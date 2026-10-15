Таблица РПЛ сейчас и год назад. Лютая стабильность у ЦСКА, а «Спартак» и «Зенит» — в плюсе

Позади 10 туров Альфа-Банк РПЛ — треть чемпионата. Неплохой срок для того, чтобы подвести промежуточные итоги. Сравниваем нынешнюю таблицу лиги с той, что была год назад. Московское «Динамо» заметно прибавило, «Локомотив» серьёзно провис, а несколько клубов остались примерно на том же уровне.

«Динамо» Москва

Сейчас: первое место, 22 очка, разница мячей — 15:8

Год назад: седьмое место, 15 очков, разница мячей — 15:12

Динамовцы вошли в сезон-2025/2026 с большими амбициями. Приглашение Валерия Карпина на пост главного тренера подразумевало некий апгрейд, но на деле вышло иначе. Всего две победы в восьми турах — явно не тот результат, на который рассчитывало руководство. Команда немного улучшила результат благодаря тому, что набрала шесть очков по итогам двух следующих матчей. Но в целом расклад был не самый приятный.

В сравнении с прошлым сезоном «Динамо» набрало на семь очков больше, хотя забило столько же. Бросается в глаза колонка «пропущенные мячи». Год назад у московского клуба было всего два сухих матча к 10-м туру, сейчас — пять. Тогда пропустили в общей сложности 12 мячей, сейчас — восемь. Плюс «Динамо» сильно прибавило с точки зрения побед. В прошлом сезоне их было четыре, сейчас — семь.

ЦСКА

Сейчас: второе место, 22 очка, разница мячей — 18:9

Год назад: первое место, 21 очко, разница мячей — 19:8

ЦСКА, как и «Динамо», проводит старт нынешнего сезона под руководством другого тренера. Если судить по цифрам, то у команды всё осталось примерно на том же уровне. Это касается и места в таблице, и количества очков, и разницы мячей. Только в прошлом сезоне ЦСКА к 10-му туру проиграл один раз (уступили «Ростову» — 0:1), а сейчас — ни разу. Год назад ЦСКА забивал больше двух мячей в четырёх матчах, в этом — в трёх.

ЦСКА пока ни разу не проиграл в этом сезоне РПЛ Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Зенит»

Сейчас: третье место, 21 очко, разница мячей — 22:11

Год назад: четвёртое место, 19 очков, разница мячей — 20:9

Главное отличие нынешнего «Зенита» от прошлогоднего — количество поражений. По итогам первой трети дистанции в предыдущем сезоне клуб из Санкт-Петербурга проиграл всего один раз. В этом чемпионате у «Зенита» уже три поражения. С другой стороны, команда Сергея Семака чаще побеждает (семь раз против пяти год назад). Тогда «Зенит» занимал четвёртое место и отставал от первой строчки на два очка. Сейчас он входит в топ-3, а до первого места — всего одно очко.

«Краснодар»

Сейчас: четвёртое место, 21 очко, разница мячей — 16:10

Год назад: третье место, 20 очков, разница мячей — 20:7

Да, «Краснодар» набрал в этом сезоне больше очков, чем в прошлом, хотя разница минимальная. Но клуб с юга России реже забивает и чаще пропускает. Тогда было пять сухих матчей, сейчас — четыре. В прошлом сезоне у «Краснодара» было три встречи, в которых он пропустил больше одного мяча. Оба этих матча команда проиграла — «Локомотиву» (1:2) и «Зениту» (0:2). В нынешнем сезоне у «Краснодара» три встречи, где он пропускал больше одного мяча. Хотя уступил он только «Зениту» (2:3).

У тренера «Краснодара» Мурада Мусаева в последних турах появились проблемы Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

«Спартак»

Сейчас: пятое место, 20 очков, разница мячей — 17:9

Год назад: пятое место, 18 очков, разница мячей — 17:14

«Спартак» улучшил игру в обороне — это первое, что бросается в глаза. Команда пропустила на пять мячей меньше и набрала на два очка больше. Впрочем, и там, и там она оказалась на пятой строчке в таблице. Год назад «Спартак» отставал от лидера чемпионата на три очка, сейчас — на два. Где ещё есть улучшения? Немного увеличилось количество побед (шесть против пяти) и сухих матчей (четыре против трёх). В прошлом сезоне «Спартак» четыре раза пропустил больше одного мяча за игру, в этом — всего два.

«Динамо» Махачкала

Сейчас: шестое место, 12 очков, разница мячей — 15:20

Год назад: 12-е место, 10 очков, разница мячей — 5:11

В этом сезоне матчи с участием «Динамо» получаются куда веселее. Год назад дагестанский клуб забил всего пять мячей к 10-му туру. Теперь же у одного Гамида Агаларова столько голов. Правда, «Динамо» и пропустило почти в два раза больше. В прошлом сезоне команда завершила первую треть дистанции с двумя победами, сейчас — с четырьмя. Но главное, что у «Динамо» шестое место в таблице. Правда, есть один нюанс. Команда набрала 12 очков — в прошлом сезоне с такими цифрами она делила бы 10-ю строчку.

«Балтика»

Сейчас: седьмое место, 12 очков, разница мячей — 14:12

Год назад: шестое место, 17 очков, разница мячей — 13:6

«Балтика» потеряла несколько футболистов. К примеру, вратарь Максим Бориско уехал в ЦСКА, а защитник Кевин Андраде отправился в «Зенит». Итог: команда пропустила в два раза больше мячей и проигрывала в четыре раза чаще. В прошлом сезоне «Балтика» пять раз отыграла «на ноль» по итогам 10 туров. Сейчас статистика скромнее — три таких матча. Год назад команда из Калининграда пропустила больше одного мяча только в одной встрече, а в этом сезоне их четыре.

