Таких результатов у «Динамо» не было почти 30 лет. Как объяснить первое место в РПЛ?

«Динамо» впервые с конца сезона-2023/2024 возглавляет таблицу РПЛ. Пусть пока только по дополнительным показателям, ведь у ЦСКА столько же очков. Но сама цифра для команды, по сути, забытая. 22 очка после 10 туров – так классно динамовцы не начинали чемпионат с 1997 года. Тогда у команды Адамаса Голодца было ровно то же самое: семь побед, ничья и два поражения.

А парадоксальна ситуация тем, что ещё в середине августа в команду Шварца верили только очень фанатичные люди. После четырёх туров у «Динамо» было четыре очка, а отставание от лидировавшего «Краснодара» доходило до восьми очков. После этого – серия из шести побед. Как «Динамо» удалось так резко развернуть сезон? Уже в следующем туре команду ждёт дерби с ЦСКА – матч за единоличное лидерство.

Что изменилось в «Динамо» после неудачного старта?

Каким было «Динамо» в первых турах после летних сборов: команда очень много владела мячом, но словно не знала, что с ним делать. Ничья с «Крыльями Советов» дома при 66% владения, поражение в Калининграде, где мяч находился у них более 70% времени – но по качеству моментов в этих играх не было преимущества. Махачкалу дожали лишь в концовке, а в Петербурге легли под «Зенит» – 0:3. По данным FotMob, в первых четырёх турах «Динамо» набирало в среднем 1,12 xG за матч при среднем владении около 65%. Причём соперники создавали почти столько же – 1,31 xG за игру. Шесть пропущенных за четыре тура для команды с таким контролем мяча – явный перебор.

Шварц не отказался от выбранной идеологии, скорее её чуть скорректировал. Не менял схему (почти всегда это 4-3-3), в основном вносил точечные правки, и связаны они были преимущественно с конкретными позициями.

Первое – фланги обороны. В стартовых турах там играли Леон Зайдензаль и Дмитрий Скопинцев, затем место справа занял Хуан Касерес, а слева – Рубенс. С 6-го тура эта пара не менялась ни разу. Касерес прибавлял по ходу сезона: его средняя оценка по Sofascore выросла с 6,30 до 7,13. За счёт чего? Касерес стал втрое реже навешивать (2,1 навеса за 90 минут вместо 6,3) и почти вдвое чаще отбирать. А Рубенс за время победной серии сделал 23 отбора – больше всех в команде.

Хуан Касерес / Рубенс Фото: ФК «Динамо»

Второе – центр поля. В состав вернулся Луис Чавес. Мексиканец порвал крестообразные связки ещё в июне 2025-го, поехал со сборной на ЧМ-2026, а первые минуты в РПЛ после возвращения получил 23 августа с «Родиной» – как раз в первом матче победной серии. С 7-го по 9-й тур он выходил в старте вместе с Данилом Глебовым, а Даниил Фомин, игравший в начале сезона, всё чаще оказывается на скамейке. Чавес добавляет объёма в центре: 7,9 подбора мяча за 90 минут – больше всех в команде. Плюс выигрывает почти две трети единоборств и гораздо активнее Фомина продвигает мяч: точных передач на чужой половине поля у него 32 за 90 минут, у Фомина в первых турах было 17. Неудивительно, что все пять матчей, в которых играл Чавес, «Динамо» выиграло.

Третье – вратарь. Бо́льшую часть стартового отрезка в воротах играл Курбан Расулов, но с 8-го тура место в составе себе вернул Андрей Лунёв. Результат – девять сейвов и три матча подряд «на ноль».

Корректировки произошли и в стилистике. «Динамо» стало меньше владеть мячом, зато гораздо острее атаковать. Владение в среднем упало с 65% до 59%, навесов стало почти вдвое меньше, угловых – тоже. Однако xG вырос вдвое – с 1,12 до 2,27 за матч, а голевых моментов «Динамо» создаёт почти три за игру. Самый показательный пример – дерби со «Спартаком»: 43% владения, но 2,69 xG против 0,70 у соперника.

