У «МЮ» худший старт в истории! Теперь сгорели «Атлетико» в Лиге чемпионов. Видео

«МЮ» удивил ещё до начала матча. Примерно за час до игры стали известны стартовые составы и сразу несколько вещей обратили на себя внимание. Во-первых, нестандартная позиция Бруну Фернандеша, который при обороне на этот раз оказывался справа, а не в центре. Хотя при владении выше поднимался защитник Дало, а капитан уходил в середину поля. А ещё интересно, что слева в обороне у «МЮ» оказался центральный защитник Хевен.

И при такой расстановке гости пропустили уже на 50-й секунде. «Атлетико» воспользовался высокой линией обороны гостей. Защитники «МЮ» оставили за спинами столько пространства, что у Баэны была возможность разогнаться после передачи Ли Кан Ина из глубины.

Предголевая передача Ли Кан Ина Фото: Кадр из трансляции

Баэна вошёл в штрафную, убрал на замахе Йоро и выкатил на второй темп атаки. Барриос пробил не лучшим образом, но мяч после рикошета от Хевена закатился в ворота. Обескураживающее начало для Манчестера. Сразу вспомнилось, что не так давно другая английская команда на этом стадионе получила пять мячей в свои ворота («Тоттенхэм» – в марте).

Правда, затем «МЮ» постепенно пришёл в себя – игра выровнялась, а моменты стали появляться с обеих сторон. На 12-й минуте Мбемо накрутил Ромеро, но до удара дотянулся Льоренте. Затем снова опасно бил Мбемо после обреза того же Ромеро, но на этот раз уже справился вратарь.

Брайан Мбемо Фото: Ash Donelon/Manchester United via Getty Images

Не сказать, что «Атлетико», поведя в счёте, ушёл в оборону. Испанцы действовали достаточно смело и пару раз попали в каркас ворот. Сначала Гримальдо закрутил в крестовину со штрафного, а вскоре после перерыва уже Альварес зарядил в штангу. «МЮ» во втором тайме ответил моментами Бруну. На 57-й португалец едва не забил после шикарной диагонали Тилеманса, а на 70-й минуте зарядил в перекладину.

Игра могла качнуться в любую сторону, но многое определило удаление Йоро. Изначально судья не заметил фол, но с помощью VAR увидел лишение явной возможности забить. В большинстве «Атлетико» выглядел ещё увереннее и забил второй мяч. Вратарь «МЮ» справился с ударом Дэвида из штрафной, но не с добиванием Лукмана – 2:0.

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На этом результат был фактически сделан. В компенсированное время едва не отличился вышедший на замену Кунья, но это уже не имело принципиального значения. Теперь и у «Атлетико», и у «МЮ» по три очка в основном этапе ЛЧ. А у «Юнайтед» ещё и худший старт в истории после девяти матчей (две победы, три ничьи и четыре поражения).