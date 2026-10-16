Дерби за лидерство, проблемы «Краснодара» и обновлённый аутсайдер. Интриги 11-го тура РПЛ

«Факел» после смены тренера наконец-то кого-то обыграл, пусть пока и в Кубке. А кто «висит» на карточке в преддверии матча ЦСКА — «Спартак»?

За один тур после возвращения Альфа-Банк РПЛ наверху стало ещё теснее: пятёрку лидеров разделяют всего два очка. У «Динамо» и ЦСКА – по 22, у «Зенита» и «Краснодара» – по 21, у «Спартака» – 20. Последние раз такое было 20 лет назад. А в 11-м туре два лидера сыграют друг с другом. Но интересно будет не только там. Ведь в Москву также прибудет кризисный «Краснодар», «Ахмат» сыграет на выезде в Петербурге, да и «Спартаку» будет нелегко. Рассказываем о каждой встрече.

В субботу тур откроют «Крылья Советов» и «Факел». Воронежцы по-прежнему без побед в чемпионате: три ничьих, семь поражений и 16-е место. После разгрома от «Локомотива» (0:5) клуб расстался с Олегом Василенко, команду временно возглавил тренер молодёжки Алексей Ребко. Удивительно, однако это сработало: во вторник «Факел» обыграл в Кубке «Краснодар» (2:0) – это первая победа воронежцев в сезоне в принципе. Постоянного тренера пока нет, но, может, он и не нужен? И стоит дать шанс Ребко?

«Крылья Советов» – в процессе получения статуса магистра ничьих. У самарцев уже их шесть в 10 турах – как у «Оренбурга» и «Рубина». Зато «КС» не проигрывают в чемпионате шесть матчей подряд, а в прошлом туре чуть не победили «Спартак» (1:1). При этом дома команда Сергея Булатова играет хуже, чем в гостях: одна победа в пяти матчах. Да и в Кубке на неделе она уступила «Балтике» (0:2). Фан-факт: в Самаре «Факел» в РПЛ ещё ни разу не выигрывал.

Дисквалифицированных у команд нет. У «Факела» вернулись в строй Станислав Магкеев и Ильнур Альшин, а Матвей Бардачёв отбыл дисквалификацию и уже сыграл в Кубке. О потерях «Крыльев» не сообщалось. Под угрозой дисквалификации находятся Амар Рахманович и Никита Чернов (оба – «Крылья Советов»). У «Факела» игроков с тремя жёлтыми карточками нет.

Дальше – Махачкала. Местное «Динамо» после яркого старта всерьёз заштормило: три поражения подряд в чемпионате, последнее – разгромное в Оренбурге (0:4). На неделе добавился проигрыш «Зениту» в Кубке (1:2). Команда Вадима Евсеева – по-прежнему единственная в лиге без ничьих, однако шестое место ненадёжно: ещё у четырёх клубов по 12 очков.

«Акрону» тоже есть что исправлять. Тольяттинцы идут 14-ми, в зоне стыков, а в прошлом туре впервые в сезоне уступили в гостях – «Ростову» (0:1). Зато уверенности добавил Кубок: «Акрон» одолел «Локомотив» в серии пенальти, где Игнат Тереховский отразил три удара. В РПЛ махачкалинцы ещё ни разу не побеждали «Акрон» – три ничьих и поражение.

У «Динамо» травмирован Идар Шумахов, под вопросом Александр Сандрачук. После встречи с «Оренбургом» заболел вратарь Никита Карабашев – в Кубке он не сыграл. У «Акрона» под вопросом Юрий Железнов. На карточках «висят» Марат Апшацев и Муталип Алибеков (оба – «Динамо»), а у «Акрона» таких сразу четверо: Вячеслав Бардыбахин, Кристиян Бистрович, Марат Бокоев и Стефан Лончар.

Субботний вечер начнётся с матча «Локомотива» и «Краснодара». У южан – самый сложный отрезок сезона: после шести побед на старте у них четыре тура без побед и первое поражение – от «Зенита» (2:3). После этого «Краснодар» опустился с первого места на четвёртое. А во вторник дома уступил в Кубке «Факелу» (0:2), после чего Мурад Мусаев признал: дело не в невезении – проблемы внутри команды.

«Локомотив» же перед паузой был в непонятном состоянии, а теперь разгромил «Факел» (5:0). Правда, в Кубке потом уступил «Акрону» по пенальти. И главная странность: дома команда Михаила Галактионова в этом сезоне ещё не побеждала – три ничьих и поражение. Удивительный факт: из семи последних очных встреч «Краснодар» выиграл лишь одну – в сентябре 2024-го в Москве.

У «Краснодара» дисквалифицирован Витор Тормена, удалённый в матче с «Зенитом». Никита Кривцов выбыл до зимних сборов. У «Локомотива» затягивается возвращение Евгения Морозова, а Андрей Мостовой пока занимается по индивидуальной программе – в клубе рассчитывают, что он успеет к игре. Под угрозой дисквалификации находятся Джон Кордоба, Жубал, Илья Вахания и Александр Черников (все – «Краснодар»). У «Локомотива» таких игроков нет.

Воскресенье начнётся в Петербурге. «Зенит» разогнался: три победы подряд в чемпионате, включая выезд в Краснодар, и третье место с отставанием от лидеров в одно очко. Любопытно, что в гостях команда Сергея Семака набрала 15 очков из 18, а дома – только 6 из 12: «Родина» и ЦСКА увезли из Петербурга победы. Зато «Зенит» играет в такой слот, что в случае победы как минимум на пару часов возглавит таблицу.

