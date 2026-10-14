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Расписание спортивных матчей 15 октября 2026 года — live трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события четверга: Кубок России, Лига Европы, хоккей, теннис и предсезонка НБА
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 15 октября 2026 года
Комментарии
Мощное 15 октября: «Родина» — «Спартак», «Вашингтон» — «Монреаль», «Северсталь» — «Локомотив» и Дёмин против Голдина!

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Время в материале указано по Москве.

✅ 🏒 2:30: «Вашингтон Кэпиталз» — «Монреаль Канадиенс», регулярный чемпионат НХЛ — 5:4

💬 Матч с текстовой трансляцией

НХЛ — регулярный чемпионат
15 октября 2026, четверг. 02:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
5 : 4
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Андерсон (Ньюхук) – 04:29     1:1 Кайру (Хатсон, Так) – 07:56     1:2 Хатсон (Болдюк, Добсон) – 11:15     2:2 Мирошниченко (Протас, Кайру) – 19:34 (pp)     3:2 Так – 26:16 (sh)     3:3 Андерсон (Ньюхук) – 32:58     4:3 Холл (Протас, Овечкин) – 52:29     5:3 Так – 57:05     5:4 Судзуки (Хатсон) – 58:21 (pp)    

Интрига: пополнит ли Овечкин свою копилку голов?

Капитан «Вашингтона» на старте нынешнего сезона долго раскачивается и за первые шесть матчей забросил только одну шайбу. И случилось это как раз на домашней арене, куда «столичные» возвращаются после короткого выезда в Северную Каролину. Будет ли в матче с «Монреалем» гол номер 931 в карьере?

Статистика регулярного чемпионата НХЛ
Что в итоге:
Овечкин снова остался без гола. Но у «Вашингтона» нашёлся ещё один русский снайпер!
Овечкин снова остался без гола. Но у «Вашингтона» нашёлся ещё один русский снайпер!

✅ 🏀 2:30: «Майами Хит» — «Бруклин Нетс», НБА, предсезонные матчи — 144:128

НБА — предсезонные матчи
15 октября 2026, четверг. 02:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
144 : 128
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Майами Хит: Адетокунбо - 20, Уиггинс - 19, Хардуэй-младший - 14, Митчелл - 13, Конуэлл - 13, Томпсон - 12, Портис - 12, Фонтеккио - 11, Ричардс - 11, Джонсон - 8, Йович - 5, Гарднер - 2, Дональдсон - 2, Келли - 2, Ларссон, Смит, Адебайо, Хэдли, Мбенг, Шиффелин, Голдин
Бруклин Нетс: Портер - 27, Дёмин - 17, Браун - 15, Вагнер - 15, Рэндл - 15, Траоре - 12, Шарп - 11, Клауни - 6, Нельсон - 5, Майнотт - 3, Джонсон - 2, Браун, Эллис, Вульф, Пауэлл, Джефферсон, Умричус, Мэнн, Билодо, Дэйнджа, Сараф

Интрига: возможная встреча россиян

Если Владислав Голдин и Егор Дёмин выйдут на паркет в предсезонном матче между «Майами» и «Бруклино», то мы увидим первое за последние 10 лет встречу между россиянами. В последний раз в 2016 году между собой играли Тимофей Мозгов и Сергей Карасёв. Увидим ли мы знаковое событие для нашего баскетбола?

Что в итоге:
Дёмин перехитрил Янниса — и тут же получил ответ. Яркая дуэль россиянина со звездой НБА!
Дёмин перехитрил Янниса — и тут же получил ответ. Яркая дуэль россиянина со звездой НБА!

✅ 🎾 6:05: Каролина Мухова (Чехия, 6) — Диана Шнайдер (Россия, 11), Ухань, третий круг — 5:7, 3:6

Ухань. 3-й круг
15 октября 2026, четверг. 06:05 МСК
Каролина Мухова
7
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		3
7 		6
         
Диана Шнайдер
13
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер

Интрига: справится ли Шнайдер с финалисткой Уимблдона?

Диана Шнайдер (№13 рейтинга WTA) в третьем круге заключительного «тысячника» в сезоне сыграет с Каролиной Муховой — седьмой ракеткой мира, финалисткой «Ролан Гаррос» – 2023 и Уимблдона-2026. Друг с другом девушки играли лишь однажды, в Нинбо год назад. Тогда победа осталась за россиянкой (2:6, 6:1, 6:2).

