Лучший игрок первых 10 туров РПЛ — кто он? У футболистов «Зенита» мало конкурентов

Альфа-Банк РПЛ прошла треть дистанции. И по ощущениям, гонка за чемпионство давно не была такой плотной: первую команду от пятой отделяет всего два очка, а московское «Динамо» и ЦСКА идут вровень. В такой ситуации каждый гол, передача и другое важное действие особенно ценны. Поэтому сейчас мы посмотрим не на команды, а на конкретных героев.
Мы выбрали восемь кандидатов на звание лучшего игрока по итогам первых 10 туров. И один вариант – «кто-то другой», куда собрали тех, кто тоже был совсем рядом. Предлагаем вам принять участие в составлении рейтинга: голосуйте и пишите, кто, по-вашему, был сильнее всех. А если подходящего игрока нет, то вы можете назвать его в комментариях.
В ходе голосования варианты ответов будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
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Максим Глушенков, нападающий «Зенита»
Восемь голов в девяти матчах. Максим Глушенков делит первое место в гонке бомбардиров с Соболевым, но забивает эффективнее с точки зрения тайминга: на один мяч ему нужно примерно 90 минут. Среди авторов хотя бы трёх мячей скорострельнее в лиге нет никого. Важно: у Максима ни одного гола с пенальти. Хет-трик во встрече с «Оренбургом», мячи в ворота московского «Динамо» и «Родины», а в 10-м туре – дубль в Краснодаре, который вернул «Зенит» (пусть и на один день) на первое место.
Другие цифры тоже впечатляют. У Глушенкова 40 ударов, 19 – в створ. Больше всех в РПЛ, причём с отрывом. Восемь голов при xG около 3 – тоже суперперформанс. Плюс две голевые передачи. Единственное, к чему можно придраться, – удаление в матче со «Спартаком» за две жёлтые на 88-й минуте, из-за чего он пропустил игру с «Факелом». Однако на общем фоне это мелочь: у «Зенита» 22 забитых мяча (больше всех в лиге), и в 10 из них Глушенков поучаствовал лично.
Педро, полузащитник «Зенита»
Шесть голевых передач – лучший показатель в лиге. И это при том что Педро в стартовом составе «Зенита» появлялся только семь раз. Но в целом этот год у него крайне стабильный.
Передачи раскиданы по всему отрезку: Соболеву в 1-м туре против «Акрона», Глушенкову в Оренбурге, а в Краснодаре – сразу две, на Глушенкова и Соболева. Пять созданных голевых моментов – второй результат в РПЛ. Матч в Краснодаре вообще стал для Педро лучшим в сезоне. Минус у него один: 0 забитых мячей. Впрочем, если бы бразилец ещё и забивал, то играл бы, вероятно, в другой лиге. Ещё один интересный показатель: 83% точных передач и 17 точных длинных. Если продолжит в том же духе, зимой за ним и правда могут прийти большие клубы.
Иван Обляков, полузащитник ЦСКА
Шесть голов и голевая передача – у Ивана Облякова третье место в гонке бомбардиров. И это у полузащитника. ЦСКА летом так и не купил нападающего, поэтому голы забивают другие. Три раза Обляков отличился с пенальти, но и с игры он полезен как никогда.
Главные голы – два в Петербурге, где ЦСКА обыграл «Зенит» 2:1. А в 10-м туре были дубль и голевая передача в матче с «Родиной», после чего армейцы вышли на второе место. Но ценен Обляков не только этим. 24 ключевые передачи – третий результат в лиге. Он и разгоняет атаки, и помогает в обороне. А по разрезающим передачам он лучший в лиге среди атакующих полузащитников. ЦСКА – единственная команда РПЛ без поражений, и без Облякова эту серию представить сложно.
Александр Соболев, нападающий «Зенита»
Ещё летом инфлюенсеры рассуждали, когда Фелипе Аугусто заменит его в составе. Но после 10 туров у Александра Соболева восемь голов, он делит первое место в гонке бомбардиров с Глушенковым. Забивает раз в 96 минут, с пенальти – только два мяча. Плюс две голевые передачи.
Соболев отличался в самых разных матчах: дубль «Акрону» в 1-м туре, дубль московскому «Динамо», победный пенальти в Воронеже, мяч в Краснодаре. Ожидаемых голов у него 5,6 – больше всех в лиге. Ещё один показатель – 45 выигранных верховых дуэлей, третий результат в РПЛ. Для «Зенита», который иногда вынужден упрощать игру, это важно. Правда есть и пять нереализованных голевых моментов. Но когда у нападающего восемь голов к 10-му туру, к такому сложно придираться. Тем более вдвоём с Глушенковым они забили 16 из 22 голов «Зенита».
