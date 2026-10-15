Самый результативный вечер в истории ЛЧ — 46 голов! Главное во всех матчах. Видео

Сафонов и Хайкин тащили, «Реал» вернулся с 1:3, «Вилла» и «Ливерпуль» забили по шесть! И это далеко не всё.

История в Лиге чемпионов — был сыгран самый результативный игровой день турнира. Он же помог сделать 2-й тур общего этапа самым результативным туром в истории ЛЧ – команды забили 46 голов в 9 играх вечера. В среднем пять мячей за матч! Если вы не были свидетелями величия – этот дайджест для вас.

Баркола забил первые мячи за «Ливерпуль»

Баркола продемонстрировал суперзвёздную игру против ЛАСКа. В общем-то, другой игры и не ждёшь от вингера за € 125 млн. У Брэдли хет-трик: сначала откликнулся на скидку от Кумаса, потом забил с паса Вирца и закончил добиванием по пустым воротам. Есть и другие герои: 21-летний нападающий Льюис Кумас оформил 1+1, у Фримпонга – 1+2. Свой мяч Жереми вообще забил головой (его рост – 1,71м метра)!

ЛАСКу – тоже огромное спасибо: вообще не думали сдаваться. Даже проигрывая с разницей в пять мячей, хозяева бежали вперёд, и Флориан Флеккер оформил дубль. Заодно помог Ивану Дибанго отметиться ассистентским хет-триком — встал в один ряд с Карлушем Форбшем.

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Санчес приносит смех и радость людям

Роберт Санчес против «Фейеноорда» Фото: EYE4Images/NurPhoto via Getty Images

Фабрегас передаёт большое «спасибо» «Челси» за нового вратаря. Роберт Санчес стал худшим игроком матча по версии WhoScored (оценка 5,4). Испанец пропустил два мяча в ближний угол, а в концовке отметился автоголом — мяч от штанги попал в спину вратаря и отлетел за линию. В компенсированное время Дувикас сократил отставание, но шансов на камбэк у «Комо» уже не было — через минуту прозвучал свисток.

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«Бетис» идёт без потерь

«Порту» в первом тайме создал всего один момент, который превратился в отменённый гол. Испанцы выглядели солиднее, и на 47-й минуте открыли счёт не менее солидным голом: Абде с линии штрафной, в касание, направил мяч в дальнюю девятку. Через пару минут наш любимый Антони подкараулил ошибку обороны «Порту» и едва не наказал вторым голом, но попал в штангу. «Порту» внезапно воскрес: Вейга сравнял ударом со штрафного, а вскоре Агехова пробил под перекладину. Но справедливость восторжествовала: Антони отдал голевую на Кучо. А потом Иско забил с пенальти. 3:2.

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Дикий камбэк «Реала»

«Рома» эффектно вернулась в Лигу чемпионов спустя семь лет. Начало матча предваряло пиротехническое шоу, а на 20-й минуте де Рон открыл счёт классным дальним ударом. Мбаппе мгновенно сравнял, отметив свой 100-й матч в турнире.

После второго тайма Мален вошёл в режим монстра, оформив дубль. Один из мячей пришёл после феноменальной идеи Винисиуса сыграть пяткой в центре поля. Бразильца заслуженно отправили на скамейку, и «Реал» запустил камбэк. Забили джокер Эспи, сэр Бобби Эндрик (у него ещё и голевая), а Рюдигер вонзил победный мяч своей бывшей команде. Все три с угловых, камбэк с 1:3 за 7 минут – «Реал», что ты снова сделал?

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Сафонов сильнее Доннаруммы

Гвардиола вернулся на «Этихад» в качестве зрителя — наверное, пожалел. «ПСЖ» сделал счёт разгромным уже к 32-й минуте. Круче всех был Дуэ: забил фантастическим дальним ударом в ближний и вырезал голевой навес на Дембеле.

Во втором тайме «Сити» попытался вернуться в игру — Холанд оформил дубль. Возможно, хозяева и смогли бы спастись, но Доннарумма ошибся и пропустил четвёртый мяч. Исправился на 90-й минуте, отразив пенальти от Феррана — но всё равно покинули поле без очков.

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Лига чемпионов вернулась на «Стэмфорд Бридж»

Фанаты «Челси» не остались без Лиги чемпионов в этом сезоне: «Шахтёр» проводит еврокубковый сезон на «Стэмфорд Бридж». Хозяева порадовали зрителей камбэком. Майер открыл счёт после блестящего пробега Пилиоса, но уже через несколько минут АЕК пропустил с пенальти. Дело так и шло к ничьей, пока «Шахтёр» не включился в концовке: забили на 80-й и 86-й минутах. Первое поражение Николича с АЕКом в этом розыгрыше ЛЧ.

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Николас Джексон уничтожил «Фенербахче»

Николас Джексон против «Фенербахче» Фото: David Davies/PA Images via Getty Images

Турецкие клубы как всегда стабильны в еврокубках. Звёздный «Фенербахче» без шансов влетел «Астон Вилле». В каждом тайме доминировали разные легенды Премьер-лиги. В первой 45-минутке властвовал Николас Джексон, в оставшееся время — Росс Баркли. Оформили по дублю. Ещё и Тэмми Абрахам подал признаки жизни.

«Фенербахче» творит чудеса. Хотя нет, не совсем: Гарначо не забил.

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Яя Туре упал на последнее место

«Штутгарт» угомонил «Слован» Туре вертикальными атаками. Ундав внезапно закатил мяч в дальний угол из сложной позиции, но хозяева сравняли во втором тайме. Гол отменили: долго разбирали игру рукой и офсайд. В итоге нашли, за что зацепиться. А дальше «Штутгарт» на морали разбил словаков. Круш забил в свои ворота, а в концовке Демирович замкнул навес.

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Хайкин принёс очки «Будё-Глимту»

Никита Хайкин против «Боруссии» Фото: ФК «Буде-Глимт»

Проклятие от фэнтези-игроков сработало: «Боруссию» наказали за отсутствие Гирасси в старте. Норвежцы доминировали в первом тайме, а в начале второй половины закатили заслуженный гол: Шёвольд пробил в ближний угол после прострела.

«Боруссия» позже включилась в игру — Хайкина не оставили без работы. Голкипер оформил четыре сэйва и стал одним из лучших игроков встречи по версии WhoScored (оценка 7,7).

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