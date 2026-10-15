«ПСЖ» издевался над «Сити» в ЛЧ — забил 4! Сафонову везло, но как он вытащил удар Холанда!

Сафонов против Доннаруммы – это не только про конкуренцию в «ПСЖ» два сезона назад, но и про актуальный матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Парижане съездили в гости к «Манчестер Сити». Получилось удачно и с шестью голами!

Оба вратаря долго и безучастно смотрели футбол. Поначалу шла обоюдная позиционная борьба. А первый удар состоялся только на девятой минуте – дальний и совсем не опасный от Заира-Эмери. В ответ Шерки споткнулся о ногу Маркиньоса в его штрафной. Судьи смотрели VAR, однако пенальти там был бы уместен примерно как глазок в стеклянной двери.

Совсем скоро Энцо образцово исполнил угловой. Гехи блокировал Сафонова, но тот всё равно отразил летящий в него мяч в перекладину. А Семеньо с добивания переборщил с силой. Дуэ вот столь расточителен не был и сделал аж два гола с 13-й по 15-ю минуту! Сначала заметил открытый угол и вонзил туда при ошибке Доннаруммы, а затем подал на дальнюю штангу под замыкание Дембеле. Истинный киллер.

Холанд посчитал себя спасителем и рванул вперёд. Его удар в подкате заблокировал Пачо. Бил Эрлинг и головой. Только не в створ ворот, а вдоль них. «ПСЖ» оборонялся без каких-либо проблем. И владел инициативой даже при 2:0. Дуэ грузил ещё и на Хакими. От разгрома британцев спасла штанга.

Зато Витинья прощать не стал и с паса Аклиуша (с красивым продлением от Заира-Эмери пяткой) поразил правый угол! 3:0 к 32-й минуте, невероятно! На трибуне сидел Пеп Гвардиола. И от шока хватался за лицо. Действительно, а как так? Парижанам настолько просто не было даже в этом сезоне Лиги 1 – просто издевательство. К слову, совсем недавно «Сити» громил «Ливерпуль» на «Энфилде».

Хосеп Гвардиола на трибуне Фото: Robbie Jay Barratt — AMA/Getty Image

Под конец первого тайма «ПСЖ» дал пространство Доку. А тот лишь размял Сафонова. Зато парижане на чужой половине чувствовали себя хозяевами перманентно. В перерыве Энцо Мареска сделал тройную замену, выпустив Нунеса, Буадди и Ндиайе. Помогло ли? Ещё как!

Моменты у ворот парижан появляться стали куда чаще. Сафонов потащил выстрел Ндиайе в ближний угол. Но вот Холанд на 53-й минуте шансов уже не оставил, идеально кивнув головой под навес того же Илимана. Семеньо обвёл Матвея и готовился к расстрелу. Только попал в перекладину. Да, из офсайда, и всё равно интрига помаленьку просыпалась.

Во втором тайме «Сити» преобразился. Проблема в том, что случилось это слишком поздно. Попробуй отыграй три гола у лучшей команды Европы. Ну как три? Четыре! На 63-й минуте Аклиуш бабахнул из-за штрафной. Доннарумма коснулся мяча рукой и всё равно не спас. Холанд с капитанской повязкой разочарованно качал головой.

Как наверняка и Гвардиола на трибунах. Особенно когда Мендеш вынес мяч из пустых ворот при угловом. Или когда стрельба Энцо пришлась в штангу. Или когда Холанд угодил в перекладину. Как же везло Матвею! И всё-таки норвежец примчал к дублю, на 75-й минуте, в касание замкнув передачу Буадди. Не матч, а песня.

С минорной нотой для «Сити». Когда Холанд замыкал прострел Нунеса, захотелось её пропеть. Потому что Сафонов шикарно среагировал – норвежец бил уже в пустой угол, но Матвей долетел! И ведь британцы, судя по статистике ожидаемых голов, были заметно круче (2,48 против 1,86). Да и по количеству ударов парижан превзошли (27 против 15). Матвей не ошибался и выиграл дуэль у небезупречного Доннаруммы за явным преимуществом, а реализация его партнёров подсветила это ещё сильнее.

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Напоследок Нунес сбил в своей штрафной Мендеша. Доннарумма чуть исправился и среагировал на пенальти от Феррана. И даже так итальянец получил от статистического портала Fotmob низкую оценку 5,4. Против 7,1 у Сафонова за шесть спасений.