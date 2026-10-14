Сенсация дня в ЛЧ! «Бавария» «горела» норвежцам 0:2, вышла вперёд, но этого не хватило!

Вот это сенсация в Лиге чемпионов! «Бавария» не сумела победить «Викинг», пропустив три мяча от норвежцев. Хотя едва не сотворила яркий камбэк.

Венсан Компани как будто предчувствовал недоброе. Заранее исключил любые оправдания для своих игроков и пообещал максимальный настрой в Ставангере.

«Это Лига чемпионов. Каждая игра — вызов. Это особенный матч для «Викинга», но я не хочу, чтобы кто-то решил, что не важный для нас. Мы будем думать, что может случиться что угодно, и мы готовы к этому. Искусственное поле? Понятно, почему поднимается тема, но для нас нет ничего необычного. Это не будет проблемой. На месте соперника я был радовался тому, что все говорят только об искусственном газоне».

Тем не менее «Бавария» пропустила уже на 2-й минуте. Хозяева заработали угловой на правом фланге, боснийский вингер Златко Трипич закрутил мяч в центр штрафной, а новозеландский центральный защитник Джанни Стенснесс выиграл воздух и забил головой с семи-восьми метров. Мяч срикошетил в сетку от земли – голкипер Йонас Урбиг, подменяющий травмированного Мануэля Нойера, не потащил.

Потом команда Компани, конечно, владела преимуществом. До перерыва контролировала мяч 73% времени и нанесла 13 ударов против трёх у «Викинга» (в створ – 4:3). Наиграла на 1,19 по xG, тогда как хозяева заработали всего 0,31. Несмотря на это, кошмарный первый тайм завершился для «Баварии» вторым пропущенным голом. На 38-й минуте экс-нападающий «Краснодара» Эрик Ботхейм в стремительной контратаке пасом со своей половины поля вывел один на один Петера Кристиансена. Датский вингер убежал от Натаниэля Брауна и неотразимо пробил в дальний нижний угол.

«Викинг», возглавляемый дуэтом тренеров Бьярте Лунде Оршейм – Мортен Йенсен, показывал Компани, что одна голова – хорошо, а две – лучше. Впрочем, план хозяев сработал только до перерыва. Класс есть класс. Во втором тайме «Бавария» после тройной замены пошла за камбэком.

Сперва чемпионы Германии заработали пенальти. Причём довольно курьёзный. Защитник Кристоффер Хёуген пытался сделать вынос из штрафной, однако вместо мяча попал по ноге Конраду Лаймеру. Судья Георги Кабаков не разглядел фола – «наградил» только жёлтой карточкой возмущённого австрийца. VAR исправил ошибку главного. Изучив повтор, болгарин указал на «точку». Гарри Кейн идеально реализовал 11-метровый: пробил в правый от себя нижний угол – без шансов для Арилда Эстбе.

Затем на исходе часа матча Кейн оформил дубль. «Викинг» не сумел выйти со своей половины поля после стандарта «Баварии». Мюнхенцы вернули себе мяч, а Йозуа Киммих навесил с правого фланга на дальнюю штангу. Кейн продавил защитника – забил головой. У англичанина уже три гола в двух турах Лиги чемпионов. Все его клиенты – норвежцы. В 1-м туре «Бавария» разнесла дома «Будё-Глимт».

А на 71-й минуте «Бавария» уже вела в счёте. Луис Диас, Кейн и Лаймер сообразили на троих – придумали классную комбинацию, развернув атаку с левого фланга на правый. Австриец прострелил вдоль ворот – колумбиец уже ждал передачи возле линии вратарской и доделал начатое собой. Но это был ещё не конец для «Викинга». Вскоре надежду хозяевам подарило удаление Майкла Олисе, который умудрился получить две жёлтые карточки за несколько секунд. Француз схватил убегавшего в контратаку соперника, после чего на эмоциях бросил мяч в лицо Трипичу. Теперь пропустит домашний матч с «Арсеналом».

И «Викинг» действительно вытащил эту игру – на 90-й минуте! Хозяева накрыли Киммиха прессингом на фланге. Всё тот же Трипич протащил мяч слева и подал на дальнюю штангу, где Херман Хауген выиграл воздух у Альфонсо Дэвиса. Пока норвежцы праздновали, VAR проверял гол. Не было ли фола на Киммихе? Бригада Кабакова решила, что нет, хотя кричал Йозуа после стыка и падения громко. В результате «Бавария» потеряла очки, хотя в три раза перебила соперника (удары – 25:8, в створ – 8:5) и наиграла на 3,51 по xG против всего лишь 0,56 у «Викинга». Лига чемпионов дарит чудеса.

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