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Лига чемпионов, видеообзор матчей 2-го тура общего этапа, 14 октября 2026, голы: Холанд, Мбаппе, Дембеле, Баркола

Самый результативный вечер в истории ЛЧ — 46 голов! Главное во всех матчах. Видео
Артём Никулин
Лига чемпионов, видеообзор матчей 2-го тура
Комментарии
Сафонов и Хайкин тащили, «Реал» вернулся с 1:3, «Вилла» и «Ливерпуль» забили по шесть! И это далеко не всё.

История в Лиге чемпионов — был сыгран самый результативный игровой день турнира. Он же помог сделать 2-й тур общего этапа самым результативным туром в истории ЛЧ – команды забили 46 голов в 9 играх вечера. В среднем пять мячей за матч! Если вы не были свидетелями величия – этот дайджест для вас.

Баркола забил первые мячи за «Ливерпуль»

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
14 октября 2026, среда. 19:45 МСК
ЛАСК
Линц, Австрия
Окончен
3 : 6
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
0:1 Араухо – 22'     0:2 Баркола – 24'     0:3 Баркола – 37'     0:4 Фримпонг – 51'     1:4 Любичич – 63'     1:5 Баркола – 66'     1:6 Кумас – 72'     2:6 Флеккер – 74'     3:6 Флеккер – 77'    

Баркола продемонстрировал суперзвёздную игру против ЛАСКа. В общем-то, другой игры и не ждёшь от вингера за € 125 млн. У Брэдли хет-трик: сначала откликнулся на скидку от Кумаса, потом забил с паса Вирца и закончил добиванием по пустым воротам. Есть и другие герои: 21-летний нападающий Льюис Кумас оформил 1+1, у Фримпонга – 1+2. Свой мяч Жереми вообще забил головой (его рост – 1,71м метра)!

ЛАСКу – тоже огромное спасибо: вообще не думали сдаваться. Даже проигрывая с разницей в пять мячей, хозяева бежали вперёд, и Флориан Флеккер оформил дубль. Заодно помог Ивану Дибанго отметиться ассистентским хет-триком — встал в один ряд с Карлушем Форбшем.

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

«Ливерпуль» побил рекорд по ударам:
Теннисный счёт у «Ливерпуля» в ЛЧ — девять забитых голов! Баркола — вообще с хет-триком
Видео
Теннисный счёт у «Ливерпуля» в ЛЧ — девять забитых голов! Баркола — вообще с хет-триком

Санчес приносит смех и радость людям

Роберт Санчес против «Фейеноорда»

Роберт Санчес против «Фейеноорда»

Фото: EYE4Images/NurPhoto via Getty Images

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
14 октября 2026, среда. 19:45 МСК
Фейеноорд
Роттердам, Нидерланды
Окончен
3 : 2
Комо
Комо, Италия
0:1 Диао – 18'     1:1 Зехиэль – 20'     2:1 Хадж Мусса – 52'     3:1 Санчес – 81'     3:2 Дувикас – 90+3'    

Фабрегас передаёт большое «спасибо» «Челси» за нового вратаря. Роберт Санчес стал худшим игроком матча по версии WhoScored (оценка 5,4). Испанец пропустил два мяча в ближний угол, а в концовке отметился автоголом — мяч от штанги попал в спину вратаря и отлетел за линию. В компенсированное время Дувикас сократил отставание, но шансов на камбэк у «Комо» уже не было — через минуту прозвучал свисток.

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

«Бетис» идёт без потерь

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
14 октября 2026, среда. 22:00 МСК
Бетис
Севилья, Испания
Окончен
3 : 2
Порту
Порту, Португалия
1:0 Эззалзули – 47'     1:1 Вейга – 54'     1:2 Агехова – 61'     2:2 Эрнандес – 74'     3:2 Иско – 84'    

«Порту» в первом тайме создал всего один момент, который превратился в отменённый гол. Испанцы выглядели солиднее, и на 47-й минуте открыли счёт не менее солидным голом: Абде с линии штрафной, в касание, направил мяч в дальнюю девятку. Через пару минут наш любимый Антони подкараулил ошибку обороны «Порту» и едва не наказал вторым голом, но попал в штангу. «Порту» внезапно воскрес: Вейга сравнял ударом со штрафного, а вскоре Агехова пробил под перекладину. Но справедливость восторжествовала: Антони отдал голевую на Кучо. А потом Иско забил с пенальти. 3:2.

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Дикий камбэк «Реала»

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
14 октября 2026, среда. 22:00 МСК
Рома
Рим, Италия
Окончен
3 : 4
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 де Рон – 20'     1:1 Мбаппе – 25'     2:1 Мален – 51'     3:1 Мален – 57'     3:2 Эспи – 82'     3:3 Эндрик – 85'     3:4 Рюдигер – 90'    

«Рома» эффектно вернулась в Лигу чемпионов спустя семь лет. Начало матча предваряло пиротехническое шоу, а на 20-й минуте де Рон открыл счёт классным дальним ударом. Мбаппе мгновенно сравнял, отметив свой 100-й матч в турнире.

