Альба поменял клуб РПЛ по ходу сезона. Такое вообще срабатывает?

Безработным Джонатан Альба пробыл недолго. 25 сентября его уволил «Ростов», а 8 октября испанца представили в «Родине», которая до этого рассталась с его соотечественником Хуаном Диасом. Контракт рассчитан до лета 2028 года, при этом Альба продолжит работу со сборной России в качестве ассистента Валерия Карпина – совмещение РФС согласовал оперативно. А уже через три дня после назначения Альба провёл первый матч во главе новой команды. По игре, да и по счёту, шансов с ЦСКА у «Родины» особо не было. Однако и Альба с новой командой провёл всего пару дней.

Джонатан пришёл не один, но и не со всем ростовским штабом. В «Родине» вместе с ним оказались Альваро и Мануэль Сайабера. А вот, например, Виктор Онопко и Андрей Кондратюк не перебрались в новый клуб. По данным «РБ Спорт», штаб Альбы будет получать около € 850 тыс. в год.

Что досталось Альбе?

Джонатан Альба (в центре) Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Испанец оказался в ситуации, с которой в период российской работы ещё не сталкивался. «Ростов» в своё время он принимал в статусе середняка и смог удержать команду вне зоны стыковых матчей. «Родина» же дебютант РПЛ и победитель Лиги Pari прошлого сезона, но после 10 туров – только 15-я. Одна победа, две ничьих и семь поражений. 25 пропущенных мячей – больше, чем у кого-либо в лиге. До 12-го места уже шесть очков, хотя до зоны стыков – всего три.

Главный парадоксальный момент в выступлении московского клуба в Альфа-Банк РПЛ: единственную победу «Родина» одержала в Петербурге над «Зенитом». А дома во 2-м туре её обыграл как раз «Ростов» Альбы. Ещё один любопытный факт: 12-е место сейчас занимает как раз «Ростов».

Первый матч Альбы получился тяжелейшим – в гостях у непобеждённого ЦСКА. Чуда не случилось: 0:3, гол Кругового и дубль Облякова. Первый тайм «Родина» провела практически без моментов, после перерыва игра выровнялась, но это не помогло.

«У нас не было товарищеских матчей, только тренировки, поэтому тяжело было готовиться. В перерыве поговорили и во втором тайме выглядели лучше», – объяснил Альба. Серия без побед дошла до семи матчей, следующий шанс прервать её – 19 октября дома с «Оренбургом».

Подождите, а как часто тренер меняет команду РПЛ по ходу сезона?

Такое уже было. С 2002 года – 20+ случаев. За последние 10 сезонов набирается семь прецедентов, когда тренер заканчивал сотрудничество с клубом РПЛ и в том же сезоне возглавлял другой. Правда, приходили они, как и Альба, обычно в очень проблемную команду: все семь раз – из нижней половины таблицы.

Три истории из семи закончились вылетом, ещё одна – отказом в лицензии. Заметно поднять команду удалось только одному тренеру – Сергею Ташуеву.

Самая драматичная история – у Андрея Талалаева. В сентябре 2022-го «Ахмат» расстался с ним после девяти туров, а через месяц Андрей Викторович принял «Торпедо» на последнем месте. Москвичи со дна так и не выбрались, и в конце марта Талалаева отпустили. Ещё через две недели он возглавил «Химки», которые шли 15-ми, и стал первым в истории чемпионатов России тренером трёх команд высшего дивизиона за один сезон. Спасти не удалось и «Химки»: вылетели обе команды. Правда, из подмосковного клуба Талалаев не ушёл – через год вернул клуб в РПЛ.

Андрей Талалаев в «Химках» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Обратный пример – Сергей Ташуев. В августе 2023-го «Ахмат» расстался с ним после четырёх туров (как видим, в Грозном любят менять тренеров на старте сезона), а через три недели Ташуева позвал «Факел», который шёл 15-м. При нём воронежцы поднялись до 11-го места и там же финишировали. Хотя до конца сезона сам тренер не доработал: в апреле его сменил Игорь Черевченко. Пожалуй, сценарий Ташуева наиболее подходящий под сюжет с Альбой: тренер, которому не нужно знакомиться с лигой, возглавляет команду-аутсайдер в начале сезона и успевает всё исправить.

Сергей Юран ушёл из «Химок» в августе 2022-го, когда команда шла седьмой, а в апреле возглавил «Пари НН». Нижегородцы шли 13-ми, это место за ними и осталось. Однако в стыковых матчах команда Юрана сохранила прописку. Угадаете, кого она обыграла? Конечно, «Родину».

Самая быстрая смена тренера ассоциируется с Вадимом Скрипченко. В ноябре 2016-го «Урал» уволил специалиста, и в тот же день его представили в «Крыльях Советов». Самарцы шли последними, чуда не случилось: 15-е место и вылет. А Виктора Гончаренко весной 2021-го уволил ЦСКА, хотя команда шла четвёртой. Через две недели он принял «Краснодар», однако выше 10-го места тот так и не поднялся. До чемпионства оставалось четыре года. Такие были времена.

Ещё можно вспомнить Магомеда Адиева, которого убрали из Грозного – после отставки он отправился в «Химки». Хотя о несуществующих клубах либо хорошо, либо ничего.

Магомед Адиев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Ещё четыре тренера за это время сменили клуб посреди сезона, однако их не увольняли, а переманивали: Гончаренко ЦСКА в 2016-м забрал из «Уфы», Олега Кононова «Спартак» – из «Арсенала», Владимира Федотова «Сочи» – из «Оренбурга», Михаила Галактионова «Локомотив» – из «Пари НН». Заканчивалось всё по-разному. Но провалился только Кононов. А одна линия продолжается – Галактионов всё ещё главный тренер «Локомотива».

Так что идеальный сценарий для Альбы – повторить путь Ташуева со спасением команды. Хоть с составом «Родины» сделать это будет трудно. Главное не копировать историю Талалаева. Хотя для Андрея Викторовича тот сезон с тремя командами наверняка хороший опыт. Может, без него и не было бы нынешней «Балтики», в которой тренер работает уже третий сезон.