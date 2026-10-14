Теннисный счёт у «Ливерпуля» в ЛЧ — девять забитых голов! Баркола — вообще с хет-триком

«Ливерпуль» после разгрома в прошедшем туре АПЛ от «Манчестер Сити» (0:3) отправился в гости в Австрию. Во втором матче общего этапа Лиги чемпионов команда Андони Ираолы встретилась с ЛАСКом. Англичанам было важно не просто победить, а сделать это уверенно. Справились прекрасно.

Андони Ираола выпустил в основе смесь из основных футболистов и резерва. Например, с первых минут появились Жереми Фримпонг, Константинос Цимикас, Рио Нгумоа и Трейморис Ньони – игроки скамейки. Также второй шанс в старте получил форвард Льюис Кумас – воспитанник клуба. Но здесь причина банальна: у «Ливерпуля» из-за травм недоступны Александер Исак и Уго Экитике.

Однако ротация не помешала англичанам доминировать с первых минут. ЛАСК периодически пытался выйти в атаку, но до реально опасных моментов так и не доходило. В обороне же австрийцев хватило на 21 минуту – ззатем «Ливерпуль» открыл счёт во встрече. Всё получилось просто: Цимикас совершил подачу с углового, Рональд Араухо выпрыгнул выше других и головой вогнал мяч в створ.

Не успел ЛАСК получить первый гол, как следом пришёл второй. Через две минуты удвоил преимущество «Ливерпуля» Брэдли Баркола. Француз забил свой первый мяч за новый клуб! Он воспользовался скидкой от Кумаса и в касание протолкнул в ворота Лукаса Юнгвирта.

Останавливаться англичане не планировали. Всего за первый тайм «Ливерпуль» нанёс 19 ударов (5 – в створ) и набил 1,65 xG (ожидаемые голы). Разница в классе была не просто ощутимой, а обидной. Всё же ЛАСК старался играть в футбол, однако гости не позволяли поднять голову. До перерыва «Ливерпуль» воткнул ещё один гол: на 37-й минуте Флориан Вирц отдал мягкую передачу в штрафную на Баркола, после чего француз оформил дубль. 3:0 – gave over.

Игроки «Ливерпуля» празднуют гол Фото: DeFodi Images/DeFodi via Getty Images

По данным Opta, «Ливерпуль» нанёс наибольшее количество ударов по воротам среди гостевых команд в первом тайме матча Лиги чемпионов (отсчёт идёт с сезона-2003/2004). И почти сразу после перерыва англичане отличились ещё. Удивительный эпизод: Цимикас подал в штрафную ЛАСКа, а Жереми Фримпонг переправил мяч в ворота головой (!). Напомним, рост нидерландца – 175 см. После гола игрок улыбался и показывал, конечно, на голову.

ЛАСК всё же не ушёл с поля без забитого мяча. В моменте защита «Ливерпуля» «зевнула» и упустила в чужой штрафной только-только вышедшего со скамейки Роберта Любичича – на 63-й минуте он протолкнул мяч в ближний угол ворот Алисона.

Главным героем игры в итоге стал Баркола. На 66-й минуте француз оформил хет-трик. Гости провели быструю атаку, Фримпонг прострелил вдоль лицевой, а одинокий Брэдли поразил пустой створ ворот – 5:1.

«Ливерпулю» не хватало лишь гола от Кумаса. 21-летний форвард старательно искал свой момент, но отличиться (не из офсайда) никак не выходило. В отсутствие Исака и Экитике он получил редчайший шанс. К счастью для воспитанника, гол пришёл на 72-й минуте! Игрок ЛАСКа не успел на передачу, которую перехватил Фримпонг. Затем нидерландец отдал в штрафную на одинокого Кумаса, пробившего точно между ног голкипера. Есть первый гол валлийца в Лиге чемпионов. А Фримпонг отметился третьим результативным действием («1+2») за матч.

На этом голевой парад не закончился. Веселье продолжил форвард ЛАСКа Флориан Флеккер. На 74-й минуте он в стиле Робина ван Перси точно пробил по воротам «Ливерпуля» после черпачка от Ивана Дибанго. А ещё через пару атак Флеккер оформил дубль! Нападающий замкнул навес от всё того же Дибанго (оформил третий ассист) с левого фланга. 3:6, настоящая футбольная романтика.

После гола ФК «ЛАСК» Фото: Jasmin Walter — UEFA/UEFA via Getty Images

Удивительно, но на этом команды остановились. «Ливерпуль» набрал три очка, забив шесть мячей, однако наверняка у Ираолы есть огромные вопросы к обороне.

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