«У людей ошибочное мнение по Танашеву». Разбор судейства в 10-м туре РПЛ

Альфа-Банк РПЛ вернулась после долгой паузы на сборные — и ещё как! Топ-матч между «Краснодаром» и «Зенитом», непростой выезд «Спартака» в Самару и ещё множество сюжетов поджидали нас в 10-м туре. Ожидания полностью оправдались, но можно ли то же сказать о судействе?

Специально для «Чемпионата» судейство в 10-м туре чемпионата России разобрал наш эксперт, бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов. Ниже — его экспертиза по всем восьми матчам.

Максимальная оценка — 8,4. Её арбитр получает, если проводит матч без ошибок.



Оценка снижается до 7,9, если арбитр допускает одну ключевую ошибку — неправильное назначение или неназначение 11-метрового удара, показ красной или непоказ прямой красной (игроку или членам тренерского штаба), показ или непоказ второй жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба).



В случае второй ключевой ошибки снимается 0,5 балла.



0,1 балла снимается за неправильный показ или непоказ жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба), а также за пропуск от трёх до пяти нарушений.



1 балл снимается, если арбитр на VAR указал на ошибку судьи в поле, но тот оставил своё неправильное решение в силе, несмотря на просмотр повтора.



Оценка в скобках – это оценка арбитра, который допустил одну ключевую ошибку в матче, но без этой ошибки отработал хорошо.



Если арбитр работает на матче повышенной сложности, базовая оценка поднимается до 8,5.

«Ростов» — «Акрон» — 1:0

Хочу отметить, что в этом туре работало сразу пятеро молодых арбитров. Из более возрастных — только Сухой, Чистяков и Абросимов.

Третий матч Набоки в этом сезоне. Непростая игра ему досталась. На 49-й минуте VAR верно отменил гол в ворота «Акрона», был очевидный офсайд. На 75-й минуте Набока правильно не назначил 11-метровый удар в ворота «Ростова» — мяч отлетел в руку защитника от партнёра, такая рука считается ненаказуемой.

Набока — хороший, перспективный арбитр. Видно, что старается, а главное — разбирается в единоборствах. Если сохранит такое отношение к работе, то будет прогрессировать.

Оценка Набоки — 8,4.

Данил Набока показывает жёлтую карточку Фото: ФК «Ростов»

«Оренбург» — «Динамо» Махачкала — 4:0

Матвеев — тоже хороший арбитр. Сначала поставил ему оценку 8,4, но потом запросил дополнительные ракурсы момента на 66-й минуте.

На 53-й минуте Матвеев верно засчитал гол в ворота «Динамо» — фола на вратаре не было. Тот выпрыгнул на мяч и врезался в своего же игрока, после чего начал апеллировать к арбитру и получил жёлтую карточку. Некоторые судьи в таких ситуациях свистят фол, но Матвеев молодец, потому что никакой помехи вратарю со стороны футболистов «Оренбурга» тут не было.

На 66-й минуте Матвеев верно назначил 11-метровый в ворота «Динамо» после вмешательства VAR. Я изначально не мог понять, видел он момент или нет. В Оренбурге трансляции такие себе, и зачастую непонятно расположение арбитра. По первым повторам показалось, что в момент контакта Матвеев находился за игроками и повернул голову влево. По дополнительным же ракурсам стало понятно, что надо было не оставаться на месте, а уходить левее в штрафную — тогда была бы полная картина. Но с той позиции, где Матвеев находился в реальности, он всё равно должен был назначать 11-метровый самостоятельно.

К Матвееву прилипают такие моменты. Надо что-то делать, анализировать свою работу. Да, есть VAR, но надо принимать решения самостоятельно.

Оценка Матвеева — 7,9 (8,4).

«Факел» — «Локомотив» — 0:5

Вроде по счёту игра простая, но на самом деле — не совсем. На 14-й минуте Прокопов верно не назначил 11-метровый в ворота «Локомотива» — ненаказуемая рука, простой момент. Мяч просто попал в руку, этого недостаточно.

