15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Ницца. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Видеообзор матчей 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 2026/2027, 13 сентября 2026: Барселона, Батраков, МЮ, Атлетико, Бавария

Семь голов в матче «Интера», подвиг «Сабаха» и воскрешение «Арсенала». Обзор дня в ЛЧ
Артём Никулин
Видеообзор матчей 2-го тура общего этапа ЛЧ
Комментарии
Ещё Батраков забил «Барселоне», у «МЮ» ужасный матч, а «Бавария» еле выстояла в Норвегии.

Лига чемпионов вернулась! Батраков стал первым россиянином с 2021 года с голом в турнире, «Интер» с «Брюгге» сошли с ума, фанаты «МЮ» снова страдают, а «Бавария» не сумела переиграть одного из главных аутсайдеров. И это ещё не всё! Подробнее — в дайджесте.

Мощный сэйв и фэйл от Риссера

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
13 октября 2026, вторник. 19:45 МСК
Ланс
Ланс, Франция
Окончен
0 : 2
Спортинг
Лиссабон, Португалия
0:1 Суарес – 22'     0:2 Думбия – 74'    

Лига чемпионов никак не может жить без Луиса Суареса. Сейчас в турнире феерит колумбийский вариант. Он открыл счёт в матче с «Лансом», через несколько минут едва не оформил дубль. Но Риссер (один из самых перспективных вратарей мира) поднял ладонь и отбил удар. Но во втором тайме опять пропустил: «Спортинг» эталонно разрезал оборону хозяев и вывел Думбия на опасную позицию. Кипер не ожидал такого развития: он уже стоял за границей штрафной и пропустил, не имея шанса на спасение.

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Первая победа «Сабаха» в ЛЧ

Игроки «Сабаха»

Игроки «Сабаха»

Фото: Resul Rehimov/Anadolu via Getty Images

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
13 октября 2026, вторник. 19:45 МСК
Сабах
Баку, Азербайджан
Окончен
2 : 0
Славия П
Прага, Чехия
1:0 Пэррис – 49'     2:0 Миккельс – 88'    

Азербайджанский клуб уже не зря вышел в ЛЧ: набрал первые очки в турнире, обыграв «Славию». Пэррис открыл счёт ещё в первом тайме, но VAR отменил взятие ворот. После перерыва никто и слова не сказал ямайцу: легитимно забил после прострела. А в концовке Маркович поддержал Риссера и тоже ошибся на выходе: Миккельс с фланга бил по пустым воротам, защитник гостей в подкате стелился под мяч, но в итоге комично добил его в створ.

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

«Викинг» пережил камбэк «Баварии»!

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
13 октября 2026, вторник. 22:00 МСК
Викинг
Ставангер, Норвегия
Окончен
3 : 3
Бавария
Мюнхен, Германия
1:0 Стенснесс – 2'     2:0 Кристиансен – 38'     2:1 Кейн – 54'     2:2 Кейн – 60'     2:3 Диас – 71'     3:3 Haugen – 90'    
Удаления: нет / Олисе – 74'

«Викинг» спустя 45 минут матча претендовал на одну из главных сенсаций в истории Лиги чемпионов. Скромные норвежцы вели 2:0 после первого тайма: забили с углового и в ходе контратаки. Во втором тайме Венсан Компани провёл тройную замену, и гости почти спасли ситуацию: Кейн оформил дубль, Диас закатил третий в пустые ворота. Затем у Олисе произошло помутнение: Майкл кинул мяч в лицо сопернику и удалился – теперь не сыграет с «Арсеналом».

А норвежцы нашли в себе силы, избежав поражения на 90-й минуте! Хауген спрятался от баварских защитников и сравнял после навеса. 3:3!

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Ну и нервы!
Сенсация дня в ЛЧ! «Бавария» «горела» норвежцам 0:2, вышла вперёд, но этого не хватило!
Сенсация дня в ЛЧ! «Бавария» «горела» норвежцам 0:2, вышла вперёд, но этого не хватило!

У«МЮ» худший старт в истории!

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
13 октября 2026, вторник. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
2 : 0
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
1:0 Барриос – 1'     2:0 Лукман – 79'    
Удаления: нет / Йоро – 74'

Страдания фанатов «МЮ» продолжаются. Гости пропустили уже на первых секундах: Барриос пробил в касание, а Хевен в подкате не смог остановить движение мяча. «Юнайтед» потом захватил инициативу, вот только с реализацией была совсем беда. В концовке задачу усложнил Йоро, который получил прямую красную за жёсткий фол. Спустя пять минут Лукман закрыл все вопросы: успел сыграть на добивании после сэйва Ламменса. А после матча вылез чудовищный факт: «Юнайтед» ещё никогда не стартовал так плохо после девяти матчей (две победы, три ничьи и четыре поражения).

