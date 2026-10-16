Тяжёлые выезды «Барсы» и «МЮ», лёгкий — Батракова и мегаматчи Италии. Главные игры уикенда

После мощной еврокубковой середины недели нас ждут не менее интригующие матчи в национальных чемпионатах. Мы отобрали лучшие игры выходных в топ-5 лигах (и не только) и предлагаем вам создать рейтинг интереса. Он полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
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«Бетис» — «Барселона»: суббота, 17 октября, 19:30 мск
Интрига: «Барса» едет в гости к тяжёлому сопернику перед «класико»
«Барселона» одержала восемь побед подряд в Ла Лиге, а также набрала шесть очков в двух турах Лиги чемпионов (в последнем обыграла «Галатасарай» 4:1). Хоть кто-то способен остановить машину имени Ханс-Дитера Флика? Один из вероятных кандидатов — «Бетис». Клуб из Севильи ударно начал сезон, набрал 19 очков за восемь туров и делит второе место с «Атлетико». Дома андалусийцы способны как минимум на ничью с «Барсой»? В среднем каталонцы в Ла Лиге забивают 4,4 гола за матч в этом сезоне. Однако соперников уровня «Бетиса» у них пока не было. Ещё и перед очной встречей с «Реалом» на следующих выходных!
«Бавария» — «РБ Лейпциг»: суббота, 17 октября, 19:30 мск
Интрига: «Бавария» останется без победы в третьем матче подряд?
«Бавария» забуксовала. Сначала мюнхенцы потеряли очки в гостях с «Аугсбургом» (2:2) в Бундеслиге. А затем скатали вничью в Лиге чемпионов с норвежским «Викингом» (3:3). В 6-м туре чемпионата Германии идущая на третьем месте «Бавария» примет одного из главных соперников — «РБ Лейпциг». Команда Мартина Демикелиса на два очка отстаёт от мюнхенцев, но уже дважды за сезон потерпела поражение. Если же «РБ Лейпциг» впервые с 2023 года обыграет «Баварию», то обойдёт команду Компани. И тогда можно разгонять тему с небольшим кризисом у мюнхенцев. Верите, что «Бавария» даст такой повод?
«Ювентус» — «Лацио»: воскресенье, 18 октября, 21:45 мск
Интрига: битва бывших главных тренеров сборной Италии
«Лацио» неожиданно делит первое место в Серии А с «Интером» после шести туров – перед стартом сезона команду Дженнаро Гаттузо не рассматривали даже как реального претендента на зону Лиги чемпионов. Насколько серьёзна эта история? Многие ответы даст матч с «Ювентусом». Хотя туринцы идут лишь на шестом месте в таблице, по многим статистическим параметрам команда Лучано Спаллетти находится в топе. Да и фактор большого количества травм влияет на результаты. Что покажет «Лацио» на фоне «Ювентуса»?
«Милан» — «Аталанта»: воскресенье, 18 октября, 19:00 мск
Интрига: Сарри отнимет очки у «Милана»?
«Милан» в последних четырёх турах Серии А трижды сыграл вничью, команда Рубена Аморима опустилась на пятое место в таблице. Далее миланцев ждёт домашняя встреча с «Аталантой». Бергамаски занимают 10-е место, а в последних четырёх матчах уступили трижды. Пока требования Маурицио Сарри не до конца усвоены. В общем, сыграют две команды, которые, мягко говоря, ещё ищут свой футбол.
«Реал» — «Севилья»: воскресенье, 18 октября, 22:00 мск
Интрига: «Реал» без Винисиуса справится с «Севильей»?
«Реал» перед «класико» ждёт домашняя встреча с «Севильей». Матч пропустит вингер Винисиус Жуниор, скандально удалившийся в предыдущем матче с «Вильярреалом». Бразилец дёрнул за волосы полузащитника соперников Натан-Дилана Салибу, после чего гол форварда отменили, а ему показали красную карточку. Винисиуса дисквалифицировали на четыре (!) матча. Хотя не факт, что это плохая новость для «Реала» – после его замены в матче с «Ромой» в ЛЧ команда Моуринью как раз запустила камбэк (в первую очередь усилиями Эндрика и Гюлера, которые как раз на поле и вышли).
«Севилья» в нынешнем сезоне наконец-то ожила: после восьми туров андалусийцы идут на пятом месте. Поэтому мадридцам не получится проскочить соперника налегке. Хотя статистика на стороне «Реала»: в последний раз мадридцы уступили дома «Севилье» в Ла Лиге в 2008 году! Всего же беспроигрышная серия мадридцев с соперником длится ещё с 2018-го.
«Эвертон» — «Челси»: суббота, 17 октября, 14:30 мск
Интрига: «Челси» прервёт беспроигрышную серию «Эвертона»?
У «Эвертона» – 0 поражений в этом сезоне. Клуб из Ливерпуля занимает пятое место в таблице. «Челси» же идёт вслед за командой Дэвида Мойеса – уступает лишь по дополнительным показателям. Но по итогам 7-го тура лондонцы могут обогнать «Эвертон». Для этого понадобится гостевая победа. Однако последний визит «Челси» на «Хилл Дикинсон» оказался провальным: команда уступила со счётом 0:3. Получится ли взять реванш сейчас? А заодно прервать удачную серию «Эвертона». Форма у команды Алонсо, кажется, неплохая – в прошлом туре отгрузили «Борнмуту» пять.
«Брентфорд» — «Ливерпуль»: суббота, 17 октября, 17:00 мск
Интрига: «Ливерпуль» исправится за разгром от «Сити»?
