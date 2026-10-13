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Расписание спортивных матчей 14 октября 2026 года — live трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события среды: «Манчестер Сити» — «ПСЖ», Кубок России и Овечкин против Свечникова
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 14 октября 2026 года
Комментарии
Насыщенное 14 октября: «Рома» — «Реал», «Динамо» Махачкала — «Зенит», хоккейное дерби ЦСКА — «Динамо», Медведев — Циципас и баскетбол!

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Время в материале указано по Москве.

✅ 🏒 1:45: «Каролина Харрикейнз» — «Вашингтон Кэпиталз», регулярный чемпионат НХЛ — 4:2

💬 Матч с текстовой трансляцией

НХЛ — регулярный чемпионат
14 октября 2026, среда. 01:45 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
4 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Дженнер (Леонард) – 09:26     1:1 Свечников (Каррье, Ахо) – 23:58     1:2 Холл (Строум, Леонард) – 26:39     2:2 Робинсон (Блейк, Уокер) – 38:49     3:2 Свечников (Элерс) – 53:56 (pp)     4:2 Янковски (Свечников, Ахо) – 58:33    

Интрига: забьёт ли Овечкин во втором матче подряд?

В домашней игре с «Сиэтлом» капитан «Вашингтона» наконец-то открыл счёт своим голам в новом сезоне – в первом периоде Александр забросил первую шайбу в этой регулярке с передач братьев Ильи и Алексея Протас. Теперь «столичным» предстоит выезд к действующим чемпионам, которые одержали пять побед подряд – сможет ли Овечкин огорчить и их?

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Что в итоге:
Видео
Дубль и ассист Свечникова помогли «Каролине» обыграть «Вашингтон», Овечкин без очков

✅ 🏒 2:15: «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг», регулярный чемпионат НХЛ — 4:1

НХЛ — регулярный чемпионат
14 октября 2026, среда. 02:15 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 1
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Лафреньер (Картье, Фокс) – 01:02     2:0 Лафреньер (Картье, Миллер) – 12:47     2:1 Гиргенсонс (Хольмберг, Хедман) – 17:26     3:1 Кайлли (Дурзи, Петтерссон) – 38:26     4:1 Зибанеджад – 57:16 (sh)    

Интрига: продолжат ли «копы» побеждать без Шестёркина?

Первая игра без первого номера прошла для подопечных Майка Салливана успешно – «синерубашечники» обыграли «Ванкувер» со счётом 6:2, а Дилан Гаранд, который в отсутствие сразу двух травмированных голкиперов стал главной надеждой команды на последнем рубеже, совершил 19 сейвов. Получится ли у него помочь «Рейнджерс» во второй раз в сезоне обыграть «Тампу» Кучерова?

Статистика регулярного чемпионата НХЛ
Что в итоге:
Видео
18 сейвов Василевского не помогли «Тампе» одолеть «Рейнджерс». У Кучерова и Дорофеева «-1»

✅ 🏒 5:30: «Лос-Анджелес Кингз» — «Эдмонтон Ойлерз», регулярный чемпионат НХЛ — 1:4

НХЛ — регулярный чемпионат
14 октября 2026, среда. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
1 : 4
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Драйзайтль (Макдэвид, Бушар) – 07:16     0:2 Подколзин (Макдэвид, Бушар) – 08:16 (pp)     0:3 Макдэвид (Эмберсон, Дикинсон) – 15:48     1:3 Кларк (Лотон, Мур) – 37:29     1:4 Подколзин (Макдэвид, Драйзайтль) – 57:42    

Интрига: продолжится ли серия Подколзина?

Российский нападающий «Эдмонтона» начал сезон феноменальным образом – Василий набирал очки в каждом из пяти первых матчей регулярки, в общей сложности совершив семь (5+2) результативных действий. В предыдущей игре его точный бросок стал победным для «Ойлерз» во встрече с «Сан-Хосе». А каким будет его вклад в матче с другим калифорнийским клубом?