Кто-то другой
Гамид Агаларов – очевидный кандидат, который не попал в основной список. Пять голов при всего шести матчах в старте: он забивает раз в 107 минут. Махачкала летом не усилилась, и без его мячей команда была бы ниже девятого места.
В «Краснодаре» отметим Кристиана. Бразилец пришёл летом из «Крузейро» и быстро стал своим: два гола и две передачи, включая победный мяч в ворота «Ахмата». А ещё он много работает без мяча – для вингера у него много отборов.
В «Спартаке» свой нападающий – Манфред Угальде. Четыре гола, а в последних двух турах он неизменно забивал. Понятно, что добавляет мотивации конкуренция с Даку, однако Манфред явно разгоняется.
Из вратарей можно выделить Богдана Овсянникова. «Оренбург» – на седьмом месте и пропустил всего 10 голов, а вратарь в этом – главный фактор. Три «сухих» матча, отражённый пенальти и лучший в РПЛ процент сейвов. По предотвращённым голам он тоже первый.
А ещё есть Эгаш Касинтура из «Ахмата». Три гола и результативная передача в восьми матчах, в Грозном против «Крыльев» он и забил, и отдал. По удачным обводкам – в числе лидеров лиги (15).
Иван Олейников, полузащитник ЦСКА
Единственный кандидат, который провёл эти 10 туров в двух клубах. Начинал в «Крыльях Советов», где за семь матчей у него 3+2. А 9 сентября перешёл в ЦСКА, хотя на него претендовал и «Рубин». В Москве у Ивана уже две голевые передачи в трёх матчах.
Итог – семь результативных действий: три гола и четыре передачи. Лучший его матч был Грозном, где он оформил дубль. А в игре с «Краснодаром» отдал две голевые передачи. Шесть созданных голевых моментов – это первое место в РПЛ. 12 ударов в створ – третий результат. Парадоксально, что ЦСКА искал усиление атаки всё лето, а нашёл его в самарской команде. В матче с «Родиной» именно Олейников отдал Облякову голевую. Ещё одна деталь – 13 отборов. Для игрока атаки он очень много работает без мяча.
Жилсон Беншимол, нападающий «Акрона»
У тольяттинцев всего восемь очков и 14-е место. Но без Жилсона Беншимола всё было бы куда хуже. Нападающий сборной Кабо-Верде поучаствовал в 6 из 11 голов команды: четыре забил сам и отдал две передачи.
Почти каждое его результативное действие – это очки. Гол в гостях у «Родины» (3:3), гол и передача в матче с ЦСКА (2:2), гол и передача в Оренбурге (2:2), победный мяч во встрече с «Ахматом» (2:0). 21 удачная обводка, 28 ударов, ещё и в сентябре успел забить за сборную в отборе на Кубок Африки. Беншимол играет в команде из нижней части таблицы, поэтому его меньше замечают. Но по вкладу в результат он мало кому уступает.
Бителло, полузащитник «Динамо» Москва
«Динамо» после 10 туров на первом месте, и Бителло, возможно, главный символ этого рывка. Бразилец сыграл все матчи в старте, проведя на поле почти 900 минут. И был одним из самых стабильных футболистов в РПЛ.
36 ключевых передач – это первое место в лиге. Плюс 26 отборов: среди атакующих полузащитников таких цифр нет практически ни у кого. Бителло и создаёт, и отбирает, и выигрывает борьбу. Правда, есть и 0 голов при 20 ударах. И всего одна результативная передача. Но то, что «Динамо» после неудачного старта так резко пошло вверх, во многом его заслуга. А ещё Бителло заработал на себе 29 фолов – соперники часто могут остановить его только так.
Маркиньос, полузащитник «Спартака»
Четыре голевые передачи и гол. У Маркиньоса нет цифр, как у бомбардиров «Зенита», но в «Спартаке» почти всё в атаке проходит через него. Бразилец вышел в старте во всех 10 матчах.
Ключевая цифра: 21 точный навес – лучший показатель в РПЛ наряду с Оласой. 28 ключевых передач – второе место после Бителло. По ожидаемым голевым передачам Маркиньос вообще первый в лиге. Если бы партнёры чаще реализовывали моменты после его пасов, голевых было бы заметно больше. Ещё он классно обводит: 13 удачных действий в дриблинге, и почти каждый такой проход на чужой половине – шанс для партнёров.