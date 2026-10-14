Чудовищное невезение самого дорогого новичка РПЛ! Но «Зениту» помог вратарь соперника

«Зенит» одержал четвёртую победу в четырёх турах Фонбет Кубка России и, набрав 11 очков (одна была добыта в серии пенальти), практически решил задачу выхода в плей-офф с первого места в группе.

Сергей Семак поменял почти всю основу по сравнению с матчем в Краснодаре. Впрочем, по каким-то причинам оставил двоих – Нино и Карпукаса. Обращал на себя внимание также первый выход в стартовом составе в этом сезоне Шилова: 18-летний талант «Зенита» восстановился после тяжёлой травмы, набрал наконец форму и в сентябре сделал три голевые передачи в игре за «двойку» с фарм-клубом московского «Динамо».

У Вадима Евсеева состав был ближе к основному. Махачкалинское «Динамо» мотивировала турнирная ситуация (последнее место в группе с одним-единственным очком), да и за разгромное поражение в прошедший уикенд в Оренбурге требовалось реабилитироваться дома. Хозяева, несмотря на оборонительную на бумаге схему 5-4-1, начали агрессивнее и забили быстрый гол уже на 5-й минуте. Сработало «правило бывших». Экс-игрок молодёжки «Зенита» Хубулов ушёл от Нино финтом Зидана, после чего Караваев наступил ему на ногу на линии штрафной. Судья Чебан назначил пенальти. Агаларов пробил на паузе в левый от себя нижний угол, а Москвичёв не угадал, куда прыгать.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

«Зенит» полтайма искал себя в Каспийске. Нельзя сказать, что резервистам сине-бело-голубых недоставало желания, но сыгранности петербургской команде в этом сочетании точно не хватало. Только на 20-й минуте команда Семака создала первый голевой момент, когда Караваев вырезал кросс справа, а Джон Джон бил с лёта в касание и промазал. Затем два супершанса загубил Фелипе Аугусто. Как же не везёт самому дорогому летнему новичку РПЛ! В одном случае бразильский нападающий не реализовал выход один на один после паса Ерохина (классный сейв совершил Магомедов), в другом – не сумел попасть по мячу, находясь в паре метров от ворот. Фелипе Аугусто выцарапал мяч у Ахмедова, когда тот же Ерохин сделал скидку в штрафной, но, оказавшись на убойной позиции, лишь ковырнул землю.

И всё-таки «Зенит» отыгрался до перерыва, нанеся девять ударов против двух у хозяев. В голевой атаке петербургской команды поучаствовал Шилов, хотя в его статистике не будет результатного действия. Вадим подал со штрафного с правого фланга, а Магомедов ошибся на выходе. Голкипер полез в толпу игроков и не добрался до мяча, который отлетел к Андраде. Колумбиец забил головой.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

В перерыве Евсеев сделал тройную замену, выпустив среди прочих своего новичка – экс-зенитовца Кузяева. Учитывая, что ещё на 35-й минуте ушёл с поля Хубулов (мешало повреждение, полученное хавбеком, когда он зарабатывал пенальти), у штаба махачкалинского «Динамо» оставалось мало инструментов для влияния на игру по ходу второй половины. Хозяева снова начали тайм очень бодро. Два «скамеечника» поучаствовали в создании голевого момента: Кузяев сохранил мяч и развил атаку, а Хоссейннежад умудрился не забить с восьми метров. Затем и третий был близок к голу – после удара Миро блестящий сейв выдал Москвичёв.

По истечении часа матча о своих запасных вспомнил и Семак – тоже сделал тройную перестановку. Ушёл Шилов, который запомнился скорее в эпизодах, чем в целом по игре. Вышел другой юноша – 18-летний полузащитник Мусаев – и тут же забил! После углового Амир ловко отклеился от защитника и остался без опеки на дальней штанге. Магомедов опять неудачно сыграл на выходе, поэтому Мусаев отправил мяч головой в пустые ворота.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Поведя в счёте, команда Семака умело засушила игру. Хозяева некомфортно чувствовали себя в позиционном наступлении. Чемпион России был ближе к третьему голу, нежели команда Евсеева к тому, чтобы вытащить ничью. Лучший момент упустил Дуглас Сантос, который бил головой и потом добивал отражённый голкипером мяч. Но Магомедов на линии действовал намного лучше, чем на выходах. В итоге «Зенит» даже этим составом в два раза превзошёл махачкалинское «Динамо» по ударам (18:9, в створ – 5:4) и возвращается в Санкт-Петербург с победой, как и четырьмя днями ранее из Краснодара.