Статистика регулярного чемпионата НХЛ
Что в итоге:
Видео
Дубль Подколзина принёс «Эдмонтону» гостевую победу над «Лос-Анджелесом»

✅ 🎾 13:00: Даниил Медведев (Россия, 5) — Стефанос Циципас (Греция), Шанхай, четвёртый круг — 6:4, 7:5

💬 Матч с текстовой трансляцией

Шанхай. 4-й круг
14 октября 2026, среда. 13:10 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
4 		5
         
Стефанос Циципас
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас

Интрига: справится ли Медведев с Циципасом в 11-й раз?

На «Мастерсе» в Шанхае грядёт огненный матч 1/8 финала — 16-я встреча Даниила Медведева (№6 рейтинга) и Стефаноса Циципаса (№43). Россиянин в этом противостоянии ведёт с двойным преимуществом (10-5). При этом последний матч остался за греком (Доха-2026: 6:3, 6:4).

Сетка Шанхая
Что в итоге:
Медведев — снова в четвертьфинале «Мастерса» в Шанхае! Он в 11-й раз победил Циципаса
Медведев — снова в четвертьфинале «Мастерса» в Шанхае! Он в 11-й раз победил Циципаса

✅ ⚽️ 16:15: «Крылья Советов» — «Балтика», Кубок России, группа С, 4-й тур — 0:2

💬 Матч с текстовой трансляцией

Fonbet Кубок России . Группа C. 4-й тур
14 октября 2026, среда. 16:15 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
0 : 2
Балтика
Калининград
0:1 Голенков – 10'     0:2 Кирш – 77'    

Интрига: «Балтика» прервёт серию без побед?

«Балтика» не выигрывает уже четыре матча в РПЛ, а в Кубке России набрала только три очка и идёт третьей в группе. Андрей Талалаев вернулся после дисквалификации, но начал с нулевой ничьей в Грозном. «Крылья Советов», наоборот, едва не обыграли «Спартак» (1:1) и по xG стали лучшей командой 10-го тура. Первая встреча соперников в Кубке получилась вязкой: 0:0 в Калининграде. Чем всё закончится в этот раз с учётом ожидаемой ротации?

Календарь Кубка России
«Крылья» были ближе к победе над «Спартаком», чем кажется
«Крылья Советов» — лучшая команда 10-го тура РПЛ по xG

✅ ⚽️ 18:30: «Ахмат» — «Динамо» Москва, Кубок России, группа В, 4-й тур — 1:2

💬 Матч с текстовой трансляцией

Fonbet Кубок России . Группа B. 4-й тур
14 октября 2026, среда. 18:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 2
Динамо М
Москва
0:1 Окишор – 45'     1:1 Касинтура – 90+2'     1:2 Гладышев – 90+4'    

Интрига: «Динамо» сбережёт силы к дерби с ЦСКА?

«Динамо» лидирует в РПЛ: шесть побед подряд и лучший старт клуба в чемпионатах России за 29 лет. В Кубке у команды Сандро Шварца всё не так гладко: дома она уступила «Краснодару» (0:1). В первом матче с «Ахматом» москвичи разгромили соперника (3:0). Грозненцы забуксовали и в двух последних турах РПЛ не забили ни одного мяча. Станислав Черчесов к Кубку относится серьёзно и почти не трогает основу. А «Динамо» уже 18 октября играет дерби с ЦСКА, так что без ротации не обойтись. Это шанс для «Ахмата»?

Статистика Кубка России
Как «Динамо» победило «Рубин»
Московское «Динамо» показало свой лучший старт в чемпионатах России за 29 лет
Истории
Московское «Динамо» показало свой лучший старт в чемпионатах России за 29 лет

✅ ⚽️ 18:30: «Динамо» Махачкала — «Зенит», Кубок России, группа С, 4-й тур — 1:2

💬 Матч с текстовой трансляцией

Fonbet Кубок России . Группа C. 4-й тур
14 октября 2026, среда. 18:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
1 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Агаларов – 5'     1:1 Андраде – 37'     1:2 Мусаев – 65'    

Интрига: махачкалинцы одержат первую победу в группе?