Интересный момент на 25-й минуте. Опять же, позиция у арбитра вроде рекомендованная, но, наверное, надо было её улучшать. Футболист «Факела» сыграл рукой в своей штрафной. Дальше атака продолжилась и, на счастье Прокопова, «Локомотив» забил гол. Если бы не это, арбитра позвали бы к монитору и был бы назначен пенальти. Но даже так оценка бы не снизилась, потому что Прокопову закрывали обзор.

Оценка Прокопова — 8,4. Но есть над чем работать.

Андрей Прокопов Фото: ФК «Локомотив»

«Крылья Советов» — «Спартак» — 1:1

Из простого матча получился сложный. И Новиков его вытащил. Футболисты «Крыльев Советов» пытались на него давить, окружали. Но в данном случае арбитр стал заложником момента на 14-й минуте и не мог потом ничего показывать.

На 14-й минуте Новиков не показал Зобнину очевидную жёлтую. Видимо, к тому моменту арбитр не вошёл в игру. Хорошо, что не как в матче «Динамо», где вообще всё проглядели. И хорошо, что Зобнин встретил Рахмановича телом, а не плечом. Удара в челюсть тут не было. Но это очевидная жёлтая, которую арбитр не показал. Непонятно почему. Но Новиков умеет анализировать. Скорее всего, посмотрит и сделает выводы. В этом главное отличие молодых арбитров от старых.

На 17-й минуте Новиков верно не назначил 11-метровый в ворота «Спартака». Ненаказуемая рука — Бабич выпрыгнул, попытался сыграть в мяч, рука шла сверху вниз. Нормальный контакт.

На 24-й минуте верно показал красную Максименко за лишение явной возможности забить гол. Другого он тут показать и не мог — было бы странно.

На 68-й минуте Новиков правильно не назначил 11-метровый в ворота «Спартака» — тоже ненаказуемая рука. Мяч попал Ву в бедро, мяч очевидным образом поменял направление и отскочил в руку. Да, она была отставлена, но по нынешним трактовкам это не 11-метровый.

Оценка Новикова — 8,4.

«Краснодар» — «Зенит» — 2:3

В этом матче чуть не случилась беда. В сети распространяется мнение, что Танашев хороший арбитр, но ведомый. Это ошибочное мнение. Люди так считает, потому что Танашев приходит к монитору и меняет своё решение на неправильное. Но дело не в том, что он ведомый, а в том, что ему показывают не те кадры. Такое ощущение, что Танашев отсудил финал чемпионата мира. Люди искренне считают, что он должен поднимать Россию с колен. В массовом сознании Инал теперь вместо Карасёва. Но нельзя не ошибаться. И нельзя делать из Танашева идола. Это его второй сезон в РПЛ, плюс появилось испытание в виде VAR. Мы помним 11-метровый в ворота «Рубина» в матче с ЦСКА, когда потом оказалось, что защитник сыграл в мяч. А Карасёв по монитору нужного кадра не показал. Здесь могло произойти то же самое.

На девятой минуте Танашев верно не назначил 11-метровый в ворота «Зенита». Луис Энрике пытался блокировать мяч — сначала рука была поднята вверх для баланса тела, а потом пошла вниз, произошло касание. От тела в руку — никогда не пенальти. Танашев находился в идеальной позиции и продолжил игру.

В моменте со вторым голом «Зенита» на 45+3-й минуте все обратили внимание на падение Батчи. По повторам — нормальная борьба двух игроков с применением рук. Футболист «Зенита» просто положил руку на плечо, дополнительного движения не было. Верное решение Танашева засчитать гол.