Сетка Уханя
Что в итоге:
Шнайдер — в четвертьфинале «тысячника» в Ухане! Диана выбила седьмую ракетку мира
Шнайдер — в четвертьфинале «тысячника» в Ухане! Диана выбила седьмую ракетку мира

✅ ⚽️ 18:30: «Рубин» — «Оренбург», Кубок России, группа A, 4-й тур — 1:4

💬 Матч с текстовой трансляцией

Fonbet Кубок России . Группа A. 4-й тур
15 октября 2026, четверг. 18:30 МСК
Рубин
Казань
Окончен
1 : 4
Оренбург
Оренбург
0:1 Тесленко – 6'     0:2 Голыбин – 10'     0:3 Хотулёв – 69'     0:4 Касаджиков – 77'     1:4 Бабаев – 90+1'    
Удаления: нет / Касаджиков – 80'

Интрига: кто приблизится к выходу из группы?

«Рубин» и «Оренбург» сейчас разделяют второе место в группе. Первое с трёхочковым отрывом застолбил «Спартак». Ещё и «Родина» всего на очко отстаёт. Кто же займёт второе место, чтобы не свалиться в Путь регионов или вообще не вылететь? Предыдущий рубиново-оренбургский матч закончился ничейной серией пенальти в пользу Казани. Состоится ли реванш?

Календарь Кубка России
Что в итоге:
«Оренбург» разгромил «Рубин» в Кубке России, Касаджиков забил и удалился

✅ 🏒 19:00: «Северсталь» — «Локомотив», регулярный чемпионат КХЛ — 5:2

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 октября 2026, четверг. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
5 : 2
Локомотив
Ярославль
0:1 Котков (Иванов) – 01:33 (5x5)     1:1 Квочко (Иванцов) – 11:12 (5x5)     1:2 Фьоре (А. Радулов, Емельянов) – 20:59 (5x5)     2:2 Абросимов (Грудинин, Думбадзе) – 23:26 (5x5)     3:2 Грегуар (Иванцов, Квочко) – 50:49 (5x4)     4:2 Абросимов (Попугаев, Калдис) – 56:20 (5x5)     5:2 Подшивалов – 59:56 (en)    

Интрига: прервёт ли «Северсталь» серию поражений в очных встречах с «Локомотивом»?

«Северсталь» пять матчей подряд – с 2025 года – не может обыграть «Локомотив», хотя все встречи получаются упорными, в одну шайбу, часто за пределами основного времени. Но сейчас команда Андрея Козырева набрала отличный ход, одержала пять побед подряд – над «Шанхаем», «Ак Барсом», «Торпедо» и дважды над СКА и, вполне вероятно, сможет преодолеть и чёрную полосу с ярославцами.

Статистика регулярного чемпионата КХЛ
Что в итоге:
Видео
«Северсталь» одержала шестую победу подряд, одолев дома «Локомотив»

✅ ⚽️ 19:45: «Ред Булл Зальцбург» — «Милан», Лига Европы, общий этап, 2-й тур — 0:4

Лига Европы . Общий этап. 2-й тур
15 октября 2026, четверг. 19:45 МСК
Ред Булл Зальцбург
Зальцбург, Австрия
Окончен
0 : 4
Милан
Милан, Италия
0:1 Сиссе – 15'     0:2 Сиссе – 32'     0:3 Сиссе – 49'     0:4 Рамуш – 72'    
Удаления: нет / Терраччано – 84'

Интрига: у миланцев должок

«Милан» в прошлом туре не смог забить «Бенфике» на «Сан-Сиро». А вот та отличиться смогла. Причём дважды. Получится ли исправиться? Будет непросто, поскольку «Зальцбург» забивал минимум трижды в четырёх из шести последних домашних матчах. Пропустят ли охапку голов и итальянский гранд? Или мы увидим его искупление за старые грехи?

Статистика Лиги Европы
Что в итоге:
«Милан» разгромил «Ред Булл» во 2-м туре Лиги Европы, Альфаджо Сиссе оформил хет-трик

✅ ⚽️ 19:45: «Юнион» — «Реал Сосьедад», Лига Европы, общий этап, 2-й тур — 1:1

Лига Европы . Общий этап. 2-й тур
15 октября 2026, четверг. 19:45 МСК
Юнион
Брюссель, Бельгия
Окончен
1 : 1
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян, Испания
0:1 Туррьентес – 46'     1:1 Кейта – 88'    

Интрига: забьёт ли второй раз подряд Захарян?

На прошлых выходных Арсен Захарян вышел в основе впервые за 150 лет. Ладно, не столько, но тоже долгое время. И красиво забил из-за штрафной «Депортиво». Возможно, получится повторить трюк в матче с «Юнионом»? В 1-м туре «Реал Сосьедад» уступил «Борнмуту» дома. Необходимо реабилитироваться. Желательно при помощи российского футболиста.

