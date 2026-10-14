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Алексей Батраков – гол Барселоне в Лиге чемпионов, слова после матча, что сказал, реакция, подробности, 13 октября 2026

«Я этого ещё не осознал». Первые слова Батракова после гола «Барсе» в ЛЧ. Видео
Андрей Панков
Алексей Батраков
Комментарии
Эмоциональная речь российского полузащитника, который обратился к болельщикам из России. И не забыл о «Спартаке»

Главные слова сегодняшнего вечера – это слова Алексея Батракова. Российский полузащитник, летом перебравшийся в «Галатасарай», забил свой первый гол за новый клуб. И сразу в Лиге чемпионов. «Барселоне». Наши комментарии здесь и сейчас не нужны – слово главному герою вечера для всех российских футбольных болельщиков.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
13 октября 2026, вторник. 22:00 МСК
Галатасарай
Стамбул, Турция
Окончен
1 : 4
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Батраков – 28'     1:1 Канселу – 43'     1:2 Лопес – 50'     1:3 Гордон – 53'     1:4 Адейеми – 65'    

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

– Ханси Флик, главный тренер «Барселоны», вчера сказал, что следил за тобой. И вот ты вышел – и показал…
– То, что Флик за мной следил – это, наверное, громко сказано. Он только один матч видел. Надеюсь, это только начало.

– Какие мысли были, когда забил?
– Я пока этого ещё не осознал. Эмоции на поле зашкаливали, сейчас прихожу в себя. Так быстро всё произошло… Хотелось бы ещё раз прожить.

– Что сказали родители?
– Сейчас хочу пойти к ним, пока только вот с вами остановился поговорить.

Семья Алексея Батракова на матче с «Барселоной»

Семья Алексея Батракова на матче с «Барселоной»

Фото: Андрей Панков, «Чемпионат»

– Когда узнал, что будешь играть в основе?
– За два часа. Предварительный состав был, но всегда может что-то измениться: я всегда готовлюсь, что могу выйти и в старте, и на замену – чтобы не расстраиваться.

– Что почувствовал, когда увидел Ямаля, Педри?
– Я увидел в первую очередь своих партнёров по команде, конечно. Хотя все футболисты в «Барселоне» именитые, но я старался не думать об этом. Если бы много думал – возможно, перегорел бы и не забил.

– Менялся с кем-то футболкой?
– Да нет, у меня такого нет.

– Что больше про исполнение мечты – дебют против «Спортинга» или сегодняшний вечер?
– Наверное, всё в совокупности. Сегодня был первый домашний матч на арене «Галатасарая», и гол, и «Барселона»… Победы не хватило.

– Сразу попал в темп игры? Всё-таки с соперником такого уровня не играл никогда.
– В темп отбора попал сразу. Бегал от Родри до Педри – вот это я поймал… А с мячом у нас не так много было времени.

Алексей Батраков

Алексей Батраков

Фото: Abdulhamid Hosbas/Anadolu via Getty Images

– Обидно, что отменили гол после углового. Думаю, матч бы вообще по-другому сложился. Возможно, радости было бы ещё больше.

– Промелькнуло в голове, пока гол ещё не отменили, что теперь точно зацепитесь за очки?
– Ну, я в целом выходил на матч только с мыслями выиграть. Только выиграть. Я максималист. И, думаю, каждый в команде такой.

– Партнёры что-то в раздевалке сказали в перерыве?
– Кто-то поздравил, но в основном все были нацелены на игру, конечно, а не меня поздравлять. Были какие-то поправки.

У Батракова был хороший ориентир:
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– Тебя достаточно рано поменяли…
– Раз поменяли, значит, тренер так видит.

– А физически тебе как было?
– Наверное, я устал сильнее всего в этом матче.

– За всю карьеру?
– Один из самых тяжёлых матчей точно. Учитывая, что ещё 60 минут только сыграл… Если бы сыграл все 90 минут, думаю, не стоял бы здесь.

– Это потому что без мяча?
– Конечно. Мало с мячом, в основном в отборе.

Алексей Батраков

Алексей Батраков

Фото: Hasret Cem Tekkesinoglu/Anadolu via Getty Images

– Что можешь сказать тем, кто болел за тебя в России? Когда ты забил – это был взрыв.
– Я только что открыл телефон и, честно, удивлён. Мне очень приятно! Хочу сказать спасибо всем, не только друзьям и родственникам… Не знаю, насколько всей стране – точно есть люди, которые не прямо за мной следят. Всем, кто поддерживает меня: я вам очень благодарен. Стараюсь нашу страну здесь представлять.

– Первые ощущения, когда после гола упал на колени?
– Поблагодарил бога за то, что есть у меня в жизни. За каждую секунду. Я занимаюсь любимым делом, играю в Лиге чемпионов, «Барселона» – великий клуб, а у меня – прекрасная семья. Я безумно счастлив.

– Если бы тебе полгода назад сказали, что будет так?
– Я бы не поверил.

– Это лучший момент в карьере?
– Наверное, да. У меня ещё был хет-трик «Спартаку», но это не прямо сильно сравнимо. Я до сих пор не могу осознать, что произошло.

– У тебя уже есть фирменное празднование с Леау?
– Мы так не планировали! Не знаю, может, фоточки запостим (улыбается).

– У тебя был юношеский турнир, когда ты не забил пенальти «Барселоне», а сегодня получилось.
– Символичный им первый гол, да.

– О тебе вчера говорил Лукас Торрейра: сказал, что старается тебе помогать и опекать. Кого бы ты назвал самым близким сейчас партнёром по команде?
– Я приятно удивлён, что в целом вся команда поддерживает. Лукас был первым, кого я увидел на базе, и он первым сказал: «Звони в любое время». Он один из самых близких для меня в команде, поддерживает, помогает, всегда спросит, как дела и что мне нужно. Я ему очень благодарен.

– Какая теперь следующая мечта?
– Пускай мечта останется со мной.

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