Инал Танашев (справа) Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Ключевой момент, который мог произойти, — падение Глушенкова в штрафной «Краснодара» на 64-й минуте. Танашев продолжил игру, Буланов позвал его на неназначение 11-метрового. Главное здесь, что Буланов показывал не те ракурсы. Он показывал центральную камеру, а нужно было — из-за ворот. Как Танашев при пульсе 180 понял, что это не фол, я до сих пор понять не могу. Потому что по тем ракурсам, которые ему показали, это фол. Значит, скорее всего, Танашев проанализировал увиденное на поле, мысленно сфотографировал всё это. Абсолютно верное решение арбитра, но его могли увести в сторону, и было бы очень плохо.

На 44-й минуте Танашев не показал жёлтую Жубалу за грубую игру. Тот сыграл в мяч и потом шипами попал в колено игроку «Зенита» в центральной зоне. В момент игры в мяч у футболиста «Краснодара» ещё было расстояние до соперника, он мог убрать ногу в сторону. Но вместо этого протащил её вперёд. Тут ответственен резервный арбитр Капленков. Танашев смотрел Жубалу в спину и не мог видеть скользящего удара в колено.

На 79-й минуте Танашев показал красную Тормене после вмешательства VAR. Скорее всего, он принял решение сразу. Здесь мог бы подсказать резервный, поскольку находился от эпизода метрах в семи, в то время как Танашев — в 25. Но, к сожалению, Капленков этого не сделал. Вопрос в том, что резервный не только таблички поднимает и успокаивает тренеров, а должен помогать главному. Все же понимают, что это убийственная игра. И подобным образом относиться к своей работе — такое себе. Я бы поднял вопрос, зачем этот арбитр вообще нужен в Премьер-Лиге. Даже в качестве резервного.

Оценка Танашева — 8,6.

«Ахмат» — «Балтика» — 0:0

На 52-й минуте Сухой верно отменил гол в ворота «Балтики» после фола в атаке. Все подумали, что был офсайд, но это не так. Игрок «Ахмата» подбил ногу защитнику и завладел мячом.

Оценка Сухого — 8,4.

ЦСКА — «Родина» — 3:0

На 90+1-й минуте Чистяков верно не назначил 11-метровый в ворота «Родины». Никакого нарушения там не было: игрок ЦСКА поставил ногу и сам начал падать.

Оценка Чистякова — 8,4.

Артём Чистяков Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Рубин» — «Динамо» — 0:1

Абросимов — нестабильный судья, не может входить в игры после больших пауз. Когда назначения подряд, он идёт очень хорошо, потому что находится в тонусе. Но как только пауза — что-то в его жизни происходит. Абросимов сразу теряет тонус и не может собраться. Так же было и в этой игре. Абросимов работал в режиме тихохода — просто ходил по полю и фиксировал какие-то фолы. Максимум на быстрый шаг переходил.

В моменте с удалением Самошникова на 36-й минуте ответственен второй ассистент. Я не могу объяснить, почему он не сказал Абросимову, что это красная. Шипы, додавливание — очевидное удаление. Но даже тут Абросимов, вместо того чтобы спринтовать, просто слегка ускорился и, конечно, никуда не успел. Поэтому оценить момент самостоятельно он не мог.

То же самое касается удаления Рубенса на 83-й минуте. Абросимов мог принимать решение самостоятельно, но вместо этого вышел из штрафной пешком, когда надо было ускоряться вслед за пробросом мяча вперёд. Пришёл, посмотрел, жёлтые какие-то показывать стал по подсказке резервного, который тоже не увидел красной. В итоге молодец Левников на VAR, который на оба момента позвал арбитра к монитору.

Конечно, это красная. Но Абросимов на этом не остановился. После просмотра повтора он сказал, что со стороны Рубенса было серьёзное нарушение правил. Это не так — здесь было агрессивное поведение, удар соперника в голову. От трактовки зависит длительность дисквалификации игрока. Если «Рубин» заявит о сотрясении мозга, то Рубенс улетит надолго. Почему такая подмена понятий? Что здесь, что в случае с ракурсами на VAR. Пускай разбирается департамент.

Оценка Абросимова — 7,9.