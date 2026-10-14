Этот ЦСКА прекрасен! Отгрузили лидеру группы три мяча всего за 10 минут, а потом добили

Разыгравшийся ЦСКА победил в 4-м туре Фонбет Кубка России лидера своей группы – «Ростов». Не просто победил – разнёс соперника! Команда Дмитрия Игдисамова сделала результат за 10 минут.

Перед встречей с «Ростовом» армейцы свалились на последнее место в группе, поэтому, видимо, Игдисамов выпустил целую группу игроков основы. В стартовом составе остались Жоао Виктор, Абдулкадыров, Аззи, Кисляк и Обляков, вернулись Данилов и Глебов. У «Ростова» была более масштабная ротация. И Дмитрий Кириченко точно не угадал ни выбором футболистов, ни с тактикой.

Красно-синие забили фактически в первой же атаке, вскрыв ростовские 4-5-1 благодаря ловкости Глебова. Кирилл забрал подбор, сыграл в стенку с Поповичем и прострелил во вратарскую на Аззи. Алжирский новичок ЦСКА добежал на дальнюю штангу – спокойно забил в пустые ворота.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Второй гол тоже сделал Глебов. Быстроногий вингер словно на велосипеде уехал от Чистякова, который ещё только набирает форму после травмы и сыграл в нынешнем сезоне лишь 10 минут в предыдущем туре РПЛ. В этом случае Глебов вырезал диагональ в центр штрафной на другого легионера – Энрике Кармо. Бразилец пробил низом в касание. Без шансов для голкипера ростовчан Голикова.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Команда Кириченко пребывала в шоке – и ЦСКА ещё раз отправил соперника в нокдаун. Попович открылся за спины защитников под проникающую передачу, вышел один на один. Серб загубил голевой момент, но был сбит Голиковым. Судья Плиско не разглядел фола – VAR предложил ему «билет в кино». Изучив видео, рефери из Ленинградской области поменял решение и указал на «точку». Обляков превратил победу армейцев в крупную классным ударом в левый от себя верхний угол.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

ЦСКА забил третий гол – и насытился. Команда Игдисамова контролировала игру, но уже не создавала моментов. Тем временем гостевая трибуна зарядила: «Соберитесь, мужики!» Гости услышали фаната и на исходе получаса выдали хороший отрезок. Под прессингом ростовчан едва не привёз Бориско. Завозился с мячом – выбил прямо в экс-армейца Мухина. Новичку ЦСКА повезло с отскоком. Мяч срикошетил за пределы поля. Потом Роналду претендовал на пенальти, но судья в спорной ситуации не стал наказывать Бориско, как Голикова. Кроме того, голкипер красно-синих записал в свою статистику один сейв перед перерывом после удара того же Роналдо.

Если бы в дебюте второго тайма «Ростов» забил быстрый гол, то, возможно, заставил бы болельщиков поверить в камбэк. На Жоао Виктора что-то нашло, бразилец решил выполнить поперечную передачу на собственной половине поля и вывел Шамонина один на один. Но тут Бориско выдал по-настоящему крутой сейв – не хотел Максим завершать вечер без «сухаря». А вот его коллега Голиков пропустил через пять минут после перерыва «свой» мяч. Гол ЦСКА организовали вышедшие на замены Круговой и Фиров: Данил сделал заброс в штрафную на Имрана, а тот пробил под перекладину – арендованный у «Краснодара» вратарь пропустил в ближний угол.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Игдисамов мог позволить себе уже любые эксперименты, и на последние полчаса выпустил впервые сыгравшего за главную команду ЦСКА 19-летнего защитника Филюшина. Бориско же продолжал делать всё, чтобы сниться Роналдо сегодня ночью в кошмарах. За 20 минут до конца голкипер армейцев сотворил очередной сумасшедший сейв после удара бразильца головой. «Ростов» заработал в этом эпизоде лишь угловой, а, подав его, наконец-то забил. Но – из офсайда. Семенчук поспешил и оставил Роналдо без голевой передачи.

Команда Кириченко только подправила статистику ударов, но не ушла от разгромного поражения. Более того, в концовке ЦСКА был близок к тому, чтобы забить пятый гол. Круговой вырезал кросс с левого фланга, и Семенчук едва не срезал мяч в собственные ворота. А Бориско увенчал свой яркий перформанс ещё парой спасений, когда из убойных позиций не забивал нападающий «Ростова» Сулейманов. И кого теперь ставить Игдисамову в ворота – новичка из «Балтики» или Торопа? Трудный выбор!