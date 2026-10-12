«Батраков будет сильнее Мертенса». Как Алексей готовится к «Барсе» — увидели в Стамбуле

Произносить слово «ажиотаж» применительно к «Галатасараю» — кощунство. Просто потому что он здесь перед каждым матчем, а уж перед игрой с «Барселоной» — особенно.

На предыгровой пресс-конференции — аншлаг. Опытные турецкие журналисты сразу распознают во мне русского и приветствуют двумя фразами — «Добро пожаловать в ад!» и «Ты приехал к Батракову?» Об Алексее они отзываются восторженно.

Доволен россиянином и главный тренер «Галатасарая» Окан Бурук, которого спросили о полузащитнике на пресс-конференции:

— Батраков хорошо адаптируется. Не забывайте, что он совсем молодой, впервые уехал из своей страны. Это не так легко, но Лёша хорошо справляется. Батраков — прекрасный профессионал и человек. В атаке он уже действует замечательно, у него навыки на высшем уровне.

Здесь, в «Галатасарае», он начал подтягивать и оборонительные действия. Ему надо в этом прибавлять. К тому же его прошлый клуб не играл в такой агрессивный прессинг, как мы. Что касается завтрашнего матча и его участия, то состав я определю на сегодняшней тренировке.

Окан Бурук на тренировке Фото: Anadolu via Getty Images

Спросили мы, российские журналисты, о нашем игроке и Ханси Флика, главного тренера «Барселоны». Тот, на удивление, был достаточно фактурен:

— Я не видел много игр Батракова. Но видел последний матч, где он сыграл хорошо. Отличный трансфер для «Галатасарая».

Он мечтает играет за «Барсу»? Если ты молод, талантлив, то всегда мечтаешь о великом. Например, об игре в «Барселоне». Амбиции — это хорошо, надо гнаться за своими мечтами.

По регламенту, предматчевые тренировки открыты для журналистов всего на 15 минут. Но даже за этот промежуток времени можно понять, что адаптация Батракова в команде почти завершена.

На занятие россиянин вышел с ещё одним молодым полузащитником Ренату Ньягой. Игроки над чем-то сильно смеялись. Говорят, Ньяга сейчас один из самых близких друзей Алексея в команде.

А ещё видно, что у Батракова в команде появился ментор в лице Лукаса Торрейры. Перед началом тренировки они поупражнялись в мини-игре в чеканку. Причём было видно, что уругваец специально выбирал россиянина в партнёры, чтобы научить его техническим аспектам игры. Кстати, на пресс-конференции Торрейра тоже позитивно отозвался о своём партнёре.

— Я опытный игрок, поэтому всегда стараюсь помогать всем новичкам с адаптацией. Не всем всегда привычно, что в этом клубе на игроков сразу сильно давят. С Алексеем было то же самое. Я показал ему город, помог его семье разместиться здесь.

Что касается его игровых качеств, мы нуждаемся в таких футболистах. Батраков способен решать исход матчей. В атаке он действует отлично, а в обороне прибавляет.

За 15 минут открытой тренировки игроки «Галатасарая» провели стандартную разминку, а также поиграли в огромный «квадрат». Батраков всего разок зашёл внутрь, а сам много играл пятками и даже пару раз проверил партнёров между ног.

Когда мы уходили с тренировки, я разговорился с одним из главных охранников «Галатасарая», который приставлен непосредственно к команде.

— Я вижу, что ты приехал за Батраковым.

— Да, я из России.

— Батраков — супер! С ним ноль проблем в общении и личных просьбах. А как футболист он меня восхищает. По тому, что я вижу на тренировках… Ему просто нужно больше играть, и все увидят от него мировой уровень.

— Какой он в жизни?

— Ты же знаешь Мертенса? Алексей на него очень похож. Такой же скромный, сконцентрирован только на футболе. У них много общего. Думаю, Батраков будет даже сильнее Дриса. Я в восторге от него.