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Галатасарай — Барселона, Лига чемпионов, 13 октября 2026: репортаж из Стамбула, как Батраков готовится к матчу, слова тренеров

«Батраков будет сильнее Мертенса». Как Алексей готовится к «Барсе» — увидели в Стамбуле
Андрей Панков
Алексей Батраков готовится к «Барселоне»
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Репортаж Андрея Панкова из Стамбула.

Произносить слово «ажиотаж» применительно к «Галатасараю» — кощунство. Просто потому что он здесь перед каждым матчем, а уж перед игрой с «Барселоной» — особенно.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
13 октября 2026, вторник. 22:00 МСК
Галатасарай
Стамбул, Турция
Окончен
1 : 4
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Батраков – 28'     1:1 Канселу – 43'     1:2 Лопес – 50'     1:3 Гордон – 53'     1:4 Адейеми – 65'    

На предыгровой пресс-конференции — аншлаг. Опытные турецкие журналисты сразу распознают во мне русского и приветствуют двумя фразами — «Добро пожаловать в ад!» и «Ты приехал к Батракову?» Об Алексее они отзываются восторженно.

В последнем матче Алексей действительно всех впечатлил:
Батраков был лучшим в матче! Сделал второй ассист в Турции — и вновь на того же игрока
Батраков был лучшим в матче! Сделал второй ассист в Турции — и вновь на того же игрока

Доволен россиянином и главный тренер «Галатасарая» Окан Бурук, которого спросили о полузащитнике на пресс-конференции:

— Батраков хорошо адаптируется. Не забывайте, что он совсем молодой, впервые уехал из своей страны. Это не так легко, но Лёша хорошо справляется. Батраков — прекрасный профессионал и человек. В атаке он уже действует замечательно, у него навыки на высшем уровне.

Здесь, в «Галатасарае», он начал подтягивать и оборонительные действия. Ему надо в этом прибавлять. К тому же его прошлый клуб не играл в такой агрессивный прессинг, как мы. Что касается завтрашнего матча и его участия, то состав я определю на сегодняшней тренировке.

Окан Бурук на тренировке

Окан Бурук на тренировке

Фото: Anadolu via Getty Images

Спросили мы, российские журналисты, о нашем игроке и Ханси Флика, главного тренера «Барселоны». Тот, на удивление, был достаточно фактурен:

— Я не видел много игр Батракова. Но видел последний матч, где он сыграл хорошо. Отличный трансфер для «Галатасарая».

Он мечтает играет за «Барсу»? Если ты молод, талантлив, то всегда мечтаешь о великом. Например, об игре в «Барселоне». Амбиции — это хорошо, надо гнаться за своими мечтами.

Алексей Батраков Подробнее

По регламенту, предматчевые тренировки открыты для журналистов всего на 15 минут. Но даже за этот промежуток времени можно понять, что адаптация Батракова в команде почти завершена.

На занятие россиянин вышел с ещё одним молодым полузащитником Ренату Ньягой. Игроки над чем-то сильно смеялись. Говорят, Ньяга сейчас один из самых близких друзей Алексея в команде.

А ещё видно, что у Батракова в команде появился ментор в лице Лукаса Торрейры. Перед началом тренировки они поупражнялись в мини-игре в чеканку. Причём было видно, что уругваец специально выбирал россиянина в партнёры, чтобы научить его техническим аспектам игры. Кстати, на пресс-конференции Торрейра тоже позитивно отозвался о своём партнёре.

— Я опытный игрок, поэтому всегда стараюсь помогать всем новичкам с адаптацией. Не всем всегда привычно, что в этом клубе на игроков сразу сильно давят. С Алексеем было то же самое. Я показал ему город, помог его семье разместиться здесь.

Что касается его игровых качеств, мы нуждаемся в таких футболистах. Батраков способен решать исход матчей. В атаке он действует отлично, а в обороне прибавляет.

За 15 минут открытой тренировки игроки «Галатасарая» провели стандартную разминку, а также поиграли в огромный «квадрат». Батраков всего разок зашёл внутрь, а сам много играл пятками и даже пару раз проверил партнёров между ног.

Когда мы уходили с тренировки, я разговорился с одним из главных охранников «Галатасарая», который приставлен непосредственно к команде.

— Я вижу, что ты приехал за Батраковым.

— Да, я из России.
— Батраков — супер! С ним ноль проблем в общении и личных просьбах. А как футболист он меня восхищает. По тому, что я вижу на тренировках… Ему просто нужно больше играть, и все увидят от него мировой уровень.

— Какой он в жизни?
— Ты же знаешь Мертенса? Алексей на него очень похож. Такой же скромный, сконцентрирован только на футболе. У них много общего. Думаю, Батраков будет даже сильнее Дриса. Я в восторге от него.

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