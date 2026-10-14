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Гол Алексея Батракова в матче Лиги чемпионов Галатасарай — Барселона, обзор прессы, что пишут, оценка, реакция СМИ Турции, Испании

«Батраков готов стать королём». Турция в восторге от гола «Барсе» — но есть и критика
Дмитрий Зимин
Турция в восторге от Батракова
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Собрали реакцию медиа после матча в Лиге чемпионов, который войдёт в историю.

Алексей Батраков прервал паузу длиной в 1770 дней. Последним россиянином, забивавшим в Лиге чемпионов, был Магомед Оздоев – это случилось в декабре 2021-го в ворота «Челси». А «Барселоне» в главном еврокубке наши не забивали ещё дольше – с февраля 2011-го, когда отличился Андрей Аршавин. Плюс Алексей стал вторым самым молодым автором гола в Лиге чемпионов в истории «Галатасарая». Правда, сам матч стамбульцы проиграли – 1:4.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
13 октября 2026, вторник. 22:00 МСК
Галатасарай
Стамбул, Турция
Окончен
1 : 4
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Батраков – 28'     1:1 Канселу – 43'     1:2 Лопес – 50'     1:3 Гордон – 53'     1:4 Адейеми – 65'    

Теперь Батраков – в компании российских и советских футболистов, которые забивали «Барселоне» в еврокубках. Помимо Аршавина, там великий Рязанцев, Мостовой, Карпин и другие. А ещё отметим реакцию самого Батракова. После гола он упал на колени – и потом объяснил почему.

Алексей Батраков
Алексей Батраков
полузащитник «Галатасарая»

«Поблагодарил бога за то, что есть у меня в жизни. За каждую секунду. Я занимаюсь любимым делом, играю в Лиге чемпионов, «Барселона» – великий клуб, а у меня прекрасная семья. Я безумно счастлив».

Лучшим моментом карьеры Алексей назвал именно этот гол – даже хет-трик в ворота «Спартака» за «Локомотив», по его словам, не идёт в сравнение. А на вопрос, почему его заменили уже на 58-й минуте, ответил честно: «Наверное, я устал сильнее всего в этом матче. Если бы сыграл все 90 минут, не стоял бы здесь». Окан Бурук это подтвердил: в перерыве Батраков сам сказал, что начинает уставать, а при 1:3 тренеру нужно было укреплять центр поля.

Алексей Батраков Подробнее

Sofascore, кстати, поставил Батракову 7,4 – лучшая оценка в составе «Галатасарая». У WhoScored – 7,0, тоже лучший показатель в команде.

Портал Fotospor назвал россиянина единственным утешением вечера: «Молодая звезда, вышедшая в составе, при первом же и единственном касании в штрафной соперника отправила мяч в сетку и засияла в эту тёмную ночь. Ожидаемые голы с этой позиции – 0,15, но благодаря качественному удару xG по удару в створ вырос до 0,58. После этого матча «Галатасарай» может сказать: «А в этом Батракове что-то есть».

Обозреватель Milliyet Аттила Гёкче тоже выделил Алексея: «Мы увидели азартный, вдохновлённый, самоотверженный «Галатасарай». На 28-й минуте забил Батраков. Слева Леау был эффективен. А самым продуктивным игроком хозяев стал автор единственного гола Батраков».

Алексей Батраков в матче с «Барселоной»

Алексей Батраков в матче с «Барселоной»

Фото: Seskim Photo TR/IMAGO/ТАСС

Колумнист Fanatik Джем Диздар обратил внимание на то, как родился гол: «Мяч Батракова на 28-й минуте фактически опроверг всю предыдущую игру «Галатасарая»! Атака началась с Угурджана Чакыра, Батраков её развил и сам же завершил после передачи Леау. Трое игроков прошли всё поле без единоборств и забили очень практичный гол». Похожий разбор выложил комментатор Невзат Диндар: «Батраков одной передачей нашёл Леау, а после неё сразу двинулся в свободную зону. Он не только находит свободное пространство, но и сам создаёт его после паса».

Журналист Мухаммет Думан в беседе с «Чемпионатом» напомнил, что до этой игры Алексею доставалось: «В последние недели Батраков подвергался жёсткой критике со стороны болельщиков – к сожалению, в Турции фанаты очень нетерпеливы. Многие даже начали сомневаться в сумме трансфера. Голом в ворота «Барселоны» Батраков ответил критикам. Считаю, что этот гол станет началом его восхождения. Он готов стать новой любимой звездой Окана Бурука и королём».

Весь внутряк матча:
«Я этого ещё не осознал». Первые слова Батракова после гола «Барсе» в ЛЧ. Видео
«Я этого ещё не осознал». Первые слова Батракова после гола «Барсе» в ЛЧ. Видео

Впрочем, единодушия в Турции нет. Обозреватель Milliyet Осман Шенхер считает, что Батраков пропал вместе с командой: «В первом тайме он был хорош. Во втором – партнёры забыли про игру в футбол. И Батраков тоже потерялся». А самый жёсткий отзыв выдал бывший арбитр, а ныне телеэксперт Ахмет Чакар: «Несмотря на гол, скажу так: Батраков не попал бы в заявку «Барселоны» из 18 человек. Он не такой большой футболист, каким его раздувают».

В Испании игру Батракова тоже заметили – во многом потому, что накануне о нём говорил Ханс-Дитер Флик. Издание Sport напомнило, что ещё до матча Алексей говорил о желании забить «Барсе». Дальше – похвала: «Ни грандиозная сцена Лиги чемпионов, ни калибр соперника не остановили порыв талантливого российского атакующего полузащитника. Влияние Батракова выходит далеко за пределы цифр. В роли классической «десятки» – вымирающей позиции – россиянин уже давно заставляет о себе говорить. Настолько, что всё больше голосов сравнивает его с соотечественником Андреем Аршавиным».

Mundo Deportivo посмотрело на гол со стороны «Барсы»: россиянин продлил неприятную серию каталонцев – они пропускают в Лиге чемпионов 17 матчей подряд. «Это был Алексей Батраков, 21-летний российский атакующий полузащитник, который говорил, что мечтает играть в «Барселоне». Он завершил быструю контратаку, которую на левом фланге разогнал Рафаэл Леау. Батраков набежал из глубины и пробил, а мяч после рикошета от Жоау Канселу обманул Жоана Гарсию».

Следующий шанс проявить себя в Лиге чемпионов у Батракова будет уже 21 октября – в гостях у «Лилля». Очков у «Галатасарая» после двух туров нет. И если команда хочет в плей-офф, то самое время начать их набирать.

Таблица ЛЧ. «Галатасарай» – 34-й
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