«Ливерпуль» в предыдущем туре отлетел дома от «Манчестер Сити» со счётом 0:3. До удаления Райана Гравенберха игра была равной, однако затем гости закатили три безответных мяча. После был удачный выезд к ЛАСКу в ЛЧ: забили шесть, пропустили три, в общем, повеселились. Теперь мерсисайдцы получают шанс исправиться в АПЛ – во встрече с «Брентфордом». Лондонцы ещё ни разу не уступили в нынешнем сезоне и занимают четвёртое место в таблице. Серьёзнейшая проверка для «Ливерпуля» и Андони Ираолы. Очередная потеря очков ещё сильнее отдалит команду от борьбы за золото.
«Страсбург» — «ПСЖ»: суббота, 17 октября, 18:15 мск
Интрига: «ПСЖ» продолжит подъём в Лиге 1?
«ПСЖ» исправляется после провального старта сезона в Лиге 1. В последних трёх встречах парижане одержали победы и поднялись уже на шестое место (по очкам делят третью строчку). Впереди у команды Луиса Энрике поездка к «Страсбургу». Непростой соперник, который, правда, идёт лишь 11-м в чемпионате Франции. Однако в последних трёх очных встречах «Страсбург» дважды отнял очки у «ПСЖ» (победа в мае и ничья в октябре 2025-го).
«Генчлербирлиги» — «Галатасарай»: суббота, 17 октября, 16:00 мск
Интрига: Батраков отметится результативным действием в третьей игре подряд?
Алексей Батраков сначала отметился голевой передачей во встрече 7-го тура чемпионата Турции с «Касымпашой» (3:1), а дальше забил «Барселоне» (1:4) в Лиге чемпионов. Продлит ли наш легионер результативную серию до трёх матчей? Шансы велики. В предстоящем туре «Галатасарай» едет в гости к «Генчлербирлиги». Клуб из Анкары занимает 13-е место в Суперлиге и набрал всего два очка в последних пяти турах. «Галатасарай» обязан реабилитироваться за разгром от «Барсы» в ЛЧ. Мы же ждём гол или ассист (а лучше оба действия) от Батракова.
«Ноттингем Форест» — «Арсенал»: воскресенье, 18 октября, 18:30 мск
Интрига: «Арсенал» впервые за три сезона обыграет «Ноттингем Форест» в гостях?
«Арсенал» после разгромного поражения от «Брайтона» (0:3) спустя три недели одержал победу над «Лидсом» (2:1) в АПЛ. А потом забил «Лиллю» три безответных мяча в ЛЧ. Скатывания в мини-кризис удалось избежать. Впереди лондонцев ждёт ещё одно испытание — поездка к «Ноттингем Форест». В последних двух сезонах «Арсенал» терял очки в гостевых матчах с соперником, оба раза матча завершились со счётом 0:0. В нынешнем сезоне «Форест» стартовал плохо и занимает лишь 15-е место. Также команда потерпела поражения в двух предыдущих турах.
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед»: воскресенье, 18 октября, 16:00 мск
Интрига: последний матч Кэррика в «МЮ»?
«Манчестер Юнайтед» в очередной раз находится в кризисном положении – команда выдала худший старт сезона в своей истории. Майкл Кэррик пока что не уволен, но каждая новая неудача приближает отставку. «МЮ» не побеждает в последних пяти встречах (четыре матча в АПЛ плюс поражение от «Атлетико» в ЛЧ). И если в ближайшем туре «Лидс» обыграет дома манкунианцев, исключать резкую отставку главного тренера не будем. Всё же худший старт команды в чемпионате за 40 лет — весомая причина для изменений. Но пока что Кэррик ещё способен повлиять на своё будущее. Хотя выезд к команде Фарке – сложнейший, «Лидс» в этом сезоне дома ещё не проигрывал.
«Болонья» — «Интер»: суббота, 17 октября, 19:00 мск
Интрига: что покажет «Интер» после провала в ЛЧ?
«Интер» сенсационно уступил дома «Брюгге» (3:4) во 2-м туре Лиги чемпионов. Миланцы остались без очков и серьёзно отдалились от финиша в топ-8 общего этапа. Хотя в Серии А у команды Кристиана Киву всё хорошо: «Интер» делит первое место с «Лацио», набрав 16 очков в шести встречах. Впереди у миланцев поездка в гости к «Болонье». После назначения Раффаэле Палладино у команды налаживаются дела: она уже занимает 14-е место и близка к возвращению в борьбу за еврокубки. Ближайшая задача — отнять очки у «Интера». Хотя гости после провала в ЛЧ будут сверхмотивированны.
«Манчестер Сити» — «Ипсвич»: суббота, 17 октября, 17:00 мск
Интрига: «Сити» продлит победную серию в АПЛ до семи матчей?
«Манчестер Сити» — единственный клуб лиги, ещё ни разу не потерявший очки в нынешнем сезоне. И всё это на фоне скандала с финансовыми нарушениями. На игроков оказывается двойное давление, однако пока что они справляются со всем. Но это внутри страны – в ЛЧ вице-чемпионы в среду пропустили четыре от «ПСЖ» (сыграли 2:4, хотя моментов во втором тайме создали гораздо больше, чем парижане).
Впереди у «Сити» домашняя встреча с «Ипсвичем». Новичок АПЛ пока что идёт в середине таблицы (10-е место) и не выглядит как подарок для топов. Но вряд ли это смущает «Сити». Ждём продолжения победной серии от команды Марески.