«Зенит» и «Спартак» идут дальше, «Локо» подвис. Расклады на выход в плей-офф Кубка России

До конца группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России осталось всего два тура. Самое время понять, у кого какие шансы на проход в следующий раунд турнира.

Для начала вспомним регламент. 16 клубов РПЛ разбили на четыре группы. В плей-офф выходят по три команды из каждого квартета, оставшиеся – покидают турнир. Занявшие первые и вторые места в группах клубы окажутся в верхней сетке, третьи — в нижней. В Пути РПЛ команды играют в плей-офф по два матча на каждой стадии, в Пути регионов — один. В верхней сетке у клубов есть право на ошибку, в нижней — нет. Проигравший в Пути РПЛ окажется в Пути регионов.

Выдержка из регламента Кубка России



В случае равенства очков у двух или более команд их места в итоговой таблице на групповом раунде Пути РПЛ определяются по следующим показателям:



— по результатам матчей между собой (количество очков, количество побед, разница забитых и пропущенных мячей, количество забитых мячей);

— по наибольшему количеству побед в основное время во всех матчах группового раунда;

— по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей в основное время во всех матчах группового раунда;

— по наибольшему количеству забитых мячей в основное время во всех матчах группового раунда;

— по разнице забитых и пропущенных мячей в серии пенальти в матчах между собой;

— по коэффициенту карточек, который определяется как сумма баллов за все полученные командами карточки во всех матчах группового раунда (где жёлтая карточка — один балл, а красная карточка — три, с учётом того, что для подсчёта не учитываются две жёлтые карточки, полученные одним футболистом/официальным лицом клуба в одном матче).



При равенстве всех вышеперечисленных показателей у двух или более команд распределение итоговых мест в группе осуществляется c помощью жеребьёвки.

Группа А

Таблица группы А

«Спартак» точно сыграет в плей-офф, потому что уже не опустится ниже третьего места. А чтобы гарантировать себе выход в верхнюю сетку, нужно не проиграть «Рубину» в основное время. «Оренбург» в случае победы в 5-м туре гарантирует себе как минимум вторую строчку, поскольку у него есть преимущество по личным встречам перед «Рубином». Казанский клуб обыграл соперника по пенальти, а потом «сгорел» 1:4 в домашнем матче.

Чтобы попасть в топ-2, команде из Татарстана нужно обойти «Оренбург» по очкам. Догнать «Спартак» будет безумно тяжело. «Родина», скорее всего, обойдёт «Рубин» в случае равенства очков, поскольку московская команда разгромила соперника (5:0) в первом круге. Но пока столичный клуб замыкает таблицу группы.

Группа B

Таблица группы B

«Краснодар» неожиданно проиграл «Факелу» (0:2) и слетел с первого места. Московское «Динамо» чувствует себя достаточно уверенно. Столичной команде достаточно набрать всего одно очко в матче с воронежским клубом, чтобы не упасть ниже второй строчки. У «Динамо» есть преимущество перед «Ахматом» по личным встречам (3:0, 2:1). Плюс в первом круге команда Сандро Шварца одолела «Факел» (1:0).

«Краснодар» не справился с «Факелом» Фото: ФК «Краснодар»

У вице-чемпионов России ситуация сложнее. «Краснодар» упустил преимуществом перед «Факелом» по личным встречам. В первом круге команда Мурада Мусаева обыграла соперника в серии пенальти, а во втором уступила в основное время. В случае равенства очков «Факел» будет выше в таблице. Пока у «Краснодара» есть преимущество перед «Ахматом», ведь в первом круге клуб из Грозного проиграл по пенальти.

Чеченский клуб обыграл в первом круге «Факел» (2:1). В случае равенства очков у «Ахмата» будет преимущество в том случае, если он не проиграет в Воронеже сопернику с разницей более чем в один мяч. Если «Факел» одолеет грозненскую команду с преимуществом в один гол и у команд впоследствии окажется одинаковое количество очков, придётся считать общее количество побед в основное время на групповом этапе.

Группа С

Таблица группы С

«Зенит» уже не опустится на последнее место, так что сине-бело-голубые точно сыграют в плей-офф. Клубу из Санкт-Петербурга достаточно не уступить «Балтике» в следующем туре, чтобы гарантировать себе место в верхней сетке. Если команда Сергея Семака победит в Калининграде, то обеспечит себе первое место. Махачкалинское «Динамо» почти наверняка завершит выступления в турнире по итогам группового этапа. Дагестанской команде нужно одержать две победы в двух оставшихся турах и надеяться на поражения конкурентов. Только при таком раскладе можно рассчитывать хотя бы на третье место.

Главная интрига в этой группе: кто окажется выше — «Балтика» или «Крылья Советов». Команда из Калининграда получила преимущество по личным встречам. Она обыграла оппонента в основное время, а также уступила ему только в серии пенальти. В случае равенства очков «Балтика» опередит волжан. Вторая команда группы продолжит участие в Пути РПЛ, третья — упадёт в Путь регионов.

Группа D

Таблица группы D

Как же удивительно выглядит таблица этой группы после четырёх туров! Два топ-клуба находятся на двух нижних строчках. Если «Локомотив» не обыграет ЦСКА в следующем матче, то лишится всех шансов на выход в плей-офф. При таких раскладах у железнодорожников не будет преимущества по личным встречам ни перед «Акроном», ни перед красно-синими. Армейцам же необходимо опередить либо «Акрон», либо «Ростов», чтобы остаться в Пути РПЛ. У команды Дмитрия Игдисамова есть преимущество перед донским клубом (0:2, 4:0), однако ЦСКА уступил «Акрону» (0:1) в первом круге.

ЦСКА улучшил своё положение в Кубке России Фото: РИА Новости

У «Ростова» достаточно высокие шансы на то, чтобы оказаться в верхней сетке. Достаточно набрать два очка в двух оставшихся встречах. Кстати, в следующем туре команда Дмитрия Кириченко сыграет дома с «Акроном», а потом поедет в гости к «Локо».