Топ-события среды: «Манчестер Сити» — «ПСЖ», Кубок России и Овечкин против Свечникова

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Посмотреть все события 14 октября в Матч-центре

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Время в материале указано по Москве.

✅ 🏒 1:45: «Каролина Харрикейнз» — «Вашингтон Кэпиталз», регулярный чемпионат НХЛ — 4:2

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Интрига: забьёт ли Овечкин во втором матче подряд?

В домашней игре с «Сиэтлом» капитан «Вашингтона» наконец-то открыл счёт своим голам в новом сезоне – в первом периоде Александр забросил первую шайбу в этой регулярке с передач братьев Ильи и Алексея Протас. Теперь «столичным» предстоит выезд к действующим чемпионам, которые одержали пять побед подряд – сможет ли Овечкин огорчить и их?

✅ 🏒 2:15: «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг», регулярный чемпионат НХЛ — 4:1

Интрига: продолжат ли «копы» побеждать без Шестёркина?

Первая игра без первого номера прошла для подопечных Майка Салливана успешно – «синерубашечники» обыграли «Ванкувер» со счётом 6:2, а Дилан Гаранд, который в отсутствие сразу двух травмированных голкиперов стал главной надеждой команды на последнем рубеже, совершил 19 сейвов. Получится ли у него помочь «Рейнджерс» во второй раз в сезоне обыграть «Тампу» Кучерова?

✅ 🏒 5:30: «Лос-Анджелес Кингз» — «Эдмонтон Ойлерз», регулярный чемпионат НХЛ — 1:4

Интрига: продолжится ли серия Подколзина?

Российский нападающий «Эдмонтона» начал сезон феноменальным образом – Василий набирал очки в каждом из пяти первых матчей регулярки, в общей сложности совершив семь (5+2) результативных действий. В предыдущей игре его точный бросок стал победным для «Ойлерз» во встрече с «Сан-Хосе». А каким будет его вклад в матче с другим калифорнийским клубом?

✅ 🎾 13:00: Даниил Медведев (Россия, 5) — Стефанос Циципас (Греция), Шанхай, четвёртый круг — 6:4, 7:5

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Интрига: справится ли Медведев с Циципасом в 11-й раз?

На «Мастерсе» в Шанхае грядёт огненный матч 1/8 финала — 16-я встреча Даниила Медведева (№6 рейтинга) и Стефаноса Циципаса (№43). Россиянин в этом противостоянии ведёт с двойным преимуществом (10-5). При этом последний матч остался за греком (Доха-2026: 6:3, 6:4).

✅ ⚽️ 16:15: «Крылья Советов» — «Балтика», Кубок России, группа С, 4-й тур — 0:2

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Интрига: «Балтика» прервёт серию без побед?

«Балтика» не выигрывает уже четыре матча в РПЛ, а в Кубке России набрала только три очка и идёт третьей в группе. Андрей Талалаев вернулся после дисквалификации, но начал с нулевой ничьей в Грозном. «Крылья Советов», наоборот, едва не обыграли «Спартак» (1:1) и по xG стали лучшей командой 10-го тура. Первая встреча соперников в Кубке получилась вязкой: 0:0 в Калининграде. Чем всё закончится в этот раз с учётом ожидаемой ротации?

«Крылья» были ближе к победе над «Спартаком», чем кажется «Крылья Советов» — лучшая команда 10-го тура РПЛ по xG

✅ ⚽️ 18:30: «Ахмат» — «Динамо» Москва, Кубок России, группа В, 4-й тур — 1:2

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Интрига: «Динамо» сбережёт силы к дерби с ЦСКА?

«Динамо» лидирует в РПЛ: шесть побед подряд и лучший старт клуба в чемпионатах России за 29 лет. В Кубке у команды Сандро Шварца всё не так гладко: дома она уступила «Краснодару» (0:1). В первом матче с «Ахматом» москвичи разгромили соперника (3:0). Грозненцы забуксовали и в двух последних турах РПЛ не забили ни одного мяча. Станислав Черчесов к Кубку относится серьёзно и почти не трогает основу. А «Динамо» уже 18 октября играет дерби с ЦСКА, так что без ротации не обойтись. Это шанс для «Ахмата»?

✅ ⚽️ 18:30: «Динамо» Махачкала — «Зенит», Кубок России, группа С, 4-й тур — 1:2

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Интрига: махачкалинцы одержат первую победу в группе?

«Динамо» Махачкала замыкает группу С с одним очком, а в РПЛ команда Вадима Евсеева только что крупно проиграла «Оренбургу» (0:4). Не помог даже дебют Далера Кузяева. «Зенит» идёт первым и пока не пропустил в группе ни одного мяча. В первом матче петербуржцы уверенно обыграли махачкалинцев дома (3:0). Сергей Семак в Кубке смело ротирует состав, поэтому у Махачкалы появляется шанс вернуться в гонке за плей-офф. Тем более на своём поле.

✅ 🏀 19:00: УНИКС — «Уралмаш», Единая лига ВТБ — 95:84

Интрига: лёгкая победа или не всё так просто?

УНИКС проиграл «Парме» в стартовом матче регулярки, а затем разгромил «Динамо», «Зенит» и «Самару». Минимальная разница с соперником в этих играх составила 35 очков! Казанцы на отличном ходу, чего нельзя сказать про «Уралмаш», который уступил в трёх встречах из четырёх. Правда, клубу пришлось уже сыграть с «Зенитом» и ЦСКА. Гости навяжут борьбу одному из лидеров чемпионата?