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Радоваться нечему
У «МЮ» худший старт в истории! Теперь сгорели «Атлетико» в Лиге чемпионов. Видео
У «МЮ» худший старт в истории! Теперь сгорели «Атлетико» в Лиге чемпионов. Видео

«Вильярреал» прервал чудовищную серию поражений

Массимилиано Аллегри

Массимилиано Аллегри

Фото: DeFodi Images/DeFodi via Getty Images

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
13 октября 2026, вторник. 22:00 МСК
Вильярреал
Вильярреал, Испания
Окончен
3 : 1
Наполи
Неаполь, Италия
0:1 Ррахмани – 8'     1:1 Микаутадзе – 23'     2:1 Моуриньо – 26'     3:1 Олувасейи – 86'    

Команды порадовали мощнейшим стартом. Ррахмани открыл счёт: вбежал в штрафную и попал в каркас ворот, но затем с разворота вывел «Наполи» вперёд. «Вильярреал» уже приговорили к восьмому подряд поражению в Лиге чемпионов, но за три минуты всё перевернулось. Политано допустил чудовищную ошибку: покатил назад на Милинкович-Савича, а мяч перехватил Микаутадзе и, переиграв серба, сравнял. Мгновенно второй забил Сантьяго Моуриньо — прекрасным дальним ударом с 20 метров. Быстрая перемотка до 86-й минуты — и Олувасейи «радует» Аллегри третьим пропущенным. Есть ощущение, что Макс не доработает до конца сезона.

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Батраков забил, но «Галатасарай» всё равно испепелили

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
13 октября 2026, вторник. 22:00 МСК
Галатасарай
Стамбул, Турция
Окончен
1 : 4
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Батраков – 28'     1:1 Канселу – 43'     1:2 Лопес – 50'     1:3 Гордон – 53'     1:4 Адейеми – 65'    

Алексей едва не отомстил «Барселоне» спустя семь лет (в 2019-м ещё не ребёнком не забил пенальти в финале детского турнира): забил каталонцам в контратаке и открыл счёт, а чуть позже мог стать автором предголевой. Россиянин подал угловой на Осимхена, тот скинул на Йылмаза, который пробил Гарсию. Но был офсайд. «Барса» не расклеилась и нанесла три ответных удара. Канселу сравнял в концовке тайма, во второй половине феерил Ямаль — он отдал две голевые. Второй ассист — просто мастер-класс с ложной рабоной. Точку поставил Адейеми, на скорости ударив по мячу и прошив Чакыра, претендовавшего на звание MVP.

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

История!
БА-ТРА-КОВ! Уезжать стоило хотя бы ради этого гола «Барселоне» в Лиге чемпионов! Видео
БА-ТРА-КОВ! Уезжать стоило хотя бы ради этого гола «Барселоне» в Лиге чемпионов! Видео

Перишич лишил ПСВ очков, смазав пенальти

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
13 октября 2026, вторник. 22:00 МСК
РБ Лейпциг
Лейпциг, Германия
Окончен
1 : 0
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
1:0 Груда – 75'    

«РБ Лейпциг» был куда веселее ПСВ. Даже забавно привезли себе пенальти в первом тайме. Бить вызвался Перишич, которому, по ощущениям, ещё в 2022-м было 37 лет. Хорват не смог поднять мяч, Вандевордт ногой отбил. На 75-й минуте болельщиков наконец порадовали голом — Груда забил дальним ударом. ПСВ на ответ не хватило.

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Феерический Трезольди. Хет-трик!

Николо Трезольди

Николо Трезольди

Фото: Claudio Villa/Getty Images

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
13 октября 2026, вторник. 22:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Окончен
3 : 4
Брюгге
Брюгге, Бельгия
0:1 Трезольди – 30'     1:1 Мартинес – 44'     1:2 Трезольди – 63'     1:3 Трезольди – 74'     2:3 Мартинес – 81'     2:4 Верман – 87'     3:4 Бонни – 90+3'    

Трезольди просто обязаны вызвать в сборную Германии в ноябре: Николо оформил хет-трик в ворота «Интера». Форвард должен отблагодарить вратаря Хосепа Мартинеса: испанец допустил две ошибки. Ошибся при выходе, а позже отбил мяч прямо в ноги форварду. Не забываем и про Зоммера — экс-вратарь миланцев оформил девять сэйвов, пропустив всего лишь (хех) три мяча. Итоговую победу миланцам принёс даже не Трезольди, а Верман — а вместе с четвёртым голом «Брюгге» ассистентский хет-трик оформил Карлуш Форбш.

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

«Арсенал» проснулся после 60-й минуты

«Арсенал» — «Лилль»

«Арсенал» — «Лилль»

Фото: Catherine Ivill — AMA/Getty Images

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
13 октября 2026, вторник. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Окончен
3 : 0
Лилль
Лилль, Франция
1:0 Тимбер – 64'     2:0 Эзе – 67'     3:0 Сака – 71'    

Вялый первый тайм, в котором из памятного лишь отменённый гол Уэды. Японец успел на добивание после блока от Габриэла, но Аясэ очутился в офсайде. Во втором тайме лондонцы уже выдали уровень: Тимбер подкинул мяч над Озером под острым углом, вскоре 1+1 оформил Букайо Сака. Через несколько минут на поле вышел Оливье Жиру — мог забить гол престижа бывшей команде, но 40-летний француз пощадил Микеля Артету.

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Итальянцы на дне!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android