Казбек Мукаилов отправился в аренду в «Крылья» и уже огорчил «Спартак». Мы поговорили с ним об академии Галицкого и пути наверх.

«Верю – отец следит за мной. Сейчас он был бы рад». Будущее «Краснодара» растёт в Самаре

Казбек Мукаилов — один из немногих воспитанников «Краснодара» за последние сезоны, кто смог ярко ворваться в основную команду. Прошлым летом в дебютном матче с московским «Динамо» нападающий оформил дубль (в Кубке России), а спустя время снова забил в очном матче. В этом году Казбек ушёл в аренду в «Крылья Советов». На прошлых выходных нападающий сделал голевую передачу в матче со «Спартаком» и помог отобрать очки у команды Карседо. А сегодня, скорее всего, сыграет в Кубке России с «Балтикой».

В интервью «Чемпионату» Казбек рассказал о своём пути из Дагестана в основную команду «Краснодара», о сложностях учёбы в академии и вспомнил сложный период жизни после смерти отца.

«Гол через себя на просмотре в «Краснодар» повлиял на мою судьбу»

— Ты родом из Дагестана. Как попал в «Краснодар»?

— Мы вместе со школой имени Маркарова часто ездили на турнир Hopes Cup в Сочи. Однажды там участвовал и «Краснодар». А я был мальчишкой, не знал, что там есть скауты, не разбирался, просто играл. Выступили, вернулись домой, тренер потом подозвал меня и ещё двух ребят: «Вас вызвали на просмотр». Нам назвали дату – мы и поехали. Как сейчас помню: сыграли три игры, а по возвращению мне тренер сказал, что взяли меня одного. Потом уже мы с мамой и тренером решили, что я поеду в «Краснодар».

— Ты этого хотел?

— Конечно. Для меня это было чем-то необычным — лучшая академия и топ-клуб России. Приятно!

— Если бы остался в Махачкале, оказался бы в профессиональном футболе?

— Сложно сказать. Думаю, мы продолжали бы выступать на турнирах, побеждать. А там, если не «Краснодар», какой-нибудь другой клуб заметил бы и пригласил бы либо на просмотр, либо насовсем.

— Правда, что на твою судьбу повлиял гол через себя в просмотровом матче в «Краснодаре»?

— Да, для меня это был фантастический гол! Думаю, это стало ярким моментом и для тех, кто отбирал футболистов.

Казбек Мукаилов в академии «Краснодара» Фото: ФК «Краснодар»

— Трудно уезжать из дома в раннем возрасте?

— Честно, я не сильно переживал по этому поводу. Мама, кажется, сильнее. Я был готов к этому, понимал, куда еду — другой город, другие люди. Это возможность проявить себя, поэтому согласился, не думая. Другие моменты меня не волновали.

— Сначала с мамой поехал?

— Да. Потом она ко мне часто приезжала, поэтому было достаточно легко. А как только привык – приезжала пореже.

— В академии были земляки из Дагестана?

— Да, даже несколько из одной команды, но некоторых потом отчислили. Играл вместе с Эмином Эскеровым (сейчас — игрок «Крыльев Советов — 2». — Прим. «Чемпионата»), он со мной был год назад в молодёжке. Со своими людьми всё равно попроще и в быту, и помочь можно друг другу, если что. Но в целом со всеми быстро нашёл общий язык. Кто-то меня уже знал, поэтому сложностей не возникало.

— Когда переезжал, о Шапи уже знал?

— Да, но знакомы ещё не были. Ходили на стадион, смотрели, как основная команда играет, стремились к этому. А Шапи тогда такие голы забивал, шедевры просто, даже в Лиге чемпионов. Мне было очень приятно, что мой земляк играет на таком уровне.

— Потом познакомились?

— Да, это было делом времени. И сейчас остаёмся на связи.

Магомед-Шапи Сулейманов после гола в ЛЧ Фото: Paulo Oliveira/DPI/NurPhoto via Getty Images

— Как выглядел твой день в академии?

— На самом деле, тяжёлый график. Две тренировки, а между ними школа. Конечно, иногда хотелось после тренировки покушать и отдохнуть, но не получалось – там шесть-семь уроков, сложновато. Однако интересно.

