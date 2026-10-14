Самая нехайповая звезда «Зенита». Педро хвалят меньше Глушенкова и Соболева — а зря

Когда мы говорим о ведущих игроках «Зенита», называем, как правило, имена опытных бразильцев (прежде всего – Вендела и Дугласа Сантоса), а в этом сезоне и двух лучших на сегодняшний день бомбардиров Альфа-Банк РПЛ – Максима Глушенкова и Александра Соболева. Но прошедший матч чемпиона с «Краснодаром» показал, что в одного из лидеров команды уже превратился и 20-летний Педро. Этот бразилец – нехайповая звезда, его как будто недооценивают на фоне других топовых легионеров клуба. И совершенно напрасно. Случайный в какой-то степени трансфер Педро, возможно, лучший с момента отстранения России в 2022 году.

Вклад Педро в победу «Зенита» над конкурентом по «золотой» гонке никак не меньше вклада Глушенкова или Соболева, пусть полузащитник и не забил. Начинал бразилец матч с «Краснодаром» как центрхав, однако довольно быстро Сергей Семак перебросил его на левый фланг – под Валентина Пальцева. Педро настолько замучил своего оппонента, что того заменили уже в перерыве. При атаках «Зенита» он продолжал смещаться в центр, давая предложения между линий и создавая численное преимущество. В этих ситуациях Пальцев, как правило, отпускал бразильца, закрывал свою позицию. Когда же Педро вытянул за собой правого защитника хозяев, гости забили первый гол. Дуглас Сантос ворвался в свободную зону – и покатил на Глушенкова.

В эпизоде со вторым голом «Зенита» Педро сам ассистировал Максиму. Принял мяч слева, раскачал Пальцева и вырезал своевременную передачу в полукруг на Глушенкова. Третий гол петербургской команды, по сути, сделал бразилец. Обокрал у собственной штрафной Александра Черникова, протащил мяч и вывел один на один Глушенкова, а после того как российский вингер загубил момент, Педро забрал подбор и точно подал на Соболева.

Поразительный факт: матч с «Краснодаром» стал уже 100-м для молодого легионера за «Зенит». Прежде Педро котировался не столь высоко, пожалуй, из-за того, что ему не хватало мощной статистики. Однако сейчас бразилец лучший ассистент РПЛ с шестью голевыми передачами. Помимо двух с «Краснодаром», он отдавал по одной во встречах с «Акроном», «Оренбургом», «Локомотивом» и «Балтикой». Семак же называл Педро важнейшей для «Зенита» фигурой ещё по ходу прошлого сезона.

Сергей Семак главный тренер «Зенита» «Почему был против продажи Педро в Саудовскую Аравию? Нет замены. Чтобы игрок уходил и мы не становились слабее, нужно находить адекватную замену. Как Педро проводит этот сезон, думаю, он один из лидеров, один из наиболее важных игроков в сегодняшнем составе».

Педро – нетипичный бразилец. Не капризный, эмоционально устойчивый, дисциплинированный, трудолюбивый. По характеру, наверное, больше всего похож на капитана «Зенита» Дугласа Сантоса. Наверняка и сам дорастёт до повязки (как сделал это в сборной Бразилии U20), если надолго задержится в команде. Мотивация полузащитника не снизилась даже после отказа петербургского клуба отпускать его в Саудовскую Аравию. Хотя все знают, что если оттуда приходит предложение, то это совсем другие деньги по сравнению с зарплатами в РПЛ. Возможность обеспечить и детей, и внуков, и бог знает сколько поколений вперёд. Сообщалось, что год назад «Аль-Иттихад» предлагал за Педро € 40 млн. Вот только Семак понимал – равноценной замены хавбеку не найти. В январе нынешнего года «Зенит» продлил контракт с бразильцем до лета 2030-го.

Недавно CIES обновил рейтинг самых дорогих игроков РПЛ. На первое место Международный центр спортивных исследований поставил именно Педро, оценив полузащитника в € 31,8 млн. Можно по-разному относиться к подобным рейтингам, но нет никаких сомнений в том, что если «Зенит» решит отпустить бразильца, то даже этой суммы потенциальному покупателю будет недостаточно для совершения сделки. Тогда трансфер Педро действительно станет самым дорогим для чемпионата России с момента продажи Малкома в «Аль-Хиляль» за € 60 млн. Впрочем, лучше бы Педро уехал в европейскую топ-лигу Европы, а не в саудовскую, ведь он по своим качествам способен засверкать где угодно. Да ещё и в разных амплуа. В «Зените» он, кажется, поиграл на всех позициях в средней линии и в атаке при Семаке. Принимал даже роль латераля, флангового защитника. Это только подчёркивает отношение к дисциплине футболиста, перебравшегося в далёкую России в совсем юном возрасте.

ПЕДРО В «ЗЕНИТЕ» Фото: fc-zenit.ru

«Педро — пример для молодых игроков, – объяснял Семак в интервью «Чемпионату». – Представьте его ситуацию. Он капитан юношеской сборной Бразилии, который приехал в Россию и сидел на лавке. Сидел – но работал! Ни одного слова недовольства я от него не слышал за то время, что у него не было игровой практики. Хотя он приехал сюда в статусе будущей звезды. Педро продолжал работать. Ему было физиологически тяжело выполнять большой объём черновой работы, однако он пахал, выходил на любой позиции. Всё это вылилось в невероятный прогресс. У Педро сейчас куча предложений от европейских клубов».

Педро – лучший в составе петербургской команды в этом сезоне РПЛ не только по голевым передачам, но и вообще по количеству пасов под удар (20). В Краснодаре он по статистике создал семь моментов. А ведь, когда клуб бронировал права на ещё 16-летнего полузащитника, складывалось впечатление, что «Зенит» берёт скорее «бегунка» и дриблёра, который будет решать эпизоды, нежели мастера последнего паса. В штабе «Зенита» рассказывали, как Педро зацепил своей нацеленностью на обводку: «малыша» бьют, валят на газон, а он встаёт и всё равно лезет напролом – обыгрывает, делает разницу. Характером парень выделялся на фоне ровесников и в «Коринтиансе».

В «Зените» Педро адаптировался к мужскому футболу, окреп, прибавил в физике. В отличие от многих молодых, здорово спрогрессировал у Семака. Стал более разнообразным игроком, который одинаково полезен как в центре, так и на фланге. И в глубине поля, и у чужой штрафной. Трансформация Педро в плеймейкера – при этом подвижного и скоростного, умеющего протащить мяч и отработать без него – очень интересная история, которая ещё обязательно получит своё развитие.

А ведь если бы не стечение обстоятельств, то Педро, вероятно, не оказался бы в Санкт-Петербурге. Всё-таки «Зенит» ходил на бразильский рынок за готовыми звёздами, но не за потенциальными. Право приоритетного выкупа полузащитника клуб получил в рамках сделки с «Коринтиансом» по обмену Юри Алберто на группу игроков этой команды. Нежелание нападающего возвращаться в РПЛ летом 2022-го заставило скаутов и тренеров «Зенита» копнуть поглубже в поисках бразильских талантов. Трансфер Педро будет большим для чемпиона России, а «Коринтианс» до сих пор не смог перепродать Юри Алберто с выгодой.