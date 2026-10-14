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Атлетико Мадрид — Манчестер Юнайтед — 2:0, видеообзор матча Лиги чемпионов, 13 октября 2026, голы: Барриос, Лукман

У «МЮ» худший старт в истории! Теперь сгорели «Атлетико» в Лиге чемпионов. Видео
Григорий Телингатер
Отчёт «Атлетико» Мадрид – «Манчестер Юнайтед – 2:0
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Первый пропустили уже на 50-й секунде! А Йоро явно хочет забыть этот матч Лиги чемпионов.

«МЮ» удивил ещё до начала матча. Примерно за час до игры стали известны стартовые составы и сразу несколько вещей обратили на себя внимание. Во-первых, нестандартная позиция Бруну Фернандеша, который при обороне на этот раз оказывался справа, а не в центре. Хотя при владении выше поднимался защитник Дало, а капитан уходил в середину поля. А ещё интересно, что слева в обороне у «МЮ» оказался центральный защитник Хевен.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
13 октября 2026, вторник. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
2 : 0
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
1:0 Барриос – 1'     2:0 Лукман – 79'    
Удаления: нет / Йоро – 74'

И при такой расстановке гости пропустили уже на 50-й секунде. «Атлетико» воспользовался высокой линией обороны гостей. Защитники «МЮ» оставили за спинами столько пространства, что у Баэны была возможность разогнаться после передачи Ли Кан Ина из глубины.

Предголевая передача Ли Кан Ина

Предголевая передача Ли Кан Ина

Фото: Кадр из трансляции

Баэна вошёл в штрафную, убрал на замахе Йоро и выкатил на второй темп атаки. Барриос пробил не лучшим образом, но мяч после рикошета от Хевена закатился в ворота. Обескураживающее начало для Манчестера. Сразу вспомнилось, что не так давно другая английская команда на этом стадионе получила пять мячей в свои ворота («Тоттенхэм» – в марте).

Правда, затем «МЮ» постепенно пришёл в себя – игра выровнялась, а моменты стали появляться с обеих сторон. На 12-й минуте Мбемо накрутил Ромеро, но до удара дотянулся Льоренте. Затем снова опасно бил Мбемо после обреза того же Ромеро, но на этот раз уже справился вратарь.

Брайан Мбемо

Брайан Мбемо

Фото: Ash Donelon/Manchester United via Getty Images

Не сказать, что «Атлетико», поведя в счёте, ушёл в оборону. Испанцы действовали достаточно смело и пару раз попали в каркас ворот. Сначала Гримальдо закрутил в крестовину со штрафного, а вскоре после перерыва уже Альварес зарядил в штангу. «МЮ» во втором тайме ответил моментами Бруну. На 57-й португалец едва не забил после шикарной диагонали Тилеманса, а на 70-й минуте зарядил в перекладину.

Игра могла качнуться в любую сторону, но многое определило удаление Йоро. Изначально судья не заметил фол, но с помощью VAR увидел лишение явной возможности забить. В большинстве «Атлетико» выглядел ещё увереннее и забил второй мяч. Вратарь «МЮ» справился с ударом Дэвида из штрафной, но не с добиванием Лукмана – 2:0.

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

На этом результат был фактически сделан. В компенсированное время едва не отличился вышедший на замену Кунья, но это уже не имело принципиального значения. Теперь и у «Атлетико», и у «МЮ» по три очка в основном этапе ЛЧ. А у «Юнайтед» ещё и худший старт в истории после девяти матчей (две победы, три ничьи и четыре поражения).

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