— Свободного времени совсем не оставалось?

— Нам задавали домашнее задание – это было ключом к тому, чтобы взять телефон. Мы же их сдавали, соблюдали дисциплину, поэтому в школе – без них. Вот вечером и было свободное время.

А после двух тренировок трудно воспринимать информацию учителей, поэтому с учёбой иногда было туговато. Но всё равно справлялись. Получается, с 5-го до 11-го класса я был в академии. Рад, что хотя бы окончил (смеётся).

— Ты говорил, что академия уберегает от соблазнов. От каких?

— 100% уберегает. Думаю, каждому подростку хочется погулять с друзьями, особенно ночью. А в академии у нас до 14 лет свободного выхода не было. После 14 — с согласия родителей. Но у меня с этим никаких проблем не было, мама мне доверяла, а я старался её не подводить. Я делал всё как надо, главное — дисциплина.

Казбек Мукаилов в академии «Краснодара» Фото: ФК «Краснодар»

— Куда шли первым делом в городе?

— Мы всегда в магазины ходили. Там у тебя есть свобода, можно какие-то гадости себе позволить (улыбается). Это было самым радостным для нас.

— В шахматы научился играть?

— У нас был специальный урок, поэтому практически все умели. Когда я приехал, даже не понимал, что это. Нам купили шахматные доски, мы с пацанами играли в свободное время, когда не было телефонов. Прикольное занятие.

— Когда впервые увидел Сергея Галицкого?

— Когда однажды шёл на тренировку. Сергей Николаевич часто посещал базу, ходил, смотрел, общался. Конечно, всё это больше со взрослыми, но вот так удалось впервые увидеть его.

— Играл с ним в шахматы?

— Раньше были турниры, но я их не застал. Поэтому не играл, но было бы интересно.

— Кто у вас в академии был самым популярным футболистом «Краснодара»?

— Очень многим нравились Перейра, Вандерсон и Ари. Смотрели на их игру и восхищались.

— А как ребята отреагировали на переход Сафонова в «ПСЖ»?

— Это что-то нереальное. Переход, можно сказать, в лучшую команду. Очень рад за Матвея, что ему удалось пробиться. Сначала в «ПСЖ» был игроком замены, ему давали какое-то время, он доказывал. А сейчас заслуженно играет в старте, номинирован на лучшего вратаря сезона. Молодец!

Это и мотивации добавляло – живой пример упорного труда. Думаю, у каждого может быть такой шанс. Главное — тренироваться, тренироваться, всё может получиться.

«Нравится, как играет Мелкадзе. А из иностранцев лучший — Кордоба»

— Опиши себя как форварда.

— Габаритный нападающий, который хорошо ведёт единоборства, играет в подыгрыше. Это основные качества.

— Ты нападающий штрафной?

— Скорее да. Решить свой момент с подачи. Игра головой — самое важное для моих габаритов. В игре не так часто приходится бить издалека, больше моментов, где в штрафной надо быстро сыграть, без особой силы пробить на точность.

— Твой любимый нападающий — Дрогба?

— Да. Ещё в Махачкале в школе Маркарова часто показывали его нарезки. И мне хотелось играть, как он. У него присутствовала футбольная агрессия, забивал сумасшедшие голы. И типаж у нас более-менее похож.

Казбек Мукаилов в «Краснодаре» Фото: РИА Новости

— Пытался что-то за ним повторять?

— Конечно. То, как он в штрафной действует, это самый важный момент.

— Но голами через себя он не славился. Правда, что ты специально тренировал это ещё в Махачкале?

— Да, у нас были такие тренировки, они всем нравились. Стелили маты, тренер подкидывал мяч, а мы били через себя. Закрепил это, потом удавалось забивать.

— В молодёжке ты уже так забивал. Стоит ждать в РПЛ?

— Cтоит. Если появится момент – обязательно ударю. Тогда будет сумасшедший гол (улыбается).

— Кто из российских нападающих тебе симпатичен?

