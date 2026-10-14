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ЛАСК — Ливерпуль — 3:6, видеообзор матча 2-го тура ЛЧ, видео голов, Араухо, Баркола, Фримпонг, Кумас, Флеккер, 14 октября 2026

Теннисный счёт у «Ливерпуля» в ЛЧ — девять забитых голов! Баркола — вообще с хет-триком
Никита Паглазов
Отчёт «ЛАСК» – «Ливерпуль» – 3:6
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Безумие от команды Ираолы после поражения от «Сити» в АПЛ. Бедный ЛАСК.

«Ливерпуль» после разгрома в прошедшем туре АПЛ от «Манчестер Сити» (0:3) отправился в гости в Австрию. Во втором матче общего этапа Лиги чемпионов команда Андони Ираолы встретилась с ЛАСКом. Англичанам было важно не просто победить, а сделать это уверенно. Справились прекрасно.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
14 октября 2026, среда. 19:45 МСК
ЛАСК
Линц, Австрия
Окончен
3 : 6
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
0:1 Араухо – 22'     0:2 Баркола – 24'     0:3 Баркола – 37'     0:4 Фримпонг – 51'     1:4 Любичич – 63'     1:5 Баркола – 66'     1:6 Кумас – 72'     2:6 Флеккер – 74'     3:6 Флеккер – 77'    

Андони Ираола выпустил в основе смесь из основных футболистов и резерва. Например, с первых минут появились Жереми Фримпонг, Константинос Цимикас, Рио Нгумоа и Трейморис Ньони – игроки скамейки. Также второй шанс в старте получил форвард Льюис Кумас – воспитанник клуба. Но здесь причина банальна: у «Ливерпуля» из-за травм недоступны Александер Исак и Уго Экитике.

Однако ротация не помешала англичанам доминировать с первых минут. ЛАСК периодически пытался выйти в атаку, но до реально опасных моментов так и не доходило. В обороне же австрийцев хватило на 21 минуту – ззатем «Ливерпуль» открыл счёт во встрече. Всё получилось просто: Цимикас совершил подачу с углового, Рональд Араухо выпрыгнул выше других и головой вогнал мяч в створ.

Рональд Араухо Подробнее

Не успел ЛАСК получить первый гол, как следом пришёл второй. Через две минуты удвоил преимущество «Ливерпуля» Брэдли Баркола. Француз забил свой первый мяч за новый клуб! Он воспользовался скидкой от Кумаса и в касание протолкнул в ворота Лукаса Юнгвирта.

Останавливаться англичане не планировали. Всего за первый тайм «Ливерпуль» нанёс 19 ударов (5 – в створ) и набил 1,65 xG (ожидаемые голы). Разница в классе была не просто ощутимой, а обидной. Всё же ЛАСК старался играть в футбол, однако гости не позволяли поднять голову. До перерыва «Ливерпуль» воткнул ещё один гол: на 37-й минуте Флориан Вирц отдал мягкую передачу в штрафную на Баркола, после чего француз оформил дубль. 3:0 – gave over.

Игроки «Ливерпуля» празднуют гол

Игроки «Ливерпуля» празднуют гол

Фото: DeFodi Images/DeFodi via Getty Images

По данным Opta, «Ливерпуль» нанёс наибольшее количество ударов по воротам среди гостевых команд в первом тайме матча Лиги чемпионов (отсчёт идёт с сезона-2003/2004). И почти сразу после перерыва англичане отличились ещё. Удивительный эпизод: Цимикас подал в штрафную ЛАСКа, а Жереми Фримпонг переправил мяч в ворота головой (!). Напомним, рост нидерландца – 175 см. После гола игрок улыбался и показывал, конечно, на голову.

ЛАСК всё же не ушёл с поля без забитого мяча. В моменте защита «Ливерпуля» «зевнула» и упустила в чужой штрафной только-только вышедшего со скамейки Роберта Любичича – на 63-й минуте он протолкнул мяч в ближний угол ворот Алисона.

Главным героем игры в итоге стал Баркола. На 66-й минуте француз оформил хет-трик. Гости провели быструю атаку, Фримпонг прострелил вдоль лицевой, а одинокий Брэдли поразил пустой створ ворот – 5:1.

Брэдли Баркола Подробнее

«Ливерпулю» не хватало лишь гола от Кумаса. 21-летний форвард старательно искал свой момент, но отличиться (не из офсайда) никак не выходило. В отсутствие Исака и Экитике он получил редчайший шанс. К счастью для воспитанника, гол пришёл на 72-й минуте! Игрок ЛАСКа не успел на передачу, которую перехватил Фримпонг. Затем нидерландец отдал в штрафную на одинокого Кумаса, пробившего точно между ног голкипера. Есть первый гол валлийца в Лиге чемпионов. А Фримпонг отметился третьим результативным действием («1+2») за матч.

На этом голевой парад не закончился. Веселье продолжил форвард ЛАСКа Флориан Флеккер. На 74-й минуте он в стиле Робина ван Перси точно пробил по воротам «Ливерпуля» после черпачка от Ивана Дибанго. А ещё через пару атак Флеккер оформил дубль! Нападающий замкнул навес от всё того же Дибанго (оформил третий ассист) с левого фланга. 3:6, настоящая футбольная романтика.

После гола ФК «ЛАСК»

После гола ФК «ЛАСК»

Фото: Jasmin Walter — UEFA/UEFA via Getty Images

Удивительно, но на этом команды остановились. «Ливерпуль» набрал три очка, забив шесть мячей, однако наверняка у Ираолы есть огромные вопросы к обороне.

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

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