«Динамо» Махачкала замыкает группу С с одним очком, а в РПЛ команда Вадима Евсеева только что крупно проиграла «Оренбургу» (0:4). Не помог даже дебют Далера Кузяева. «Зенит» идёт первым и пока не пропустил в группе ни одного мяча. В первом матче петербуржцы уверенно обыграли махачкалинцев дома (3:0). Сергей Семак в Кубке смело ротирует состав, поэтому у Махачкалы появляется шанс вернуться в гонке за плей-офф. Тем более на своём поле.

Календарь Кубка России
Что в итоге:
Чудовищное невезение самого дорогого новичка РПЛ! Но «Зениту» помог вратарь соперника
Чудовищное невезение самого дорогого новичка РПЛ! Но «Зениту» помог вратарь соперника

✅ 🏀 19:00: УНИКС — «Уралмаш», Единая лига ВТБ — 95:84

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
14 октября 2026, среда. 19:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
95 : 84
Уралмаш
Екатеринбург
УНИКС: Адамс - 26, Ратэн-Мэйс - 24, Рейнольдс - 19, Брайс - 7, Шаманич - 7, Беленицкий - 5, Маккормак - 4, Захаров - 3, Гудумак, Коновалов, Бабурин, Узинский
Уралмаш: Клемонс - 23, Герасимов - 17, Вольхин - 15, Эллис - 9, Попов - 7, Даглас - 5, Эфиани - 2, Тасич - 2, Кривых - 2, Абрамов - 2, Карданахишвили, М. Кулагин

Интрига: лёгкая победа или не всё так просто?

УНИКС проиграл «Парме» в стартовом матче регулярки, а затем разгромил «Динамо», «Зенит» и «Самару». Минимальная разница с соперником в этих играх составила 35 очков! Казанцы на отличном ходу, чего нельзя сказать про «Уралмаш», который уступил в трёх встречах из четырёх. Правда, клубу пришлось уже сыграть с «Зенитом» и ЦСКА. Гости навяжут борьбу одному из лидеров чемпионата?

Статистика регулярного чемпионата Единой лиги
Что в итоге:
Дебютный домашний матч «Динамо» в Единой лиге и уверенность от грандов. Итоги игрового дня
Дебютный домашний матч «Динамо» в Единой лиге и уверенность от грандов. Итоги игрового дня

✅ 🏒 19:10: «Динамо» Минск — «Металлург» Магнитогорск, регулярный чемпионат КХЛ — 1:3

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 октября 2026, среда. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
1 : 3
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Гарднер (Пышкайло, Салыго) – 02:03 (5x5)     1:1 Фёдоров (Нечаев, Минулин) – 27:48 (5x5)     1:2 Ткачёв (Орехов, Михайлис) – 54:34 (5x5)     1:3 Исхаков (Ткачёв) – 59:46 (en)    

Интрига: Владимир Воробьёв продолжит побеждать?

Временно исполняющий обязанности главного тренера магнитогорцев до сих пор не знает горечи поражений на своём посту – при Воробьёве «сталевары» победили в каждом из трёх матчей, пропустив в общей сложности всего три шайбы. Минчане в последнее время чередуют победу с поражениями, и в предыдущем матче они добыли два очка в гостях у «Шанхая». Так что тенденция говорит в пользу «Металлурга».

Календарь регулярного чемпионата КХЛ
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Обезглавленный «Металлург» — с отрывом лучший клуб Востока КХЛ. И это плохой сигнал

✅ 🏒 19:30: ЦСКА — «Динамо» Москва, регулярный чемпионат КХЛ — 1:0

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 октября 2026, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Полтапов (Соркин, Хайруллин) – 47:31 (5x4)    

Интрига: смогут ли бело-голубые прервать победную серию армейцев?

Подопечные Леонида Тамбиева в воскресенье выбрались из череды поражений, на своём льду переиграв кризисный СКА. Теперь «Динамо» предстоит сыграть с другими армейцами, которые в разы опаснее петербургских – команда Игоря Никитина выиграла 10 матчей подряд. При этом две из этих встреч, включая последнюю, были как раз с бело-голубыми.