— Нравится, как сейчас играет Мелкадзе. У меня похожая стилистика — он хорошо держит единоборства, играет спиной. В прошлом сезоне доказывал, в этом тоже, вызывался в сборную. Выберу его. А из иностранцев — Джон Кордоба. Когда находишься с ним на тренировках, смотришь, как он играет, хочется всего по максимуму перенять. Считаю, он лучший нападающий в РПЛ. Джон это доказывал — брал награду.

— Вы с ним разговаривали о твоей игре?

— Да. На теории, когда показывали мои моменты, он подсказывал, как мне действовать. В игре смотрю, как он играет с защитниками, отлипает от них, принимает мяч спиной к воротам. Когда такой нападающий рядом с тобой, остаётся только смотреть и впитывать всё это.

«Пока удаётся забивать только «Динамо». Любимая команда»

— Ты играл в молодёжной лиге, много забиваешь, голы красивые. Ощущал к себе внимание от тренерского штаба основы?

— Какое-то понимание было, что, может быть, пригласят. Но я старался думать об игре в нашей лиге и проявить себя — стал лучшим бомбардиром. К нам на игры приходил Мурад Олегович, он общался с тренерами – внимание было. Потом удалось подняться в основу и начать там работать.

— Когда замечал главного тренера на трибуне, в голове мысли: «Так, сегодня надо забить»?

— Конечно. Может, я этого и не показывал, но внутри понимание было — тренер приходит на игры, смотрит, кого можно подтянуть на тренировки, игры. Хотелось быть тем человеком, которого возьмут.

— Вспомни, как ты присоединился к главной команде.

— Мы играли товарищеские матчи, удалось отличиться с Махачкалой — необычные эмоции. Мы разговаривали с Мурадом Олеговичем, разбирали моменты. Всё-таки требования в основной команде отличаются от молодёжки.

Мурад Мусаев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— После гола Махачкале ждал дебюта в официальном матче?

— Да. Меня уже вызвали, я играл, а гол, возможно, стал звоночком для тренерского штаба — если что, меня можно подключить. Так это и получилось в матче с московским «Динамо».

— Как узнал, что выйдешь в стартовом составе?

— Команда уже прилетела в Москву, а я ещё находился в Краснодаре. И тут меня вызвали. У меня была одна предыгровая тренировка. Впервые в такой атмосфере тренировался — всё-таки перед официальной игрой, эмоции сумасшедшие! Мне начали объяснять, что и как – тогда понял, что выйду в старте. Так и получилось. Начался мандраж, выхожу на поле — такой стадион, столько болельщиков! Что я испытывал – даже описать не могу.

— Перед игрой прогонял в голове, как всё будет?

— Да. Думал, главное не ошибиться, постараться найти момент.

— Во втором голе ты пошёл читать передачу назад ещё до того, как Кутицкий замахнулся. Чуйка?

— Его два игрока начали прессинговать, один со спины. Я подумал: а вдруг отдаст вратарю? И побежал на перехват. Так и получилось. Когда уже оказался с мячом, честно, в голове столько мыслей было! Выбирал — принимать, бить, покатить? Принял сложное решение, очень рад, что получилось!

— В трансляции видно, как Сперцян, Агкацев аплодировали тебе стоя. Как команда поздравила с дублем в дебютном матче?

— Да, мне скинули этот фрагмент, где они хлопали. Очень приятно! После игры поздравили, меня переполняли эмоции, даже не понимал, что происходит. Это был отличный день, который запомню на всю жизнь.

— Но от Мусаева влетело из-за интервью после матча?

— Только прозвучал финальный свисток, поднимаюсь с поля — ко мне подходят. Я даже среагировать никак не успел – ну и ответил. Потом мне рассказали, что так нельзя, поэтому в дальнейшем – без интервью.

— Он даже не очень хотел комментировать твою игру после матча: «Чтобы не зазнался». Тебе это свойственно?

— Да нет, у меня другой характер. Даже если бы что-то сказали про меня, я бы так же продолжал работать, тренироваться.

— Что тебе сделало московское «Динамо»? Почему ты им постоянно забиваешь?

— Честно, не знаю (улыбается). Хорошая команда, но пока только им удалось забить. Любимая моя (смеётся).

— Потом тренер тебя не ставил в состав, потому что ты нужен был молодёжке в борьбе за чемпионство. Что чувствовал в такие моменты?

