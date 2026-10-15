Лучший игрок первых 10 туров РПЛ — кто он? У футболистов «Зенита» мало конкурентов

Альфа-Банк РПЛ прошла треть дистанции. И по ощущениям, гонка за чемпионство давно не была такой плотной: первую команду от пятой отделяет всего два очка, а московское «Динамо» и ЦСКА идут вровень. В такой ситуации каждый гол, передача и другое важное действие особенно ценны. Поэтому сейчас мы посмотрим не на команды, а на конкретных героев.

Мы выбрали восемь кандидатов на звание лучшего игрока по итогам первых 10 туров. И один вариант – «кто-то другой», куда собрали тех, кто тоже был совсем рядом. Предлагаем вам принять участие в составлении рейтинга: голосуйте и пишите, кто, по-вашему, был сильнее всех. А если подходящего игрока нет, то вы можете назвать его в комментариях.

В ходе голосования варианты ответов будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Если хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».

Важно: функционал рейтинга работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.