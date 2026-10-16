Тяжёлые выезды «Барсы» и «МЮ», лёгкий — Батракова и мегаматчи Италии. Главные игры уикенда

«Челси» и «ПСЖ» тоже вряд ли будет просто. Отобрали для вас 13 классных встреч.

После мощной еврокубковой середины недели нас ждут не менее интригующие матчи в национальных чемпионатах. Мы отобрали лучшие игры выходных в топ-5 лигах (и не только) и предлагаем вам создать рейтинг интереса. Он полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

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