Статистика регулярного чемпионата КХЛ
Что в итоге:
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Видео
ЦСКА непобедим, «Трактор» отправил «Авангард» на самое дно Востока. Итоги дня в КХЛ

✅ ⚽️ 19:45: ЛАСК — «Ливерпуль», Лига чемпионов, общий этап, 2-й тур — 3:6

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
14 октября 2026, среда. 19:45 МСК
ЛАСК
Линц, Австрия
Окончен
3 : 6
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
0:1 Араухо – 22'     0:2 Баркола – 24'     0:3 Баркола – 37'     0:4 Фримпонг – 51'     1:4 Любичич – 63'     1:5 Баркола – 66'     1:6 Кумас – 72'     2:6 Флеккер – 74'     3:6 Флеккер – 77'    

Интрига: «Ливерпуль» вернётся после разгрома от «Сити»?

«Ливерпуль» приезжает в Линц после болезненного вечера: дома 0:3 от «Манчестер Сити» и первое поражение в сезоне АПЛ. Команда Андони Ираолы развалилась после удаления Гравенберха, а всего у неё две победы в шести турах чемпионата. Зато в Лиге чемпионов мерсисайдцы стартовали с камбэка против «Атлетико» (2:1). ЛАСК в 1-м туре уступил в Афинах АЕК (0:1), и больших свершений от австрийцев никто не ждёт. Но на выходных «Ливерпулю» ехать к «Брентфорду», так что Ираола наверняка проведёт ротацию. Не попадут ли англичане в ловушку?

Календарь Лиги чемпионов
Что в итоге:
Теннисный счёт у «Ливерпуля» в ЛЧ — девять забитых голов! Баркола — вообще с хет-триком
Видео
Теннисный счёт у «Ливерпуля» в ЛЧ — девять забитых голов! Баркола — вообще с хет-триком

✅ ⚽️ 20:45: ЦСКА — «Ростов», Кубок России, группа D, 4-й тур — 4:0

💬 Матч с текстовой трансляцией

Fonbet Кубок России . Группа D. 4-й тур
14 октября 2026, среда. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
4 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Аззи – 2'     2:0 Кармо – 4'     3:0 Обляков – 10'     4:0 Фиров – 50'    

Интрига: лидер РПЛ спасёт Кубок?

ЦСКА остаётся единственной непобеждённой командой РПЛ, а в Кубке набрал всего два очка и забил один мяч в трёх матчах. Дома москвичи уступили «Акрону» (0:1), проиграли в Ростове (0:2) и спаслись только в серии пенальти с «Локомотивом». У «Ростова» всё наоборот: три победы и 7:0 по мячам. При Дмитрии Кириченко, сменившем ушедшего в «Родину» Джонатана Альбу, команда уже обыграла «Акрон» в РПЛ (1:0). Дмитрий Игдисамов прямо сказал игрокам, что в Кубке надо поправлять дела. Но 18 октября у ЦСКА дерби с «Динамо». Сколько основных игроков выпустят армейцы?

Статистика Кубка России
Что в итоге:
Этот ЦСКА прекрасен! Отгрузили лидеру группы три мяча всего за 10 минут, а потом добили
Этот ЦСКА прекрасен! Отгрузили лидеру группы три мяча всего за 10 минут, а потом добили

✅ ⚽️🎦 22:00: «Бетис» — «Порту», Лига чемпионов, общий этап, 2-й тур — 3:2

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
14 октября 2026, среда. 22:00 МСК
Бетис
Севилья, Испания
Окончен
3 : 2
Порту
Порту, Португалия
1:0 Эззалзули – 47'     1:1 Вейга – 54'     1:2 Агехова – 61'     2:2 Эрнандес – 74'     3:2 Иско – 84'    

Интрига: «Бетис» обыграет лидера чемпионата Португалии?

