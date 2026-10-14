Семь голов в матче «Интера», подвиг «Сабаха» и воскрешение «Арсенала». Обзор дня в ЛЧ

Лига чемпионов вернулась! Батраков стал первым россиянином с 2021 года с голом в турнире, «Интер» с «Брюгге» сошли с ума, фанаты «МЮ» снова страдают, а «Бавария» не сумела переиграть одного из главных аутсайдеров. И это ещё не всё! Подробнее — в дайджесте.

Мощный сэйв и фэйл от Риссера

Лига чемпионов никак не может жить без Луиса Суареса. Сейчас в турнире феерит колумбийский вариант. Он открыл счёт в матче с «Лансом», через несколько минут едва не оформил дубль. Но Риссер (один из самых перспективных вратарей мира) поднял ладонь и отбил удар. Но во втором тайме опять пропустил: «Спортинг» эталонно разрезал оборону хозяев и вывел Думбия на опасную позицию. Кипер не ожидал такого развития: он уже стоял за границей штрафной и пропустил, не имея шанса на спасение.

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Первая победа «Сабаха» в ЛЧ

Игроки «Сабаха» Фото: Resul Rehimov/Anadolu via Getty Images

Азербайджанский клуб уже не зря вышел в ЛЧ: набрал первые очки в турнире, обыграв «Славию». Пэррис открыл счёт ещё в первом тайме, но VAR отменил взятие ворот. После перерыва никто и слова не сказал ямайцу: легитимно забил после прострела. А в концовке Маркович поддержал Риссера и тоже ошибся на выходе: Миккельс с фланга бил по пустым воротам, защитник гостей в подкате стелился под мяч, но в итоге комично добил его в створ.

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«Викинг» пережил камбэк «Баварии»!

«Викинг» спустя 45 минут матча претендовал на одну из главных сенсаций в истории Лиги чемпионов. Скромные норвежцы вели 2:0 после первого тайма: забили с углового и в ходе контратаки. Во втором тайме Венсан Компани провёл тройную замену, и гости почти спасли ситуацию: Кейн оформил дубль, Диас закатил третий в пустые ворота. Затем у Олисе произошло помутнение: Майкл кинул мяч в лицо сопернику и удалился – теперь не сыграет с «Арсеналом».

А норвежцы нашли в себе силы, избежав поражения на 90-й минуте! Хауген спрятался от баварских защитников и сравнял после навеса. 3:3!

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У«МЮ» худший старт в истории!

Страдания фанатов «МЮ» продолжаются. Гости пропустили уже на первых секундах: Барриос пробил в касание, а Хевен в подкате не смог остановить движение мяча. «Юнайтед» потом захватил инициативу, вот только с реализацией была совсем беда. В концовке задачу усложнил Йоро, который получил прямую красную за жёсткий фол. Спустя пять минут Лукман закрыл все вопросы: успел сыграть на добивании после сэйва Ламменса. А после матча вылез чудовищный факт: «Юнайтед» ещё никогда не стартовал так плохо после девяти матчей (две победы, три ничьи и четыре поражения).

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«Вильярреал» прервал чудовищную серию поражений

Массимилиано Аллегри Фото: DeFodi Images/DeFodi via Getty Images

Команды порадовали мощнейшим стартом. Ррахмани открыл счёт: вбежал в штрафную и попал в каркас ворот, но затем с разворота вывел «Наполи» вперёд. «Вильярреал» уже приговорили к восьмому подряд поражению в Лиге чемпионов, но за три минуты всё перевернулось. Политано допустил чудовищную ошибку: покатил назад на Милинкович-Савича, а мяч перехватил Микаутадзе и, переиграв серба, сравнял. Мгновенно второй забил Сантьяго Моуриньо — прекрасным дальним ударом с 20 метров. Быстрая перемотка до 86-й минуты — и Олувасейи «радует» Аллегри третьим пропущенным. Есть ощущение, что Макс не доработает до конца сезона.

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Батраков забил, но «Галатасарай» всё равно испепелили

Алексей едва не отомстил «Барселоне» спустя семь лет (в 2019-м ещё не ребёнком не забил пенальти в финале детского турнира): забил каталонцам в контратаке и открыл счёт, а чуть позже мог стать автором предголевой. Россиянин подал угловой на Осимхена, тот скинул на Йылмаза, который пробил Гарсию. Но был офсайд. «Барса» не расклеилась и нанесла три ответных удара. Канселу сравнял в концовке тайма, во второй половине феерил Ямаль — он отдал две голевые. Второй ассист — просто мастер-класс с ложной рабоной. Точку поставил Адейеми, на скорости ударив по мячу и прошив Чакыра, претендовавшего на звание MVP.

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Перишич лишил ПСВ очков, смазав пенальти

«РБ Лейпциг» был куда веселее ПСВ. Даже забавно привезли себе пенальти в первом тайме. Бить вызвался Перишич, которому, по ощущениям, ещё в 2022-м было 37 лет. Хорват не смог поднять мяч, Вандевордт ногой отбил. На 75-й минуте болельщиков наконец порадовали голом — Груда забил дальним ударом. ПСВ на ответ не хватило.

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Феерический Трезольди. Хет-трик!

Николо Трезольди Фото: Claudio Villa/Getty Images

Трезольди просто обязаны вызвать в сборную Германии в ноябре: Николо оформил хет-трик в ворота «Интера». Форвард должен отблагодарить вратаря Хосепа Мартинеса: испанец допустил две ошибки. Ошибся при выходе, а позже отбил мяч прямо в ноги форварду. Не забываем и про Зоммера — экс-вратарь миланцев оформил девять сэйвов, пропустив всего лишь (хех) три мяча. Итоговую победу миланцам принёс даже не Трезольди, а Верман — а вместе с четвёртым голом «Брюгге» ассистентский хет-трик оформил Карлуш Форбш.

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«Арсенал» проснулся после 60-й минуты

«Арсенал» — «Лилль» Фото: Catherine Ivill — AMA/Getty Images

Вялый первый тайм, в котором из памятного лишь отменённый гол Уэды. Японец успел на добивание после блока от Габриэла, но Аясэ очутился в офсайде. Во втором тайме лондонцы уже выдали уровень: Тимбер подкинул мяч над Озером под острым углом, вскоре 1+1 оформил Букайо Сака. Через несколько минут на поле вышел Оливье Жиру — мог забить гол престижа бывшей команде, но 40-летний француз пощадил Микеля Артету.

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