Календарь Лиги Европы
Что в итоге:
«Реал Сосьедад» упустил победу над «Юнионом» в матче 2-го тура Лиги Европы

✅ ⚽️🎦 19:45: ЦСКА София — «Монако», Лига конференций, 1-й тур — 1:2

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

Лига конференций . Общий этап. 1-й тур
15 октября 2026, четверг. 19:45 МСК
ЦСКА С
София, Болгария
Окончен
1 : 2
Монако
Монако, Монако
0:1 Бруннер – 3'     0:2 Фати – 44'     1:2 Звартс – 76'    

Интрига: что покажет Головин?

Александр Головин против ЦСКА. Неплохая афиша, да? Жаль, не московского, а софийского. Россиянин под руководством Фелипе Луиса стал лидером «Монако» и входит в топ-5 лучших ассистентов Лиги 1 с тремя голевыми передачами. Получается, не зря не вернулся на родину. В 1-м туре Лиги Европы он не сыграл. Возможно, теперь побегает? «Гурнику» в плей-офф Головин забивал.

Статистика Лиги Конференций
Что в итоге:
«Монако» победил ЦСКА София в матче Лиги конференций, Головин вышел на поле на 58-й минуте

✅ ⚽️ 20:45: «Родина» — «Спартак», Кубок России, группа A, 4-й тур — 2:4

💬 Матч с текстовой трансляцией

Fonbet Кубок России . Группа A. 4-й тур
15 октября 2026, четверг. 20:45 МСК
Родина
Москва
Окончен
2 : 4
Спартак М
Москва
0:1 Маркиньос – 25'     1:1 Абдусаламов – 40'     2:1 Онугха – 41'     2:2 Даку – 49'     2:3 Даку – 64'     2:4 Угальде – 90+8'    

Интрига: красно-белые оформят выход из группы?

Десяти очков точно хватит для выхода из группы. У «Спартака» сейчас семь. И плюс три от конкурентов. От «Родины» – даже плюс четыре. Обеспечат ли себе красно-белые выход из группы за тур до финиша группового этапа? Или оставят интригу на десерт? В РПЛ они новичков чемпионата разгромили (3:0), только Кубок – отдельная история, где результат зачастую непредсказуем.

Статистика Кубка России
Что в итоге:
Две ошибки Помазуна за минуту! Но за «Спартак» в дерби всё равно зарешал Даку. Видео
Две ошибки Помазуна за минуту! Но за «Спартак» в дерби всё равно зарешал Даку. Видео

⏩ ⚽️ 22:00: «Аль-Ахли» — «Аль-Наср», Саудовская Аравия — Про-Лига, 9-й тур*

* Матч перенесён на 6 марта

Саудовская Аравия — Про-Лига . 9-й тур
06 марта 2027, суббота. 22:00 МСК
Аль-Ахли
Джидда
Не начался
Аль-Наср
Эр-Рияд
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Сперцян против Роналду

Ради таких матчей Эдуард Сперцян и переезжал в Саудовскую Аравию. Если абстрагироваться от зарплатной темы. На днях Криштиану Роналду забил 981-й гол в карьере. Спасибо азиатской ЛЧ за то, что она есть. Приблизится ли он к заветной тысяче? Или Сперцян преподаст ему урок футбола? В чемпионате Саудовской Аравии обеим командам необходимо приближаться к лидерам.

Турнирная таблица Про-лиги
Роналду правильно бастует? Или он просто не нужен сборной?
Жезуш — супергерой Португалии. Он дал результат без Роналду в критический момент
Жезуш — супергерой Португалии. Он дал результат без Роналду в критический момент

✅ ⚽️ 22:00: «Сельта» — «Ювентус», Лига Европы, общий этап, 2-й тур — 1:2

Лига Европы . Общий этап. 2-й тур
15 октября 2026, четверг. 22:00 МСК
Сельта
Виго, Испания
Окончен
1 : 2
Ювентус
Турин, Италия
1:0 Альварес – 18'     1:1 Вольтемаде – 58'     1:2 Коло Муани – 90+2'    

Интрига: топ-матч второго по статусу еврокубка

За «Сельту» уже не играют Валерий Карпин с Александром Мостовым. Да и за «Ювентус» давно не выступает Алессандро Дель Пьеро и тем более Мишель Платини. Но вывеска всё равно прекрасная. Смогут ли туринцы повторить восторг 1-го тура, когда разгромили «Неймеген» (5:0)? Или испанцы исправятся за гостевые 0:1 с «Омонией»? Интрига.

Статистика Лиги Европы
Что в итоге:
«Ювентус» вырвал победу на 90+2-й минуте матча с «Сельтой» в Лиге Европы
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