— Понимал это решение. Для всей академии трофеи очень важны. Нам самим хотелось выиграть молодёжнуню лигу. До этого побеждали в ЮФЛ-2, ЮФЛ-1, хотелось взять золото третий год подряд, доказать, что мы лучшие по своему возрасту. Даже когда тренировался с основой, просил, чтобы я играл за молодёжку. Мне было важно взять титул.

«Краснодар» купил Воробьёва, есть Кордоба — мне сложно делить с ними время»

— Сезон в РПЛ для «Краснодара» начался успешно. Было ощущение, что команда в хорошем смысле не заметила потерю Сперцяна?

— Да. Входили в сезон, появлялись новые сочетания в игре, удалось выиграть столько матчей подряд. Сильной потеря не ощущалась. Однако Сперцян — классный футболист, хоть он играет не на моей позиции, но я всегда следил за ним.

— Ты понимал, что скоро он покинет команду?

— Учитывая слухи, понимал. Он должен был ещё в прошлом году уйти — не ушёл. Думал, что, если в прошедшем сезоне хорошо себя проявит, точно перейдёт. Так и получилось. Ушёл в сильную команду, думаю, оттуда будет легче перебраться в другой чемпионат.

— Как ты объяснишь такую игру Никиты Кривцова на старте?

— На самом деле, он доказывал ещё в прошлом сезоне. Выходил, забивал, была хорошая статистика. Дождался своего момента, проявил себя, очень рад за него. Жалко, что получил травму. Если бы не она – он бы и дальше забивал, забивал и приносил пользу команде. Он вернётся сильнее, Никита — позитивный человек, его позитив не даст ему сломаться. Верю в него.

— Как возникла идея с твоей арендой в «Крылья»?

— Я понимал, что нужен этот шаг, да и руководство – тоже. Купили Воробьёва, есть ещё Джон – было бы сложно делить время с такими футболистами. Мне нужно было куда-то уйти за практикой. Появился вариант с «Крыльями»». Это совместное решение с клубом, мы разговаривали, как будет лучше.

— Кроме Самары, были другие варианты?

— Да, но «Крылья» — лучший вариант, учитывая их футбол. Мне остаётся только играть и доказывать.

— Как оценишь первый месяц в новом клубе?

— Отлично, очень быстро приняли — дружный коллектив и тренерский штаб. Со всеми подружился, уже чувствую себя в своей тарелке. По городу не особо много гулял, но он красивый. Правда, говорят, зимой холодный, но ладно.

— Результаты радуют?

— Очень, шесть игр подряд в РПЛ не проигрываем! Могли и выигрывать где-то, с «Локомотивом» было обидно – хоть по ходу матча и проигрывали, однако мы создали больше моментов. Не зря лучшего игрока матча забрал вратарь «Локо» – это о чём-то говорит. С другими соперниками всё вернётся.

— Как команда поменялась после ухода Олейникова?

— Мне сложно сказать, потому что я не так долго здесь находился. Но Олейников много забивал, отдавал, был лидером команды. После его ухода переключились, сыграли пару игр, результаты довольно неплохие. Думаю, уход Олейникова не сильно повлиял.

«Главное воспоминание из детства — как я стал чемпионом Дагестана по ушу-саньда. Соперникам лучше со мной не конфликтовать»

— Часто бываешь в Дагестане?

— Удаётся вернуться только в отпуске — летом и зимой. Там время быстро пролетает, и возвращаешься к работе.

— Как он поменялся с момента твоего отъезда?

— Не очень сильно, что-то очевидное не отмечу. Потихоньку улучшается инфраструктура, становится лучше. Не зря многие хотят туда приехать.

— В регионе хорошо развиты единоборства. У тебя к этому был интерес?

— Да, я сначала пошёл на дзюдо, провёл там два года. А потом начал заниматься ушу-саньда. Если знаете Забита Магомедшарипова, он тоже с этого начинал. Четыре года посвятил этому, в конце даже совмещал с футболом. Днём была тренировка на поле, а в семь вечера — единоборства. Со временем стало тяжело, и я, не раздумывая, выбрал футбол, потому что всё время хотел в него играть.

— Сейчас следишь за единоборствами?

