Главная трансформация «Спартака» Карседо. Без «жертв» не получилось

Вы помните, что было чуть больше года назад? «Спартак» купил Жедсона, а «Зенит» – Жерсона. И по этому поводу было достаточно ироничных прогнозов, ведь оба трансфера стоили много. Для «Спартака» подписание португальца из «Бешикташа» – вообще самый дорогой переход в истории: за него заплатили € 20 млн + € 7 млн прописаны бонусами.

Жерсон давно в Бразилии, а спартаковец поменял несколько позиций, принёс реальную пользу и заслужил много похвалы.

В нынешнем сезоне Карседо гораздо чаще использует его на правом фланге обороны и публично признаётся, что это не вынужденная мера. «На мой взгляд, лучшие матчи он проводил как правый защитник», – недавняя цитата главного тренера «Спартака». А ведь до прихода испанца Жедсон никогда не играл справа в обороне. Из зафиксированных хайлайтов разве что выход на этой позиции за «Тоттенхэм» в 2020 году.

А ещё добавляет парадокса тот факт, что как раз на этот фланг «Спартак» зимой купил игрока. И сохранил в составе человека, который считался там основным.

Жедсон Фернандеш в «Спартаке» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Зачем вообще покупали Сауся?

Зимой 2026-го Владислав Саусь стал единственным новичком «Спартака»: красно-белые заплатили «Балтике» около 350 млн рублей. Логика была понятной – Карседо в своей модели активно использует крайних защитниках, а у Талалаева Саусь отрабатывал по всему флангу

Весна у Владислава не задалась. Примерно через полторы недели после возвращения со сборов Саусь повредил голеностоп на тренировке. Рассчитывали на три недели восстановления, но травма беспокоила до конца сезона. Игрок признавался, что тренировался через боль. Андрей Талалаев же рассказал, что с голеностопом у Влада были проблемы и в «Балтике» – иногда он играл на обезболивающих. Итог – три матча за «Спартак» в РПЛ и ни одного результативного действия.

Владислав Саусь в «Спартаке» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Основным справа оставался Даниил Денисов, с которым зимой продлили контракт до 2030 года. Но Карседо хотел от Даниила больше, чем, кажется, умеет защитник: испанец требовал играть в роли фулбека, который смещается в центр и доходит до чужой штрафной. Получалось не очень. А в конце сезона добавилась травма задней поверхности бедра. К подготовке «Спартака» к новому сезону он присоединился позже остальных.

Как Жедсон вообще оказался в обороне?

Переученные фулбеки – фишка Карседо ещё по «Пафосу». В «Спартаке» первым под эксперимент попал Роман Зобнин, только на левом фланге. Следующим был Жедсон. В апреле с «Ахматом» он впервые вышел слева в обороне и сразу забил шикарный гол в дальнюю девятку. Через неделю, в Нижнем Новгороде, его перевели на правый фланг. Там же он играл и в победном финале Кубка с «Краснодаром».

Почему именно Жедсон? В центре поля Жедсону тесно – там ключевой игрок Эсекьель Барко, через которого строится вся атака. Ниже – есть Умяров и Литвинов (про лимит не забываем). А вот как раз справа португалец фактически даёт команде ещё одного полузащитника. Судя по цифрам – Карседо всё устраивает. В новом сезоне Жедсон пропустил только один матч РПЛ, в остальных восьми выходил в старте – в шести из них правым защитником. По средней оценке FotMob (7,34) он входит в топ-3 игроков «Спартака», проведших больше 450 минут. Выше только у Маркиньоса и Пабло Солари.

Жедсон Фернандеш, Дмитрий Рыбчинский и Хуан Карлос Карседо Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Главное – объём работы. По данным Sofascore, у Жедсона 21 отбор – больше всех в команде, а единоборства на земле он выигрывает в 56% случаев. По сравнению с игроками его позиции – он среди лучших в лиге по возвратам мяча, касаниям в чужой штрафной и ударам. Так и работает этот гибрид: отбирает и при этом постоянно оказывается у чужих ворот. Неудивительно, что Transfermarkt поднял его стоимость до € 18 млн, а турецкий Fotomaç сообщил об интересе «Трабзонспора».

Понятно, что в обороне Жедсон уязвим (отсутствие профильных навыков сказывается): он нередко проигрывает борьбу в воздухе и позицию. Самый яркий пример – домашний матч с «Краснодаром», после которого Мурад Мусаев признавался, что его команда специальна пыталась поймать «Спартака» в переходных фазах, используя именно фланг Жедсона. Оттуда «Спартак» пропустил два мяча – и проиграл.

Но этими слабостями могут воспользоваться далеко не все.

Так а что теперь с Денисовым и Саусем?

Последние матчи перед паузой Барко пропустил из-за болезни, и Карседо двигал Жедсона в центр. Правым защитником выходил Денисов и даже отдал отдал голевую. «Спартак» выиграл обе игры и не пропустил. Но это, конечно, не значило, что после возвращения Барко Денисов остался бы основным в роли правого защитника. Что и подтвердил матч с «Крыльями Советов». Так что сейчас Даниил – первый вариант на замену, например, если Жедсона вдруг снова нужно использовать в центре.

С Саусем сложнее. В этом сезоне РПЛ у него 13 минут, в старте он выходил только в Кубке. Карседо на вопрос о его игровом времени ответил дипломатично: «Есть конкуренция. Жедсон и Денисов хорошо себя проявляют. Саусь – качественный футболист, работяга. Ему нужно пользоваться теми минутами, которые он получает».

Списывать Сауся рано: ему 23, травма позади, контракт до 2030 года. Но прежний уровень без игровой практики не вернуть. А здесь Саусь стал жертвой стечения обстоятельств – приходил конкурировать с одним футболистом, а нужно – сразу с двумя. Получается не очень – и вряд ли Владислав такой идее Карседо рад.

Даниил Денисов в «Спартаке» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

При этом Саусь может сыграть выше – например, вместо Солари в атаке. Но и там конкуренция: помимо с самого Солари – лучшего бомбардира команды при Карседо, есть ещё молодой Масалыга. Так что разговоры об аренде зимой будут выглядеть логично. Пока же мы пришли к следующему: «Спартак» искал правого защитника на рынке, а нашёл его в центре поля. Но главное – впервые за несколько лет, кажется, решил одну из ключевых проблем команды.