Ударов «Динамо» наносит столько же – около 15 за игру. Выросло их качество: средний xG одной попытки по FotMob увеличился с 0,07 до 0,16. Меньше навесов – меньше не особо эффективной верховой борьбы. Зато больше быстрых атак: команда агрессивнее отбирает мяч и сразу бежит вперёд. Показатель xG после контратак вырос с 0,25 до 0,6 за матч, так были забиты голы Артура «Спартаку» и Тюкавина – «Ростову». Свою роль сыграли и пенальти: за серию их было три, но даже без них xG «Динамо» – около 1,9 за матч, то есть выше, чем в первых турах.

То же и в обороне. По данным Sofascore, отборов за игру стало больше (17,3 против 13,8), подборов – тоже (50 против 43), и команда реже теряет мяч под давлением. Итог: соперники в шести матчах создают в среднем 0,67 xG, «Динамо» пропустило лишь дважды и четыре раза сыграло «на ноль».

Можно добавить к этому и удачный матч-менеджмент. Виктор Окишор почти не выходит в старте, однако на его счету победный гол «Оренбургу» на 90-й минуте и мяч в Ростове, а ещё в 3-м туре он отдал две голевые передачи во встрече с Махачкалой. Плюс и «Родина», и «Спартак» открывали счёт, а в итоге проигрывали. Конечно, из шести соперников по серии в топ-5 только «Спартак». А в Казани «Динамо» выиграло после автогола Урозова, с 37-й минуты играло в большинстве и при этом создало меньше, чем «Рубин» (0,61 xG против 0,83). Впереди матч с ЦСКА, а до зимней паузы – ещё «Краснодар» и «Спартак».

А что было в 1997-м?

Сходство с нынешним стартом – практически мистическое. В 1997-м «Динамо» тоже споткнулось в начале: после трёх туров у команды было четыре очка, включая домашнее поражение от «Крыльев Советов», а в 6-м туре команда уступила «Локомотиву». Дальше – четыре победы подряд и первое место после 10-го тура. Даже соперники во многом те же: «Крылья Советов», «Зенит», «Балтика», «Локомотив» и «Ростов» (тогда – «Ростсельмаш»).

Держалось то «Динамо» прежде всего на обороне. За первые 10 туров команда Голодца пропустила всего три мяча, за весь сезон – 20, меньше всех в лиге. Дмитрий Тяпушкин по итогам года получил приз «Вратарь года» от журнала «Огонёк», в составе были Юрий Ковтун, Андрей Кобелев, Сергей Некрасов (не путать с нынешним спартаковским боссом), Александр Кульчий. А забивал Олег Терёхин: 17 мячей и второе место в списке лучших бомбардиров после Олега Веретенникова из «Ротора».

Матч «Динамо» в 1997 году Фото: Игорь Уткин /ИТАР-ТАСС

Шло «Динамо» красиво. Лидерство переходило между ним, «Спартаком» и «Ротором». «Динамо» было первым после 10-го, 12-го, 20-го туров, а также после 24-го и 25-го. В июне команда даже обыграла «Спартак» на его поле. Но параллельно копились ничьи: летом их было шесть за девять туров, суммарно за сезон – 11. А ещё «Динамо» проиграло в финале Кубка «Локомотиву» (0:2).

Решилось всё осенью. Поражение в Тюмени от команды, которая финишировала 15-й, нулевая ничья дома с «Ротором», 2:2 в Сочи. «Динамо» закончило на третьем месте: 68 очков, как у «Ротора», и на пять меньше, чем у «Спартака». При этом проиграли бело-голубые всего четыре матча за сезон – меньше, чем кто-либо в лиге. До нынешней осени тот старт оставался лучшим для клуба в чемпионатах России.

Вопрос: способна ли нынешняя команда перебить то достижение?