— Когда наши дерутся в UFC, это всегда интересно. Очень много ребят с Дагестана, которые своими победами прославляют регион.

— Есть любимые бойцы?

— Понятное дело, раньше — Хабиб Нурмагомедов. Сейчас его братья — Умар и Усман. Надеюсь, Усман перейдёт в UFC.

Казбек Мукаилов в «Крыльях Советов» Фото: ФК «Крылья Советов»

— Умар недавно неожиданно проиграл.

— Да, было обидно, хотя считался фаворитом и хорошо смотрелся. Я списываю это на случайность. А Усман хорошо себя проявляет, идёт без поражений, надеюсь, поднимется в UFC. Были какие-то слухи, надеюсь, он проявит себя. И, конечно, Махачев. Это звезда всего Дагестана и не только. Ислам славится своей борьбой, стойкой — универсальный боец. За ним всегда интересно смотреть.

— Ислам ещё не догнал Хабиба по популярности? Или Нурмагомедов — недосягаемый уровень?

— Сложно сказать. Мне кажется, Хабиба больше знают, он закончил с рекордом 29-0, это фантастический уровень. Но Ислам не сильно отстаёт, всё ещё впереди — будут бои, продолжит побеждать и радовать всех.

— Если взять 100 молодых пацанов в Дагестане, сколько пойдут заниматься футболом, а сколько — единоборствами?

— Сейчас футбол в Дагестане начал сильно развиваться, учитывая выступление «Динамо» в РПЛ. Когда я приезжаю в Махачкалу, вижу, что, например, в школу Маркарова всё больше и больше ходят. Футбол уже скоро догонит единоборства, будет 50 на 50.

— Кажется, сам Хабиб продвигает футбол не меньше единоборств.

— Конечно. Он много про него знает. Правда, он болеет за мадридский «Реал», я же всё-таки выберу «Барселону» (улыбается). А вообще, болею за «Челси». Хабиб много играет в футбол, рассказывает про него в интервью.

Хабиб Нурмагомедов с игроками «Реала» Фото: Из личного архива Нурмагомедова

— Главное нефутбольное воспоминание из детства?

— Как я стал чемпионом Дагестана по ушу-саньда. Я поехал на турнир, провёл три боя — все выиграл. Это первая моя победа на турнире, сначала занял третье место. Мне казалось, что я правильно двигаюсь, места всё выше, но дальше ушёл в футбол.

— В общем, соперникам лучше не конфликтовать с тобой на поле?

— Лучше не надо (улыбается). На поле и нельзя, а если кто-то захочет за ним — вообще без проблем (смеётся).

— Как проводишь свободное время в Дагестане?

— Можно с друзьями прогуляться, а в последнее время мне нравится падел. В Дагестане он начал развиваться, Махачев тоже часто выкладывает, как играет. Если захочется отдохнуть от футбола, поиграть с друзьями в падел – супер.

«Верю, что отец следит за мной. Сейчас он был бы рад»

— Когда тебе было 13 лет, твой отец ушёл из жизни. Как ты это перенёс?

— Это большая потеря. Я находился в Краснодаре, ничего не знал. Полетел в Дагестан – там и сообщили. Сложно описать, что я чувствовал — даже никаких эмоций не было. У меня и сейчас мысли об этом проскакивают… Когда всё только случилось, было намного сложнее. Тренируешься, пытаешься отвлечься, но всё равно думаешь. Это отвлекало, что-то непонятное в голове. Сложно это объяснить. Пусть все родители живут долго и счастливо.

— Что случилось?

— У него был тромб.

— Не возникали мысли побыть какое-то время рядом с мамой в Дагестане?

— Я дома был месяц, находился рядом. Но понимал, что не могу быть всё время там, мне надо ехать в Краснодар, тренироваться. Понятно, было тяжело, но как-то удалось справиться.

— Отец повлиял на твою любовь к футболу?

— Он не особо футбольный, я как-то сам решился пойти, потому что всегда и везде в него играл.

— Задумывался, что он сказал бы тебе сейчас?

— Думаю, он был бы очень рад. Сказал бы: «Молодец, тренируйся дальше, у тебя всё получится». Наверное, что-то в таком духе. Но я верю, что он за мной следит.