Ещё один провал «Краснодара»! «Факел» ожил после смены тренера и сотворил сенсацию

«Краснодар» после поражения от «Зенита» в РПЛ сенсационно проиграл и «Факелу» в 4-м туре группового этапа Фонбет Кубка России. Команда Мурада Мусаева даже не забила в домашнем матче с аутсайдером чемпионата. Тем не менее «Краснодар» пока остаётся лидером своего квартета с семью очками, а воронежцы набрали четыре.

«Факел» после отставки Олега Василенко вывел на игру в качестве исполняющего обязанности главного тренера Алексей Ребко, возглавляющий молодёжку воронежского клуба. Он выставил смешанный состав, в котором особенно интриговало появление арендованного у «Краснодара» нападающего Кокшарова, и использовал тактическую схему 5-3-2. Мусаев тоже устроил не стопроцентную ротацию: в основе остались три игрока с матча трёхдневной давности с «Зенитом» – Тормена (бразилец дисквалифицирован на ближайший тур РПЛ из-за удаления), Пальцев и Батчи.

Для Кокшарова сегодняшний матч мог продлиться всего… две минуты. Максимально заряженный воспитанник «Краснодара» в дебюте встречи жёстко въехал в ноги новому центральному защитнику «быков» Родригесу и рисковал нарваться на удаление. Судья Заика пожалел нападающего – показал только жёлтую карточку. В игре вообще хватало стыков и даже стычек. На угловом «Факела» едва не сцепились Сутормин и Тормена. С эмоциями не все футболисты воронежской команды справлялись, а вот оборонительными действиями – вполне неплохо. По крайней мере, в течение получаса.

Команда Мусаева владела мячом около 70% времени, но хорошо закрытый воронежцами центр вскрывала с трудом. Только на исходе стартовой 10-минутки хозяева создали более-менее опасный момент, когда Воробьёв бил в касание с паса Батчи. Однако первый гол нападающего за «Краснодар» не состоялся. Кроме того, по истечении четверти часа едва не «привёз» Тодорович. Босниец вместо выноса зажёг свечу в собственной штрафной, а Боселли при своём невысоком росте на удивление мощно выпрыгнул, словно баскетболист, и продавил оппонента – голкипер Обухов выдал эффектный сейв после удара головой.

А на 30-й минуте «Краснодар» на ровном месте заработал пенальти. Всё тот же Боселли подобрал в чужой штрафной мяч, отскочивший от Буркина (18-летний воспитанник клуба вышел на позиции «десятки», которая стала проблемной у «быков» из-за травмы Кривцова), и свалился после единоборства с Клейтоном. Повтор наводил на мысль, что уругваец «нарисовал», тем не менее Заика назначил 11-метровый. Исполнил его Пальцев. Правый защитник «Краснодара» пробил с паузой, но Обухов «прочитал» соперника – потащил. Благодаря вратарю «Факел» не пропустил до перерыва. Сами гости нанесли в первом тайме три удара против девяти у хозяев (в створ – 1:3), однажды были близки к голу.

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Мусаев, как и в матче с «Зенитом», убрал Пальцева в перерыве. Разве что на сей раз выпустил не Ваханию, а Петрова. Кроме того, вышел Кордоба, а Воробьёв ушёл на левый фланг заменённого колумбийцем Батчи. Экс-форвард «Локомотива» опять мог забить быстрый гол, да не смог. Голевой момент подготовил для него юный Буркин, который запомнился несколькими интересными решениями. Потом игра раскрылась – «Факел» ответил двумя супершансами Кокшарова! Но голкипер Корякин сотворил очень крутые сейвы и после его удара в дальний нижний угол, и с добивания (причём отбил лицом). Так что Кокшаров покинул поле сильно разочарованным, когда его поменяли на исходе часа игры.

В общем, гол назревал – в любые ворота. Забил его «Факел». В середине второго тайма воронежцы организовали контрвыпад по правому флангу. Атака уже захлебнулась, однако ошибся Ленини – не сумел укротить мяч в собственной штрафной. Багамаев зарядил с подбора и попал… точно в голову Тормены. От неё мяч и срикошетил в ворота. Курьёзнейший гол! Тормена, как и во встрече с «Зенитом», навредил своей команде, пусть в этом эпизоде его и невозможно в чём-то обвинить.

Игроки «Факела» празднуют гол Фото: РИА Новости

«Краснодар» максимально надавил. Кордоба выпрашивал пенальти, нырнув в штрафной, а затем едва не забил головой. Вот только хозяева увлеклись – и пропустили второй гол за 10 минут до конца. Вот это «Факел»! Вот так Ребко! В этой голевой атаке Гнапи выцарапал мяч у Тормены. Потом пробил и попал бразильцу в руку. Заика, возможно, назначил бы 11-метровый, но Турищев подобрал мяч и отправил его в сетку.

«Краснодар» же так и не пробил звезду этого матча Обухова, несмотря на то, что нанёс 19 ударов по его воротам. Сенсационная сухая победа «Факела».