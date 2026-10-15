Есть безумный камбэк нового «Реала» Моуринью! Летели без шансов 1:3, а дальше — история!

«Реал» во 2-м туре Лиги чемпионов отправился в гости к бывшему клубу Жозе Моуринью – «Роме». Римляне в нынешнем сезоне идут в группе лидеров Серии А (3-е место) и показывают качественный футбол. Так что матч мы ждали яркий. Так и получилось.

Важный момент: в стартовом составе «Реала» появился Винисиус Жуниор. Напомним, бразилец остался в запасе на матч Примеры с «Вильярреалом». Затем вышел на замену, забил с нарушением (дёрнул за волосы защитника соперников Натан-Дилана Салиба) и получил прямую красную карточку. Теперь вингер пропустит четыре матча, в том числе – «класико» в Ла Лиге.

Однако присутствие Винисиуса на поле не сильно помогло «Реалу». С первых же минут «Рома» бросилась в атаку. И уже на 4-й минуте Тибо Куртуа вступил в игру, потащив сначала прострел, а затем и удар в упор от Марио Эрмосо. Далее отличный шанс упустил Пауло Дибала. Аргентинец после отыгрыша всё с тем же Эрмосо пробил в падении из 11-метровой зоны, но совсем немного не попал в створ.

Пауло Дибала Фото: Europa Press Sports/Europa Press via Getty Images

Плохая новость для «Ромы» поступила на 17-й минуте. Основной полузащитник Ману Коне получил травму, вместе него появился Никколо Пизилли. Однако без француза центр поля не просел. А его партнёр Мартен де Рон спустя пару эпизодов вовсе открыл счёт! На 20-й минуте нидерландец оказался один у радиуса штрафной «Реала» и нанёс шикарный дальний удар. Привет опорной зоне гостей.

Преимущество «Ромы» продержалось недолго. Уже на 25-й минуте мадридцы сравняли счёт. Килиан Мбаппе также приложился издали и пушка француза достигла цели. Он буквально «прошил» Пьерлуиджи Голлини – 1:1. Гол из ничего.

При равном счёте преимущество перешло к «Реалу». До конца тайма команда Моуринью вполне могла выходить вперёд. Классный шанс был у Марка Кукурельи, который на 32-й минуте вывалился один на один. Испанец ворвался в штрафную «Ромы», пробил в ближний угол, но не попал в створ. Также уже в добавленное время Джуд Беллингем из отличной позиции пробил по воротам Голлини – также мимо.

После перерыва в дело включился Дониэлл Мален. В нынешнем сезоне форвард забил шесть мячей в Серии А, но в Лиге чемпионов в 1-м туре отметился лишь ассистом. Зато в стартовые 12 минут второго тайма положил «Реалу» два гола! Сначала странное решение принял незаметный по матчу Винисиус: на своей половине поля отдал пас пяткой вперёд, а мяч перехватили соперники. Гениальное решение бразильца! В итоге пошла быстрая атака «Ромы», Родригу Мора выкатил на Малена, а тот через рикошет от Федерико Вальверде пробил в створ.

Игроки «Ромы» празднуют гол Фото: Tullio M. Puglia/Getty Images

Чуть позже влетел и второй мяч Малена мяч: Матиас Соуле продвинулся вперёд, отдал проникающую передачу на ход Малену, а тот вывалился один на один с Куртуа и переиграл голкипера. Судья сначала зафиксировал офсайд, но затем VAR подсказал – чистый гол. 3:1!

При отставании в два мяча «Реал» рванул отыгрываться. Моуринью бросил в бой Эндрика, Арду Гюлера и Бернарду Силву. Винисиус же покинул поле, проведя слабый матч. Так что не факт, что отсутствие бразильца с «Барселоной» будет проблемой для мадридцев. Зато Мбаппе был максимально заточен на камбэк. Несколько раз француз оказался на ударной позиции, но Голлини поймал кураж и тащил всё. А где-то помог офсайд: на 68-й минуте Килиан поразил пустые ворота «Ромы» после передача от Яна Диоманде. Но тут же раздался свисток судьи Франсуа Летексье о положении «вне игры».

Спасать Моуринью в очередной раз вышел Карлос Эспи. И испанец спустя четыре минуты забил! На 82-й минуте он вогнал мяч в ворота Голлини после отскока в чужой штрафной. Судья сначала не засчитал гол, но теперь VAR сработал в пользу в «Реала».

Не успела «Рома» прийти в себя, как тут же получила третий мяч. И кто забил – Эндрик! Головой! Бразилец после подачи от Арды Гюлера с углового пробил точно в нижний угол. Магия «Реала» в Лиге чемпионов, не иначе.

Игроки «Реала» празднуют гол Фото: Danilo Di Giovanni/Getty Images

И это был только разогрев. На 90+1-й минуте мадридцы вовсе вышли вперёд. И снова помог угловой Гюлера: турок навесил, после чего Антонио Рюдигер внёс мяч в ворота «Ромы». Праздновать гол экс-защитник римлян не стал. Как и бывший тренер команды Жозе Моуринью, лишь загадочно изобразивший жест пальцем. «Рома» умудрилась пропустить три гола после угловых за семь минут. Это просто немыслимо.

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Прошедший матч напомнил о простой лигочемпионской истине: никогда не недооценивать «Реал». Даже при счёте 3:1 в свою пользу и хорошем качестве футбола. «Рому» откровенно жалко, но на угловых играть нужно уметь.