«Бетис» в отличной форме. В 1-м туре ЛЧ он выиграл у «Лилля» (3:2), а на выходных разгромил «Осасуну» (5:2), Иско оформил дубль. В Ла Лиге андалусийцы идут третьими и опережают мадридский «Реал». «Порту» начал общий этап с домашнего поражения от «Манчестер Сити» (0:2), но в Португалии лидирует и на выходных сохранил первое место волевой победой над «Маритиму» (2:1). Хозяевам помогут трибуны, а «Порту» нельзя проигрывать второй матч ЛЧ подряд. Кто окажется сильнее?

Статистика Лиги чемпионов
Что в итоге:
Самый результативный вечер в истории ЛЧ — 46 голов! Главное во всех матчах. Видео
Самый результативный вечер в истории ЛЧ — 46 голов! Главное во всех матчах. Видео

✅ ⚽️ 22:00: «Рома» — «Реал» Мадрид, Лига чемпионов, общий этап, 2-й тур — 3:4

💬 Матч с текстовой трансляцией

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
14 октября 2026, среда. 22:00 МСК
Рома
Рим, Италия
Окончен
3 : 4
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 де Рон – 20'     1:1 Мбаппе – 25'     2:1 Мален – 51'     3:1 Мален – 57'     3:2 Эспи – 82'     3:3 Эндрик – 85'     3:4 Рюдигер – 90'    

Интрига: Моуринью огорчит бывший клуб?

Жозе Моуринью возвращается в Рим, теперь как тренер «Реала». В «Роме» португалец работал с 2021 по 2024 год. В 1-м туре мадридцы обыграли «Интер» (2:1), но спокойствия в команде нет: в Ла Лиге она идёт ниже «Бетиса», а Винисиус получил нелепую красную карточку в матче с «Вильярреалом». «Рома» Джан Пьеро Гасперини стартовала в ЛЧ с ничьей в Стамбуле с «Фенербахче» (1:1). На выходных римляне сыграли вничью с «Комо», потеряли первое место в Серии А и остались без удалённого Малена. Последний раз команды встречались в Лиге чемпионов восемь лет назад, и тогда «Реал» дважды обыграл римлян. Повторится ли история?

Календарь Лиги чемпионов
Что в итоге:
Есть безумный камбэк нового «Реала» Моуринью! Летели без шансов 1:3, а дальше — история!
Видео
Есть безумный камбэк нового «Реала» Моуринью! Летели без шансов 1:3, а дальше — история!

✅ ⚽️ 22:00: «Манчестер Сити» — «ПСЖ», Лига чемпионов, общий этап, 2-й тур — 2:4

💬 Матч с текстовой трансляцией

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
14 октября 2026, среда. 22:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
2 : 4
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Дуэ – 13'     0:2 Дембеле – 15'     0:3 Витинья – 32'     1:3 Холанд – 53'     1:4 Аклиуш – 63'     2:4 Холанд – 75'    

Интрига: Сафонов справится с атакой «Сити»?

«Манчестер Сити» Энцо Марески выиграл все шесть матчей в АПЛ, только что разгромил «Ливерпуль» на «Энфилде» (3:0), а в 1-м туре ЛЧ взял три очка в Порту (2:0). «ПСЖ» выиграл два последних розыгрыша турнира, а на старте общего этапа разгромил «Слован» (6:1). В воротах парижан наверняка выйдет Матвей Сафонов, который на выходных помог в матче с «Ле-Маном». Ему предстоит сдерживать Эрлинга Холанда, Жереми Доку и Райана Шерки, забивших «Ливерпулю». Статистика на стороне хозяев: в XXI веке «ПСЖ» ни разу не побеждал в гостях у «Сити». Сафонов поможет её переписать?

Статистика Лиги чемпионов
Что в итоге:
«ПСЖ» издевался над «Сити» в ЛЧ — забил 4! Сафонову везло, но как он вытащил удар Холанда!
Видео
«ПСЖ» издевался над «Сити» в ЛЧ — забил 4! Сафонову везло, но как он вытащил удар Холанда!
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