур — 3:4

Интрига: «Интер» исправится за поражение от «Реала»?

«Интер» провёл крутой матч в Мадриде с «Реалом», но уступил (1:2). Шанс набрать первые очки в ЛЧ команде Кристиана Киву предоставится во 2-м туре с «Брюгге». Бельгийцы — крепкий соперник, но вполне по силам миланцам. И если «Интер» планирует финиш в топ-8 общего этапа, то обязан побеждать.

Жозе и похвалил, и подколол бывший клуб: Моуриньо: «Интер» в этом году способен оформить требл. Я надеюсь, что у них не получится

✅ ⚽️ 22:00: «Арсенал» — «Лилль», Лига чемпионов, общий этап, 2-й тур — 3:0

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Интрига: «Арсенал» обыграет дома «Лилль»?

«Арсенал» в 1-м туре Лиги чемпионов обыграл в гостях «Наполи». Теперь финалист прошлого розыгрыша примет дома «Лилль». Хотя французы на старте ЛЧ уступили «Бетису», команда идёт на втором месте в чемпионате Франции. Недооценивать «догов» не стоит. Поэтому три очка «Арсеналу» точно не гарантированы.