«Ахмат» Станислава Черчесова идёт 11-м и в гостях пока не выигрывал: три ничьих, два поражения и всего два забитых мяча в пяти встречах. Да и «Зенит» для грозненцев соперник неудобный: из шести последних матчей петербуржцы победили в пяти. В Петербурге «Ахмат» в последний раз выигрывал в ноябре 2022-го.

У «Зенита» травмированы Вендел и Игорь Дивеев. Георгий Мелкадзе дисквалификацию после прямой красной отбыл и уже сыграл в Кубке. На карточках «висят» Роман Вега («Зенит»), кстати, Георгий Мелкадзе, а также Жулио Ромау (оба – «Ахмат»).

И дальше состоится центральный матч тура. «Динамо» и ЦСКА делят первое место – у них по 22 очка, и победитель дерби гарантированно останется лидером после тура. Команда Сандро Шварца выиграла шесть встреч чемпионата подряд, три последних – всухую. Дома «Динамо» в сезоне не уступает: четыре победы и ничья. А на неделе вырвали победу в Кубке у «Ахмата» в компенсированное время (2:1).

ЦСКА – единственная команда РПЛ без поражений: шесть побед и четыре ничьих. После паузы армейцы спокойно одолели «Родину» (3:0), а в Кубке забили «Ростову» три мяча в первые 10 минут (4:0). В последнем дерби в марте «Динамо» разгромило ЦСКА (4:1) на чужом поле. А вот дома бело-голубые уступили армейцам дважды подряд.

Главные проблемы – у «Динамо»: из-за дисквалификаций выпадают сразу два защитника основы. Рубенс удалён в Казани, а Хуан Касерес получил там четвёртую жёлтую карточку. Под вопросом Бактиёр Зайнутдинов и Александр Кутицкий, который травмировался на пятой минуте кубковой игры в Грозном. У ЦСКА не сыграют Мойзес, Милан Гаич и Дмитрий Баринов, восстанавливается Игорь Акинфеев. Зато Кирилл Данилов после индивидуальных тренировок уже вернулся и сыграл в Кубке. Под угрозой дисквалификации находятся Давид Рикардо («Динамо»), Жоао Виктор и Лусиано Гонду (оба – ЦСКА).

Сразу после дерби на поле выйдет «Спартак». Отставание от лидеров – два очка, так что красно-белые будут внимательно следить за результатом на «ВТБ Арене». Дома команда Хуана Карлоса Карседо играет почти без осечек: четыре победы в шести матчах и всего три пропущенных мяча. Но состав к этой игре придётся перекраивать: в Самаре на 24-й минуте удалили Александра Максименко, а Жедсон Фернандеш получил четвёртую жёлтую.

«Рубин» в прошлом туре уступил впервые с июля – «Динамо» (0:1). В гостях команда Франка Артиги по-прежнему идёт без поражений: победа и четыре ничьих. В чемпионате «Рубин» не побеждал «Спартак» в Москве с февраля 2021-го. Зато в Кубке в августе обыграл красно-белых по пенальти, а через 10 дней они встретятся там снова.

У «Спартака» не сыграют Максименко и Жедсон, в воротах ожидается Илья Помазун. Под вопросом Кристофер Мартинс, Александер Джику (оба не летали в Самару) и Даниил Зорин. У «Рубина» дисквалифицирован Илья Самошников, из-за травмы колена восстанавливается Дмитрий Кабутов. Под угрозой дисквалификации находятся Мирлинд Даку («Спартак») и Велдин Ходжа («Рубин»).

Воскресенье закроется в Калининграде. «Балтика» после возвращения Андрея Талалаева на скамейку сыграла вничью с «Ахматом» (0:0) и одолела в Кубке «Крылья Советов» (2:0). Однако дома команде пока тяжело: одна победа в пяти матчах и два поражения подряд.

«Ростов» при Дмитрии Кириченко начал с победы над «Акроном» (1:0), но в Кубке был разгромлен ЦСКА (0:4) – тренер назвал начало той встречи безобразным. На выезде ростовчане выиграли лишь раз в шести встречах. Команды соседствуют в плотной середине таблицы: у «Балтики» 12 очков, у «Ростова» – 11. Фан-факт: в РПЛ калининградцы ни разу не обыгрывали «Ростов» – три ничьих и поражение. В чемпионате была лишь победа в сезоне-1998.

У «Балтики» дисквалифицирован Андрей Мендель, получивший четвёртую жёлтую. Выбыли Александр Филин и Максим Шнапцев, которому прооперировали мениск. Брайан Хиль, у которого была микротравма, уже сыграл в Кубке. У «Ростова» под вопросом Герман Игнатов и Илья Жбанов. На карточках «висят» Айман Мурид («Балтика»), Константин Кучаев и Виктор Мелёхин (оба – «Ростов»).

Закроет тур понедельничный матч в Москве. «Родина» идёт 15-й, не побеждает семь туров подряд, а 25 пропущенных мячей – худший показатель в лиге. Дебют Джонатана Альбы не получился: получили 0:3 от ЦСКА. Дома новичок РПЛ ещё не выигрывал – две ничьих и два поражения.

«Оренбург» же в прошлом туре прервал серию из восьми встреч без побед, да ещё как – 4:0 с махачкалинским «Динамо». Правда, на выезде команда Ильдара Ахметзянова идёт пока без побед: три ничьих и проигрыш. Фан-факт: в чемпионате команды встретятся впервые, но в Кубке уже пересекались – в августе «Оренбург» выиграл на поле «Родины» 4:1.

У москвичей Икер Посо пропустит второй матч из-за дисквалификации. У «Оренбурга» под вопросом вратарь Максим Рудаков, полузащитник Дмитрий Васильев и форвард Максим Савельев. На карточке «висит» Артём Мещанинов («Родина»), у оренбуржцев таких игроков нет.