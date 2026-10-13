Сафонов вселился во вратаря «Акрона»! А у «Локо» уже четвёртое поражение в Кубке. Видео

«Локомотив» потерпел поражения во всех трёх матчах группового этапа Фонбет Кубка России. Поэтому предстоящая встреча с «Акроном» стала ключевой для москвичей. Если «Локо» снова терял очки, то почти наверняка лишился бы шансов на выход в верхнюю сетку плей-офф. А ещё команда Михаила Галактионова получила шанс на реванш за поражение в первом круге.

Оба соперника не стали выпускать резервные составы. Да, небольшая ротация в сравнении с последним туром Альфа-Банк РПЛ присутствовала. Однако из-за важности результата Галактионов и Срджан Благоевич не позволили отдохнуть группе лидеров. Впрочем, на яркости игры это в положительную сторону не сказалось. Первый тайм получился скучным, с минимумом опасных моментов. Хотя «Локомотив» умудрился нанести аж шесть ударов в створ, а «Акрон» – два.

Свой лучший эпизод за тайм москвичи создали в его середине. На 22-й минуте Николай Комличенко пробил в касание из зоны 11-метровой отметки, но получилось выше перекладины. У «Акрона» же ещё на старте матча состоялась перспективная контратака, однако Кевин Аревало пробил мимо створа.

Галактионова не устроила игра «Локо» в первом тайме. И после перерыва на поле появились сразу три свежих футболиста. Джикия, Бабкин и Пиняев заменили Монтеса, Бакаева и Ракова. Сработало! Уже на 48-й минуте хозяева открыли счёт. И забил именно вышедший Пиняев: Сергей получил пас в недодачу в штрафной «Акрона» от Сильянова и пробил в дальний угол ворот тольяттинцев.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

После забитого мяча ещё один хороший шанс был у Комличенко. Но у Николая не получился удар, а затем форвард рухнул в чужой штрафной. Это, кстати, в целом стало трендом «Локо». Ещё в первом тайме пару раз хозяева требовали пенальти после падений в штрафной «Акрона». Однако судья Сергей Цыганок был непреклонен.

Ещё один любопытный сюжет матча: вышедший в старте у «Локомотива» 18-летний полузащитник Илья Еремеев дважды попытался исполнить финт «радуга». Но у юного футболиста так и не получилось реализовать фирменный трюк Неймара. За идею – пятёрка, а про реализацию пока помолчим.

Зато всё здорово на 61-й минуте получилось у форварда «Акрона» Артёма Шуманского. Сильянов «обрезался» у своей штрафной и отдал неточный пас. Мяч отскочил к Шуманскому, а тот сместился ближе к воротам на дриблинге и пробил низом точно в створ – 1:1. Дебютный гол Артёма за «Акрон».

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

До конца основного времени команды обменивалась атаками. Преимущества не было ни у одного из соперников. Хотя уже в самой концовке Ньямси опасно бил головой после подачи и мог принести хозяевам победу. Но в итоге «Локо» не обыграл тольяттинцев уже в третьей встрече подряд. Хотя был шанс прервать серию из поражений в серии послематчевых пенальти.

А затем в дело включился Игнат Тереховский! Вратарь «Акрона» скосплеил Матвея Сафонова и потащил сразу три пенальти в серии из четырёх! Голкипер отразил удары Ньямси, Титкова и Бабкина. У гостей же не забил только Слободан Тедич. 3:1 в серии – два очка отправились в Тольятти.

«Локомотив» набрал три очка после четырёх туров, но отстаёт от «Акрона» на четыре, от «Ростова» – на шесть. И это при условии, что идущий позади ЦСКА (два очка) ещё встретится с ростовчанами. Поэтому с вероятностью в 99% теперь «Локо» максимум светит нижняя сетка Кубка. Но и она в случае победы ЦСКА станет сильно дальше.