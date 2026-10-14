Сафонов и Доннарумма встретятся спустя год! А кто круче теперь?

Матч «Манчестер Сити» и «ПСЖ» — главный во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Отдельная интрига заключается в мини-дуэли Матвея Сафонова с Джанлуиджи Доннаруммой. Раньше вратари рубились за место в основе «ПСЖ». А после переезда итальянца в «Манчестер Сити» Матвей стал первым номером в Париже. Кто провёл этот год успешнее? Смотрим на статистику двух голкиперов.

Хотя уже идёт сезон-2026/2027, важно взглянуть на статистику прошлого сезона. Она даст больше информации об игре Доннаруммы и Сафонова. Первое — матчи в чемпионатах. Доннарумма в сезоне-2025/2026 провёл 34 матча в АПЛ, Сафонов — всего 15 в Лиге 1. Матвей уже по ходу чемпионата отвоевал место в старте у Люка Шевалье. Поэтому важнее смотреть на показатели в среднем.

Сафонов в среднем пропускал 0,93 мяча за встречу, Доннарумма — 0,85. По проценту отражённых ударов Матвей превзошёл Джанлуиджи — 74,1% (40 сейвов) против 72,6% (75). Также россиянин был круче по доле сухих матчей. Вратарь «ПСЖ» провёл без пропущенных мячей 53,3% встреч (8 игр), Доннарумма — 44,1% (15).

Джанлуиджи Доннарумма и Матвей Сафонов Фото: Franco Arland/Getty Images

Однако важно учитывать уровень лиг. В АПЛ сопротивление в несколько раз сильнее. «ПСЖ» может позволить себе играть в полсилы бóльшую часть сезона Лиги 1. Всё же тащить от нападающих «Арсенала», «Ливерпуля» и «Челси» гораздо труднее, чем от игроков «Гавра» и «Тулузы». Но статистика Сафонова всё равно приятно впечатляет даже на контрасте с Доннаруммой.

А что насчёт Лиги чемпионов? Напомним, «ПСЖ» стал победителем турнира в сезоне-2025/2026, а Сафонов был основным вратарём. Всего же Матвей провёл 11 матчей, Доннарумма — девять. Сафонов пропустил 13 мячей, Джанлуиджи — 12: в среднем статистика россиянина круче (1,15 гола против 1,33 на 90 минут). По воротам Матвея нанесли 45 ударов, Доннаруммы — 32. Также Сафонов превзошёл Джиджо по проценту сейвов — 71,1% против 62,5% (31 и 20 сейвов соответственно) и доле сухих встреч (36,4% и 33,3%).

Выходит, голкипер «ПСЖ» выглядит даже лучше вратаря «Манчестер Сити» по статистике в прошлом сезоне Лиги чемпионов! Хотя у итальянца есть большое преимущество по проценту точных передач. В прошлом сезоне он выдал 88,9% удачных пасов, Сафонов — 81,8%.

Главным же отличием между вратарями стали трофеи. «ПСЖ» с Сафоновым в прошлом сезоне выиграл Лигу 1, Суперкубок УЕФА, Межконтинентальный кубок (где Матвей потащил четыре пенальти в серии от «Фламенго») и Лигу чемпионов. «Манчестер Сити» с Доннаруммой взял Кубок Англии и Кубок английской лиги. В этом плане прошлый сезон круче провёл Матвей. Сафонов от Доннаруммы, очевидно, выиграл, а «ПСЖ», можно сказать, точно не проиграл.

В нынешнем сезоне «ПСЖ» пока барахлит в чемпионате. Команда идёт на шестом месте, одержав всего три победы в шести турах. «Манчестер Сити» же набрал максимальные 18 очков на старте АПЛ. По проценту сейвов Сафонов всё равно превосходит Доннарумму — 76,5% против 73,7%. Впрочем, итальянец пропускает в среднем меньше мячей за матч (1 против 1,33). А ещё снова играет точнее ногами: у Джиджо 82,8% удачных передач, у Матвея — 79,8%.

Радует факт, что мы серьёзно сравниваем Сафонова и Доннарумму и видим равные показатели. И в основном россиянин даже превосходит итальянца. Аплодируем прогрессу Матвея и решению спортивного блока «ПСЖ» довериться нашему голкиперу. Да, у Сафонова до сих пор хромает игра ногами. Но и Доннарумма в этом компоненте не входит в топ лучших вратарей мира.