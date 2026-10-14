БА-ТРА-КОВ! Уезжать стоило хотя бы ради этого гола «Барселоне» в Лиге чемпионов! Видео

Во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов «Галатасарай» ждал важнейший матч с «Барселоной». Каталонцы в нынешнем сезоне сносят всех соперников. Команда одержала девять побед во всех турнирах и не планировала останавливаться в Стамбуле. Однако у турок были другие планы.

Для нас самым важным событием, естественно, был выход в стартовом составе полузащитника «Галатасарая» Алексея Батракова. И тренер стамбульцев Окан Бурук не подкачал – россиянин появился на поле с первых минут. 21-летнему футболисту предстояла первая по-настоящему важная проверка за новый клуб.

«Барселону» на «РАМС Парк» встретили громко. Болельщики на стадионе выдавали более 100 децибел! Банально, но фанаты хозяев стали действительно 12-м дополнительным игроком для «Галатасарая». Да и сама команда с первых минут не стеснялась действовать агрессивно. «Барса» же не форсировала атаки, но прибрала владение к себе.

Батраков на стартовом отрезке не сильно выделялся. Россиянин в основном действовал в подыгрыше, а когда получал пас, то обычно отдавал поперёк. Зато Алексей не прохлаждался, смело идя в прессинг и помогая обороне «Галатасарая». Первый реально опасный момент во встрече возник на 25-й минуте, когда Жоау Канселу открылся у штрафной хозяев и пробил в дальний угол – удар эффектно отразил Угурджан Чакыр.

Следом произошёл важнейший эпизод встречи. На 28-й минуте «Галатасарай» умчался в контратаку, Рафа Леау на левом фланге обошёл Эрика Гарсию и сделал пас на радиус штрафной в центр. Там первым на мяче оказался Батраков: Алексей набежал и пробил… мяч после рикошета влетел в сетку! Фантастика! Первый мяч россиянина в Лиге чемпионов – и сразу «Барселоне». Соцсети, российские болельщики, фанаты «Галатасарая», стадион в Стамбуле – с ума сошли все.

Алексей Батраков Фото: Yagiz Gurtug/PS Images/MB Media/Getty Images

На этом команда Бурука не остановилась. И уже на 35-й минуте закатила второй мяч в ворота «Барсы». Батраков подал с углового, Осимхен выиграл борьбу в воздухе и пробил головой, а Барыш Алпер Йылмаз переправил его в створ. Увы, предголевое действие россиянина отнял судья Марко Гуида. VAR подсказал главному арбитру, что Йылмаз находился в офсайде.

«Барселона» проводила один из худших таймов в сезоне. Однако команда Флика успела отыграться ещё до перерыва. На 43-й минуте каталонцы организовали атаку, Ламин Ямаль покатил на Дани Ольмо, а тот протолкнул на ход Жоау Канселу. И защитник-бомбардир «Барсы» нанёс точный удар в дальний угол. После чего подбежал к трибунам и демонстративно поднёс руки к ушам.

К несчастью для «Галатасарая», после перерыва «Барселона» включилась на 100%. И вся интрига улетучилась буквально за восемь минут. В первой же атаке во втором тайме явный момент упустил Энтони Гордон, из убойной позиции не попавший в створ. Зато чуть позже был точен Фермин Лопес. На 50-й минуте испанец замкнул головой мягкий заброс от Ямаля.

Игроки «Барселоны» празднуют гол Фото: Getty Images

Далее свой мяч забил Гордон. На 53-й минуте он пробил в ближний угол Чакыра после шикарного прохода всё того же Ямаля: Ламин до этого совершил элегантный финт и проскочил буквально по границе лицевой линии. 3:1 – чуда не произошло. Ещё и на 58-й минуте Бурук убрал с поля Батракова. Отличный матч для Алексея индивидуально, хотя результат для «Галатасарая» неудовлетворительный.

Стамбульцы окончательно расклеились. Не было даже имитации борьбы. Всё же так бросать играть нельзя даже при счёте 1:3. В итоге «Галатасарай» получил ещё. На 65-й минуте вышедший со скамейки Карим Адейеми подкараулил отскок и низом пробил в дальний угол ворот Чакыра. А через пару атак Ямаль упустил шикарный шанс, не попав в девятку после обводящего удара.

В концовке команды откровенно доигрывали. «Барса» сделала результат и не тратила силы, «Галатасарай» также смирился с поражением. Хотя при равенстве очков на финише общего этапа многое может решить разница мячей. Поэтому можно было бы и постараться забить. Но деморализованные игроки «Галатасарая», скорее, думали, как не пропустить. 4:1 в пользу «Барсы» – закономерный итог. Зато нас порадовал Батраков. Так держать, Алексей! Уезжать стоило хотя бы ради этого гола «Барселоне» в Лиге чемпионов!

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