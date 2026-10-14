Топ-события четверга: Кубок России, Лига Европы, хоккей, теннис и предсезонка НБА

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Посмотреть все события 15 октября в Матч-центре

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Время в материале указано по Москве.

✅ 🏒 2:30: «Вашингтон Кэпиталз» — «Монреаль Канадиенс», регулярный чемпионат НХЛ — 5:4

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: пополнит ли Овечкин свою копилку голов?

Капитан «Вашингтона» на старте нынешнего сезона долго раскачивается и за первые шесть матчей забросил только одну шайбу. И случилось это как раз на домашней арене, куда «столичные» возвращаются после короткого выезда в Северную Каролину. Будет ли в матче с «Монреалем» гол номер 931 в карьере?

✅ 🏀 2:30: «Майами Хит» — «Бруклин Нетс», НБА, предсезонные матчи — 144:128

Интрига: возможная встреча россиян

Если Владислав Голдин и Егор Дёмин выйдут на паркет в предсезонном матче между «Майами» и «Бруклино», то мы увидим первое за последние 10 лет встречу между россиянами. В последний раз в 2016 году между собой играли Тимофей Мозгов и Сергей Карасёв. Увидим ли мы знаковое событие для нашего баскетбола?

✅ 🎾 6:05: Каролина Мухова (Чехия, 6) — Диана Шнайдер (Россия, 11), Ухань, третий круг — 5:7, 3:6

Интрига: справится ли Шнайдер с финалисткой Уимблдона?

Диана Шнайдер (№13 рейтинга WTA) в третьем круге заключительного «тысячника» в сезоне сыграет с Каролиной Муховой — седьмой ракеткой мира, финалисткой «Ролан Гаррос» – 2023 и Уимблдона-2026. Друг с другом девушки играли лишь однажды, в Нинбо год назад. Тогда победа осталась за россиянкой (2:6, 6:1, 6:2).

✅ ⚽️ 18:30: «Рубин» — «Оренбург», Кубок России, группа A, 4-й тур — 1:4

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: кто приблизится к выходу из группы?

«Рубин» и «Оренбург» сейчас разделяют второе место в группе. Первое с трёхочковым отрывом застолбил «Спартак». Ещё и «Родина» всего на очко отстаёт. Кто же займёт второе место, чтобы не свалиться в Путь регионов или вообще не вылететь? Предыдущий рубиново-оренбургский матч закончился ничейной серией пенальти в пользу Казани. Состоится ли реванш?

✅ 🏒 19:00: «Северсталь» — «Локомотив», регулярный чемпионат КХЛ — 5:2

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: прервёт ли «Северсталь» серию поражений в очных встречах с «Локомотивом»?

«Северсталь» пять матчей подряд – с 2025 года – не может обыграть «Локомотив», хотя все встречи получаются упорными, в одну шайбу, часто за пределами основного времени. Но сейчас команда Андрея Козырева набрала отличный ход, одержала пять побед подряд – над «Шанхаем», «Ак Барсом», «Торпедо» и дважды над СКА и, вполне вероятно, сможет преодолеть и чёрную полосу с ярославцами.

✅ ⚽️ 19:45: «Ред Булл Зальцбург» — «Милан», Лига Европы, общий этап, 2-й тур — 0:4

Интрига: у миланцев должок

«Милан» в прошлом туре не смог забить «Бенфике» на «Сан-Сиро». А вот та отличиться смогла. Причём дважды. Получится ли исправиться? Будет непросто, поскольку «Зальцбург» забивал минимум трижды в четырёх из шести последних домашних матчах. Пропустят ли охапку голов и итальянский гранд? Или мы увидим его искупление за старые грехи?

✅ ⚽️ 19:45: «Юнион» — «Реал Сосьедад», Лига Европы, общий этап, 2-й тур — 1:1

Интрига: забьёт ли второй раз подряд Захарян?

На прошлых выходных Арсен Захарян вышел в основе впервые за 150 лет. Ладно, не столько, но тоже долгое время. И красиво забил из-за штрафной «Депортиво». Возможно, получится повторить трюк в матче с «Юнионом»? В 1-м туре «Реал Сосьедад» уступил «Борнмуту» дома. Необходимо реабилитироваться. Желательно при помощи российского футболиста.

✅ ⚽️🎦 19:45: ЦСКА София — «Монако», Лига конференций, 1-й тур — 1:2

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Интрига: что покажет Головин?

Александр Головин против ЦСКА. Неплохая афиша, да? Жаль, не московского, а софийского. Россиянин под руководством Фелипе Луиса стал лидером «Монако» и входит в топ-5 лучших ассистентов Лиги 1 с тремя голевыми передачами. Получается, не зря не вернулся на родину. В 1-м туре Лиги Европы он не сыграл. Возможно, теперь побегает? «Гурнику» в плей-офф Головин забивал.

✅ ⚽️ 20:45: «Родина» — «Спартак», Кубок России, группа A, 4-й тур — 2:4

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: красно-белые оформят выход из группы?

Десяти очков точно хватит для выхода из группы. У «Спартака» сейчас семь. И плюс три от конкурентов. От «Родины» – даже плюс четыре. Обеспечат ли себе красно-белые выход из группы за тур до финиша группового этапа? Или оставят интригу на десерт? В РПЛ они новичков чемпионата разгромили (3:0), только Кубок – отдельная история, где результат зачастую непредсказуем.

⏩ ⚽️ 22:00: «Аль-Ахли» — «Аль-Наср», Саудовская Аравия — Про-Лига, 9-й тур*

* Матч перенесён на 6 марта

Интрига: Сперцян против Роналду

Ради таких матчей Эдуард Сперцян и переезжал в Саудовскую Аравию. Если абстрагироваться от зарплатной темы. На днях Криштиану Роналду забил 981-й гол в карьере. Спасибо азиатской ЛЧ за то, что она есть. Приблизится ли он к заветной тысяче? Или Сперцян преподаст ему урок футбола? В чемпионате Саудовской Аравии обеим командам необходимо приближаться к лидерам.

✅ ⚽️ 22:00: «Сельта» — «Ювентус», Лига Европы, общий этап, 2-й тур — 1:2

Интрига: топ-матч второго по статусу еврокубка

За «Сельту» уже не играют Валерий Карпин с Александром Мостовым. Да и за «Ювентус» давно не выступает Алессандро Дель Пьеро и тем более Мишель Платини. Но вывеска всё равно прекрасная. Смогут ли туринцы повторить восторг 1-го тура, когда разгромили «Неймеген» (5:0)? Или испанцы исправятся за гостевые 0:1 с «Омонией»? Интрига.