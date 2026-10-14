«Алексей, это будет твой матч!» Уникальные детали сказки Батракова против «Барсы» в ЛЧ

«А это же ты «Фенербахче» забивал за «Краснодар»?» Такой вопрос задал Фёдору Смолову проходивший мимо мужчина, когда мы сидели на одной из улиц Стамбула за день до матча «Галатасарай» ― «Барселона». Одной этой встречей можно описать любовь к футболу в Турции. Смолов никогда не играл в местном чемпионате (хотя мог перейти и в «Галатасарай» в том числе). А матч с «Фенером» и вовсе случился девять лет назад – но Фёдора всё равно узнал случайный прохожий.
«Галатасарай» для европейской части Стамбула ― религия. «Атмосфера, которая будет на матче… Ты такого никогда в своей жизни не видел», ― это обещает мне уже Эльвин Керимов, комментатор Okko. Для меня матч «Галатасарая» с «Барселоной» ― дебют на турецких стадионах, но я Эльвину охотно верю. Ведь у фанатов «Галатасарая» репутация одних из самых атмосферных в мире.
Соглашается с этим и легенда российского футбола Сергей Игнашевич, который тоже прилетел на матч. Перед игрой мы перекинулись парой слов об атмосфере: «Я же играл против «Галатасарая» за «Локомотив». Ещё на старом стадионе, где трибуны были максимально близко к полю. Помню, ведём 2:1, меня сбивают на бровке. Думаю ― надо полежать, потянуть время. А в меня как полетели монеты. Я понял, что не полежу».
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Для «Галатасарая» и Алексея Батракова матч с «Барселоной» — главный в Лиге чемпионов, учитывая фактор домашнего поля и статуса соперника. Неудивительно, что в фан-шопе в день игры ключевым лотом стал предматчевый шарф.
Фан-шоп «Галатасарая»
Фото: Андрей Панков, «Чемпионат»
Фан-шоп «Галатасарая»
Фото: Андрей Панков, «Чемпионат»
А что с популярностью у Батракова в главном фан-шопе города? После разговора с одним из продавцов становится понятно – всё в порядке. По количеству продаж россиянин на третьем месте: первый — Осимхен, второй ― Леау. Каждый день продаётся 60-70 футболок с фамилией нашего полузащитника, а в день, когда «Галатасарай» объявил о трансфере Алексея, ушло аж 400 штук.
$ 150 — именно в такую сумма обойдётся футболка «Галатасарая» с фамилией россиянина. Но в день матча с «Барсой» купить её было невозможно. Причина — закончилась буква R для нанесения.
Футболка Батракова в фан-шопе «Галатасарая»
Фото: Андрей Панков, «Чемпионат»
К домашнему стадиону «Галатасарая» я отправился за четыре часа до матча. То ли не хотелось тесниться в метро (где, кстати, на каждой станции с удовольствием продавали палёные шарфы и футболки), то ли настолько распирало предчувствие чего-то незабываемого. Наитие подсказывало —нужно впитывать каждую секунду этого матча.
Чтобы время до игры шло быстрее, придумал для себя челлендж — посчитать фанатов «Галатасарая» в футболках Батракова. Но быстро стало понятно, что челлендж провалился. Найти «Батраковых» в толпе «Осимхенов» не представлялось возможным. Ровно такую же неудачу потерпел российский болельщик Иван, который смог добыть билеты на эту игру только у перекупщиков. Цена шокирует — $ 800 за билет.
Болельщики из Турции так много за билеты не отдавали, зато в один голос говорили много хороших слов о Батракове:
— Алексей, это будет твой матч! Это шанс показать, на что ты способен. Батраков для России — как Месси для Аргентины. Он прекрасный игрок. Будет круче Мертенса, на которого так сильно похож.
109 децибел — громкость звука, который издают винты при взлёте вертолёта. Или рёв двигателя спортивного мотоцикла. А ещё это громкость свиста, которым фанаты «Галатасарая» встретили сначала выход игроков «Барселоны» на разминку, а следом и каждое их касание мяча уже во время матча. Голова начинает гудеть моментально.
Фамилию Батракова прокричали не настолько яростно — всего-то 105 децибел. Но всё равно от громкости можно либо впасть в транс, либо сойти с ума.
И с ума мы все действительно сошли, но на 28-й минуте. Этот гол Батракова в ворота «Барселоны» ощущался как в замедленной съёмке. Вот Леау на широком шаге оббегает защитника, вторым темпом бежит Алексей. Пока пас идёт до полузащитника, мозг всё равно отказывается верить, что сейчас случится гол. Мгновение — мяч в воротах. И вот уже Сергей Игнашевич скачет и радуется так, как не радовался победе над Испанией в 2018-м, а Эльвин Керимов чуть не теряет гарнитуру — и вместе с ней свой голос. Обнимаемся все втроём. Да, это только первый гол Батракова в Лиге чемпионов. Но какое же это, чёрт возьми, было кристальное счастье — не верилось даже после того, как оно случилось.
Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
До конца не верил и сам Батраков, который после изнурительного матча и поражения нашёл в себе силы пообщаться с российскими журналистами. «Всё-таки без интервью не уйду?» — с улыбкой спросил Лёша. А дальше признался, что пока сам не осознаёт, что пережил: «Сказали бы полгода назад — не поверил бы». Охотно верим.
Зато всё прекрасно осознавал Андрей Батраков — отец Алексея, который смотрел матч с трибуны в компании мамы и жены Лёши. Мне удалось поздравить его с голом сына сразу после игры. Андрей улыбнулся и сказал: «Всё только начинается».
Семья Алексея Батракова
Фото: Андрей Панков, «Чемпионат»
И ведь это же правда.