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Оренбург»

Сейчас: восьмое место, 12 очков, разница мячей — 11:10

Год назад: 13-е место, семь очков, разница мячей — 13:21

Команда значительно прибавила в сравнении с тем же отрезком год назад. Во-первых, «Оренбург» набрал на пять очков больше. Во-вторых, серьёзно поработал над обороной, о чём говорит статистика пропущенных мячей. Год назад «Оренбург» пропустил больше одного мяча в шести матчах, в этом сезоне — только в двух. Неудивительно, что на фоне такого прогресса команда поднялась сразу на пять строчек, если сравнивать один и тот же отрезок в разные годы.

«Рубин»

Сейчас: девятое место, 12 очков, разница мячей — 12:12

Год назад: девятое место, 15 очков, разница мячей — 13:15

Нынешний «Рубин», судя по всему, очень любит число 12. У команды столько очков, забитых и пропущенных мячей. Правда, место в таблице не 12-е, а девятое. Год назад казанцы были на той же самой строчке, хотя набрали на три очка больше. Тогда «Рубин» одержал четыре победы, сейчас — только две. В этом сезоне казанский клуб слишком часто завершает встречи со счётом 1:1 — шесть таких случаев.

«Крылья Советов»

Сейчас: 10-е место, 12 очков, разница мячей — 14:15

Тогда: 10-е место, 12 очков, разница мячей — 16:19

У самарской команды похожие показатели. То же место в таблице, то же количество набранных очков. В этом сезоне «Крылья» немного меньше забивают, но и меньше пропускают. Интересно, что год назад волжане стартовали с четырёх матчей без поражений, после чего одержали всего одну победу в следующих шести турах. В нынешнем году получилось несколько иначе. «Крылья» не побеждали в первых четырёх матчах, а потом не проигрывали в следующих шести.

«Ахмат»

Сейчас: 11-е место, 11 очков, разница мячей — 13:13

Год назад: восьмое место, 15 очков, разница мячей — 14:11

В прошлом сезоне грозненский клуб стартовал с трёх поражений, после чего поменял тренера. С приходом Станислава Черчесова «Ахмат» выдал серию из семи матчей без проигрышей. Тогда команда набрала на четыре очка больше, чем сейчас. Год назад «Ахмат» завершил первую треть чемпионата с четырьмя победами, а теперь — только с двумя. В сравнении с прошлым сезоном команда чаще играет вничью и немного больше пропускает.

«Ростов»

Сейчас: 12-е место, 11 очков, разница мячей — 11:17

Год назад: 11-е место, 10 очков, разница мячей — 8:12

В этом сезоне матчи с участием «Ростова» получаются куда более весёлыми. Команда забила на три мяча больше, чем год назад. Да и пропустила на пять больше. Правда, в прошлом сезоне донская команда по итогам 10 туров оторвалась от зоны стыков на три очка, а теперь — только на одно. В прошлом сезоне меньше «Ростова» забили лишь махачкалинское «Динамо» и «Сочи» (у них было всего по пять голов). На этот раз команда опередила только «Родину» (10) и «Факел» (шесть), хотя прибавила в результативности.

«Локомотив»

Сейчас: 13-е место, 10 очков, разница мячей — 13:11

Год назад: второе место, 20 очков, разница мячей — 21:13

«Локо» значительно просел и по очкам, и по забитым мячам. Потери Дмитрия Воробьёва и Алексея Батракова сильно ударили по команде. Да и Николай Комличенко пропустил старт сезона из-за травмы. Год назад «Локо» был вторым, а сейчас находится в зоне переходных встреч. Любопытно, что это единственный клуб из второй половины таблицы, у которого положительная разница забитых и пропущенных мячей. Спасибо «Факелу», который пропустил пятёрку в Воронеже.

Тренер «Локомотива» Михаил Галактионов оказался в непростой ситуации Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Акрон»

Сейчас: 14-е место, восемь очков, разница мячей — 11:19

Год назад: 14-е место, семь очков, разница мячей — 12:17

«Акрон» провёл первую треть нынешнего чемпионата примерно так же, как и прошлую. То же место в таблице, почти идентичные показатели по очкам и забитым мячам. Только год назад «Акрон» одержал первую победу во 2-м туре, а в нынешнем турнире — только в 9-м. Игра в обороне по-прежнему вызывает вопросы, хотя в трёх предыдущих матчах в РПЛ команда не пропускала больше одного мяча.

«Родина»

Сейчас: 15-е место, пять очков, разница мячей — 10:25

Год назад («Пари НН»): 15-е место, шесть очков, разница мячей — 8:20

В случае с «Родиной» приходится сравнивать с другим клубом. А всё потому, что московская команда в прошлом сезоне не играла в РПЛ. В целом похожие цифры, и это должно пугать «Родину», ведь неудачный старт «Пари НН» (сейчас команда называется «Нижний Новгород») привёл к последующему вылету из высшего дивизиона.

«Факел»

Сейчас: 16-е место, три очка, разница мячей — 6:18

Год назад («Сочи»): 16-е место, два очка, разница мячей — 5:24

Год назад «Сочи» был абсолютно худшим клубом чемпионата. Он набрал меньше всех очков. Плюс у черноморской команды был худший результат по забитым и пропущенным мячам. «Факел», как и тот «Сочи», подошёл к 11-му туру без единой победы. Воронежский клуб забил меньше всех в лиге, а в шести встречах покидал поле без гола. Единственное серьёзное отличие от прошлогоднего «Сочи» — количество пропущенных мячей. У «Факела» этот показатель не худший в чемпионате.

Нынешняя таблица РПЛ Фото: «Чемпионат»