✅ 🏒 19:10: «Динамо» Минск — «Металлург» Магнитогорск, регулярный чемпионат КХЛ — 1:3

Интрига: Владимир Воробьёв продолжит побеждать?

Временно исполняющий обязанности главного тренера магнитогорцев до сих пор не знает горечи поражений на своём посту – при Воробьёве «сталевары» победили в каждом из трёх матчей, пропустив в общей сложности всего три шайбы. Минчане в последнее время чередуют победу с поражениями, и в предыдущем матче они добыли два очка в гостях у «Шанхая». Так что тенденция говорит в пользу «Металлурга».

✅ 🏒 19:30: ЦСКА — «Динамо» Москва, регулярный чемпионат КХЛ — 1:0

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Интрига: смогут ли бело-голубые прервать победную серию армейцев?

Подопечные Леонида Тамбиева в воскресенье выбрались из череды поражений, на своём льду переиграв кризисный СКА. Теперь «Динамо» предстоит сыграть с другими армейцами, которые в разы опаснее петербургских – команда Игоря Никитина выиграла 10 матчей подряд. При этом две из этих встреч, включая последнюю, были как раз с бело-голубыми.

✅ ⚽️ 19:45: ЛАСК — «Ливерпуль», Лига чемпионов, общий этап, 2-й тур — 3:6

Интрига: «Ливерпуль» вернётся после разгрома от «Сити»?

«Ливерпуль» приезжает в Линц после болезненного вечера: дома 0:3 от «Манчестер Сити» и первое поражение в сезоне АПЛ. Команда Андони Ираолы развалилась после удаления Гравенберха, а всего у неё две победы в шести турах чемпионата. Зато в Лиге чемпионов мерсисайдцы стартовали с камбэка против «Атлетико» (2:1). ЛАСК в 1-м туре уступил в Афинах АЕК (0:1), и больших свершений от австрийцев никто не ждёт. Но на выходных «Ливерпулю» ехать к «Брентфорду», так что Ираола наверняка проведёт ротацию. Не попадут ли англичане в ловушку?

✅ ⚽️ 20:45: ЦСКА — «Ростов», Кубок России, группа D, 4-й тур — 4:0

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Интрига: лидер РПЛ спасёт Кубок?

ЦСКА остаётся единственной непобеждённой командой РПЛ, а в Кубке набрал всего два очка и забил один мяч в трёх матчах. Дома москвичи уступили «Акрону» (0:1), проиграли в Ростове (0:2) и спаслись только в серии пенальти с «Локомотивом». У «Ростова» всё наоборот: три победы и 7:0 по мячам. При Дмитрии Кириченко, сменившем ушедшего в «Родину» Джонатана Альбу, команда уже обыграла «Акрон» в РПЛ (1:0). Дмитрий Игдисамов прямо сказал игрокам, что в Кубке надо поправлять дела. Но 18 октября у ЦСКА дерби с «Динамо». Сколько основных игроков выпустят армейцы?

✅ ⚽️🎦 22:00: «Бетис» — «Порту», Лига чемпионов, общий этап, 2-й тур — 3:2

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Интрига: «Бетис» обыграет лидера чемпионата Португалии?

«Бетис» в отличной форме. В 1-м туре ЛЧ он выиграл у «Лилля» (3:2), а на выходных разгромил «Осасуну» (5:2), Иско оформил дубль. В Ла Лиге андалусийцы идут третьими и опережают мадридский «Реал». «Порту» начал общий этап с домашнего поражения от «Манчестер Сити» (0:2), но в Португалии лидирует и на выходных сохранил первое место волевой победой над «Маритиму» (2:1). Хозяевам помогут трибуны, а «Порту» нельзя проигрывать второй матч ЛЧ подряд. Кто окажется сильнее?

✅ ⚽️ 22:00: «Рома» — «Реал» Мадрид, Лига чемпионов, общий этап, 2-й тур — 3:4

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Интрига: Моуринью огорчит бывший клуб?

Жозе Моуринью возвращается в Рим, теперь как тренер «Реала». В «Роме» португалец работал с 2021 по 2024 год. В 1-м туре мадридцы обыграли «Интер» (2:1), но спокойствия в команде нет: в Ла Лиге она идёт ниже «Бетиса», а Винисиус получил нелепую красную карточку в матче с «Вильярреалом». «Рома» Джан Пьеро Гасперини стартовала в ЛЧ с ничьей в Стамбуле с «Фенербахче» (1:1). На выходных римляне сыграли вничью с «Комо», потеряли первое место в Серии А и остались без удалённого Малена. Последний раз команды встречались в Лиге чемпионов восемь лет назад, и тогда «Реал» дважды обыграл римлян. Повторится ли история?

✅ ⚽️ 22:00: «Манчестер Сити» — «ПСЖ», Лига чемпионов, общий этап, 2-й тур — 2:4

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Интрига: Сафонов справится с атакой «Сити»?

«Манчестер Сити» Энцо Марески выиграл все шесть матчей в АПЛ, только что разгромил «Ливерпуль» на «Энфилде» (3:0), а в 1-м туре ЛЧ взял три очка в Порту (2:0). «ПСЖ» выиграл два последних розыгрыша турнира, а на старте общего этапа разгромил «Слован» (6:1). В воротах парижан наверняка выйдет Матвей Сафонов, который на выходных помог в матче с «Ле-Маном». Ему предстоит сдерживать Эрлинга Холанда, Жереми Доку и Райана Шерки, забивших «Ливерпулю». Статистика на стороне хозяев: в XXI веке «ПСЖ» ни разу не побеждал в гостях у «Сити». Сафонов поможет её переписать?