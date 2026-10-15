Главное открытие на старте сезона. Середняк разрывает АПЛ даже без ресурсов

«Брайтон», пожалуй, главное открытие на старте сезона. По крайней мере, в АПЛ. Команда Хюрцелера идёт на третьем месте в чемпионате Англии. С одной стороны, пока прошло лишь шесть туров, с другой – «Брайтон» уже успел сыграть с большими командами: «Астон Виллой» (4:0), «Челси» (3:4) и «Арсеналом» (3:0). Плюс выбил «МЮ» (3:2) из Кубка лиги.

Отдельно стоит отметить последний матч – на выезде с «Сандерлендом». Там «Брайтон» открыл счёт на 53-й минуте, но практически сразу после гола получил красную и доигрывал в меньшинстве. В непростой ситуации гости не просто выстояли, а практически ничего не позволили создать «Сандерленду», который имел на игрока больше почти 40 минут. В концовке «Брайтон» ещё и забил второй в контратаке.

Главное впечатление от «Брайтона» в этом сезоне – крупная победа над действующим чемпионом. «Арсенал» обладает, возможно, лучшей обороной в мире, но Райя пропустил трижды. Нужно понимать, что у лондонцев в этом матче не играл только Салиба, вот только у «Брайтона» потери были куда масштабнее. Не хватало семерых футболистов, из которых четверо – основные: Митома, Минте, Хиншелвуд и Данк. И при таких проблемах с атакой «Брайтон» забил больше всех в АПЛ. Если что, по ожидаемым голам – тоже первое место среди всех 20 команд чемпионата.

Дебютный гол Чемы Андреса Фото: Mike Hewitt/Getty Images

Наверное, в каждом клубе кто-то выделяется, если это не «Тоттенхэм» образца прошлого сезона. Есть такой человек и в «Брайтоне». Отдельного внимания заслуживает полузащитник Паскаль Грос. Забавно, что в 2024-м «чайки» продали его в дортмундскую «Боруссию» за € 7 млн, а в этом году вернули за € 2 млн. Сейчас Грос – лучший ассистент АПЛ (четыре голевые передачи), а по системе «гол+пас» (3+4) больше очков только у Жоао Педро из «Челси» – 8 (5+3).

Получилась красивая история: возвращали легенду клуба как важного футболиста для раздевалки, а он в 35 лет внезапно оказался лучшим на поле. И во всём чемпионате в сентябре. За этот месяц вообще все награды достались одной команде: лучшим тренером признали Хюрцелера, а лучший гол остался за Льюисом Данком. Пятый раз в истории АПЛ все три награды за месяц отправились в один клуб.

Паскаль Грос Фото: Stu Forster/Getty Images

И чем глубже погружаешься в дела «Брайтона», тем больше он восхищает. Если взять финансовую сторону, то команда остаёся весьма скромной. Пока вся АПЛ тратит деньги на трансферы, как ни одна другая лига, этот английский середняк зарабатывает. Прошедшим летом «Брайтон» усилился на € 180 млн, а продал футболистов на € 192 млн (в том числе ван Хекке за € 60 млн и Балеба за € 76 млн). В предыдущем сезоне получилось ещё показательнее – закупились на € 82 млн, а заработали € 149 млн.

И ещё немного о деньгах. По зарплатам «Брайтон» остаётся 14-й командой в АПЛ (информация Capology). Важно, что болельщиков у этой команды не так много по сравнению с топ-клубами, а значит, коммерческая привлекательность для спонсоров невелика. Так что по главным финансовым параметрам клуб должен скорее бороться за выживание, а он идёт наверху и параллельно играет в еврокубках. Пускай это и лишь Лига конференций. Всё указывает на то, что клубом хорошо управляют. И здесь нужно говорить о фигуре владельца Тони Блума.

Тони Блум Фото: Mike Hewitt/Getty Images

Подробно о нём мы писали ещё в 2017 году, когда «Брайтон» вернулся в АПЛ. Этот человек помешан на анализе статистики. Изучал математику в институте Манчестера и работал в букмекерской компании. Затем даже создал свою собственную, а также два сайта онлайн-казино. Сам участвовал в покерных турнирах и побеждал. А заработав состояние, купил «Брайтон» – важный клуб для его семьи. Дед Блума был вице-президентом команды в 1970-е и скончался от сердечного приступа прямо на стадионе. Кроме того, дядя Тони работал директором клуба.

Впрочем, в контексте последних успехов «Брайтона» чаще говорят не о Блуме, а о Хюрцелере. Сейчас даже как-то смешно вспоминать, что в феврале The Telegraph сообщал о вероятном уходе тренера по итогам сезона-2025/2026. Однако результаты выправились, и в мае Хюрцелер продлил контракт до 2029 года. Теперь позиции самого молодого тренера в АПЛ (33 года) весьма устойчивы. И, кстати, не только благодаря результатам, но и за счёт стиля. «Брайтон» остаётся самой прессингующей командой чемпионата Англии в этом сезоне (PPDA – 8,3). Важно, что, ведя в счёте, футболисты не прижимаются к своим воротам и не тянут время, а идут забивать ещё. Сезон только стартовал, но «Брайтон» уже собрал коллекцию из крупных побед: 3:0, 4:0 (дважды) и 5:0. Если вы хотите следить за каким-то клубом, то самое время присмотреться к «Брайтону».