После второго тайма Мален вошёл в режим монстра, оформив дубль. Один из мячей пришёл после феноменальной идеи Винисиуса сыграть пяткой в центре поля. Бразильца заслуженно отправили на скамейку, и «Реал» запустил камбэк. Забили джокер Эспи, сэр Бобби Эндрик (у него ещё и голевая), а Рюдигер вонзил победный мяч своей бывшей команде. Все три с угловых, камбэк с 1:3 за 7 минут – «Реал», что ты снова сделал?

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Они ещё способны удивлять?
Есть безумный камбэк нового «Реала» Моуринью! Летели без шансов 1:3, а дальше — история!
Видео
Есть безумный камбэк нового «Реала» Моуринью! Летели без шансов 1:3, а дальше — история!

Сафонов сильнее Доннаруммы

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
14 октября 2026, среда. 22:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
2 : 4
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Дуэ – 13'     0:2 Дембеле – 15'     0:3 Витинья – 32'     1:3 Холанд – 53'     1:4 Аклиуш – 63'     2:4 Холанд – 75'    

Гвардиола вернулся на «Этихад» в качестве зрителя — наверное, пожалел. «ПСЖ» сделал счёт разгромным уже к 32-й минуте. Круче всех был Дуэ: забил фантастическим дальним ударом в ближний и вырезал голевой навес на Дембеле.

Во втором тайме «Сити» попытался вернуться в игру — Холанд оформил дубль. Возможно, хозяева и смогли бы спастись, но Доннарумма ошибся и пропустил четвёртый мяч. Исправился на 90-й минуте, отразив пенальти от Феррана — но всё равно покинули поле без очков.

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Сафонова в матче было много:
«ПСЖ» издевался над «Сити» в ЛЧ — забил 4! Сафонову везло, но как он вытащил удар Холанда!
Видео
«ПСЖ» издевался над «Сити» в ЛЧ — забил 4! Сафонову везло, но как он вытащил удар Холанда!

Лига чемпионов вернулась на «Стэмфорд Бридж»

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
14 октября 2026, среда. 22:00 МСК
Шахтёр
Украина
Окончен
3 : 1
АЕК Афины
Афины, Греция
0:1 Майер – 28'     1:1 Педриньо – 34'     2:1 Аугусто – 80'     3:1 Мендоса – 86'    

Фанаты «Челси» не остались без Лиги чемпионов в этом сезоне: «Шахтёр» проводит еврокубковый сезон на «Стэмфорд Бридж». Хозяева порадовали зрителей камбэком. Майер открыл счёт после блестящего пробега Пилиоса, но уже через несколько минут АЕК пропустил с пенальти. Дело так и шло к ничьей, пока «Шахтёр» не включился в концовке: забили на 80-й и 86-й минутах. Первое поражение Николича с АЕКом в этом розыгрыше ЛЧ.

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Николас Джексон уничтожил «Фенербахче»

Николас Джексон против «Фенербахче»

Николас Джексон против «Фенербахче»

Фото: David Davies/PA Images via Getty Images

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
14 октября 2026, среда. 22:00 МСК
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
Окончен
6 : 0
Фенербахче
Стамбул, Турция
1:0 Манзамби – 12'     2:0 Джексон – 31'     3:0 Джексон – 39'     4:0 Баркли – 68'     5:0 Баркли – 72'     6:0 Абрахам – 90'    

Турецкие клубы как всегда стабильны в еврокубках. Звёздный «Фенербахче» без шансов влетел «Астон Вилле». В каждом тайме доминировали разные легенды Премьер-лиги. В первой 45-минутке властвовал Николас Джексон, в оставшееся время — Росс Баркли. Оформили по дублю. Ещё и Тэмми Абрахам подал признаки жизни.

«Фенербахче» творит чудеса. Хотя нет, не совсем: Гарначо не забил.

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Яя Туре упал на последнее место

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
14 октября 2026, среда. 22:00 МСК
Слован Бр
Братислава, Словакия
Окончен
0 : 3
Штутгарт
Штутгарт, Германия
0:1 Ундав – 29'     0:2 Круш – 65'     0:3 Демирович – 90'    

«Штутгарт» угомонил «Слован» Туре вертикальными атаками. Ундав внезапно закатил мяч в дальний угол из сложной позиции, но хозяева сравняли во втором тайме. Гол отменили: долго разбирали игру рукой и офсайд. В итоге нашли, за что зацепиться. А дальше «Штутгарт» на морали разбил словаков. Круш забил в свои ворота, а в концовке Демирович замкнул навес.

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Хайкин принёс очки «Будё-Глимту»

Никита Хайкин против «Боруссии»

Никита Хайкин против «Боруссии»

Фото: ФК «Буде-Глимт»

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
14 октября 2026, среда. 22:00 МСК
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
Окончен
1 : 0
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
1:0 Шёвольд – 52'    

Проклятие от фэнтези-игроков сработало: «Боруссию» наказали за отсутствие Гирасси в старте. Норвежцы доминировали в первом тайме, а в начале второй половины закатили заслуженный гол: Шёвольд пробил в ближний угол после прострела.

«Боруссия» позже включилась в игру — Хайкина не оставили без работы. Голкипер оформил четыре сэйва и стал одним из лучших игроков встречи по версии WhoScored (оценка 7,7).

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

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Через неделю посмотрим матч «Барсы» и «ПСЖ», а кто ещё играет? Календарь ЛЧ
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