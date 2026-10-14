«Алексей, это будет твой матч!» Уникальные детали сказки Батракова против «Барсы» в ЛЧ

Андрей Панков сходил с ума на трибуне и впитал всё вокруг этой игры.

«А это же ты «Фенербахче» забивал за «Краснодар»?» Такой вопрос задал Фёдору Смолову проходивший мимо мужчина, когда мы сидели на одной из улиц Стамбула за день до матча «Галатасарай» ― «Барселона». Одной этой встречей можно описать любовь к футболу в Турции. Смолов никогда не играл в местном чемпионате (хотя мог перейти и в «Галатасарай» в том числе). А матч с «Фенером» и вовсе случился девять лет назад – но Фёдора всё равно узнал случайный прохожий.

«Галатасарай» для европейской части Стамбула ― религия. «Атмосфера, которая будет на матче… Ты такого никогда в своей жизни не видел», ― это обещает мне уже Эльвин Керимов, комментатор Okko. Для меня матч «Галатасарая» с «Барселоной» ― дебют на турецких стадионах, но я Эльвину охотно верю. Ведь у фанатов «Галатасарая» репутация одних из самых атмосферных в мире.

Соглашается с этим и легенда российского футбола Сергей Игнашевич, который тоже прилетел на матч. Перед игрой мы перекинулись парой слов об атмосфере: «Я же играл против «Галатасарая» за «Локомотив». Ещё на старом стадионе, где трибуны были максимально близко к полю. Помню, ведём 2:1, меня сбивают на бровке. Думаю ― надо полежать, потянуть время. А в меня как полетели монеты. Я понял, что не полежу».

***

Для «Галатасарая» и Алексея Батракова матч с «Барселоной» — главный в Лиге чемпионов, учитывая фактор домашнего поля и статуса соперника. Неудивительно, что в фан-шопе в день игры ключевым лотом стал предматчевый шарф.

Фан-шоп «Галатасарая» Фото: Андрей Панков, «Чемпионат»

Фан-шоп «Галатасарая» Фото: Андрей Панков, «Чемпионат»

А что с популярностью у Батракова в главном фан-шопе города? После разговора с одним из продавцов становится понятно – всё в порядке. По количеству продаж россиянин на третьем месте: первый — Осимхен, второй ― Леау. Каждый день продаётся 60-70 футболок с фамилией нашего полузащитника, а в день, когда «Галатасарай» объявил о трансфере Алексея, ушло аж 400 штук.

$ 150 — именно в такую сумма обойдётся футболка «Галатасарая» с фамилией россиянина. Но в день матча с «Барсой» купить её было невозможно. Причина — закончилась буква R для нанесения.

Футболка Батракова в фан-шопе «Галатасарая» Фото: Андрей Панков, «Чемпионат»

К домашнему стадиону «Галатасарая» я отправился за четыре часа до матча. То ли не хотелось тесниться в метро (где, кстати, на каждой станции с удовольствием продавали палёные шарфы и футболки), то ли настолько распирало предчувствие чего-то незабываемого. Наитие подсказывало —нужно впитывать каждую секунду этого матча.

Чтобы время до игры шло быстрее, придумал для себя челлендж — посчитать фанатов «Галатасарая» в футболках Батракова. Но быстро стало понятно, что челлендж провалился. Найти «Батраковых» в толпе «Осимхенов» не представлялось возможным. Ровно такую же неудачу потерпел российский болельщик Иван, который смог добыть билеты на эту игру только у перекупщиков. Цена шокирует — $ 800 за билет.

Болельщики из Турции так много за билеты не отдавали, зато в один голос говорили много хороших слов о Батракове:

— Алексей, это будет твой матч! Это шанс показать, на что ты способен. Батраков для России — как Месси для Аргентины. Он прекрасный игрок. Будет круче Мертенса, на которого так сильно похож.

109 децибел — громкость звука, который издают винты при взлёте вертолёта. Или рёв двигателя спортивного мотоцикла. А ещё это громкость свиста, которым фанаты «Галатасарая» встретили сначала выход игроков «Барселоны» на разминку, а следом и каждое их касание мяча уже во время матча. Голова начинает гудеть моментально.

Фамилию Батракова прокричали не настолько яростно — всего-то 105 децибел. Но всё равно от громкости можно либо впасть в транс, либо сойти с ума.

И с ума мы все действительно сошли, но на 28-й минуте. Этот гол Батракова в ворота «Барселоны» ощущался как в замедленной съёмке. Вот Леау на широком шаге оббегает защитника, вторым темпом бежит Алексей. Пока пас идёт до полузащитника, мозг всё равно отказывается верить, что сейчас случится гол. Мгновение — мяч в воротах. И вот уже Сергей Игнашевич скачет и радуется так, как не радовался победе над Испанией в 2018-м, а Эльвин Керимов чуть не теряет гарнитуру — и вместе с ней свой голос. Обнимаемся все втроём. Да, это только первый гол Батракова в Лиге чемпионов. Но какое же это, чёрт возьми, было кристальное счастье — не верилось даже после того, как оно случилось.

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

До конца не верил и сам Батраков, который после изнурительного матча и поражения нашёл в себе силы пообщаться с российскими журналистами. «Всё-таки без интервью не уйду?» — с улыбкой спросил Лёша. А дальше признался, что пока сам не осознаёт, что пережил: «Сказали бы полгода назад — не поверил бы». Охотно верим.

Зато всё прекрасно осознавал Андрей Батраков — отец Алексея, который смотрел матч с трибуны в компании мамы и жены Лёши. Мне удалось поздравить его с голом сына сразу после игры. Андрей улыбнулся и сказал: «Всё только начинается».

Семья Алексея Батракова Фото: Андрей Панков, «Чемпионат»

И ведь это же правда.