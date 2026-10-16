В нашем чемпионате неожиданные показатели у «Краснодара» и «Балтики». А статус лидера подтверждают «Рома» и «Барса».

«Спартак» — первый, «Сити» невероятно везёт! Таблицы топ-5 лиг и РПЛ по ожидаемым очкам

В топ-5 лигах Европы и Альфа-Банк РПЛ прошёл уже солидный отрезок сезона. Время посмотреть на продвинутую статистику. Самая базовая — xPTS. Как располагаются клубы АПЛ, Ла Лиги, Бундеслиги, Серии А, Лиги 1 и РПЛ по ожидаемым очкам? Есть удивительные показатели!

АПЛ

Таблица АПЛ по ожидаемым очкам

Подробности:

«Манчестер Сити» набрал почти на семь очков больше ожидаемого! Пока что Энцо Мареске везёт. Хотя в свете информации о подтверждении 114 финансовых нарушений клуба уже так и не скажешь;

«Арсенал» лидирует по ожидаемым очкам, даже несмотря на поражение от «Брайтона». Команда Фабиана Хюрцелера же подтверждает крутой старт статистикой, занимая четвёртое место по xPTS;

«Ноттингем Форест» идёт лишь на 14-м месте в реальной таблице, хотя по очкам заслужил быть выше. Оливер Гласнер движется в правильном направлении;

«Манчестер Юнайтед» сильно критикуют на старте сезона. У команды действительно много проблем, но по очкам команда Майкла Кэррика недобрала;

ФК «Манчестер Юнайтед» Фото: Molly Darlington/Getty Images

У «Челси» пока что нет стабильности. Команда при этом набирает очки даже там, где статистика говорит об обратном;

«Тоттенхэм» занимает лишь 18-е место в таблице АПЛ. Пока что команде совсем не везёт с набором реальных очков. Их должно быть почти на пять больше!

«Ньюкаслу» сильно фартит. В реальной таблице клуб идёт на 11-м месте, хотя по ожидаемым очкам располагается на 20-й строчке.

Ла Лига

Таблица Ла Лиги по ожидаемым очкам

Подробности:

«Барселона» не ощущает конкуренции. Ни в реальной таблице, ни по ожидаемым очкам. Команда Ханси Флика несётся к третьему золоту подряд?

«Реал» идёт максимально ровно по xPTS. Так что о невезении мадридцев вряд ли скажешь;

ЖОЗЕ МОУРИНЬЮ Фото: Tullio M. Puglia/Getty Images

А вот «Вильярреалу» сильно не везёт. В отличие от «Атлетико», набравшего на четыре очка больше ожидаемого;

Чемпионы по оверперформансу — два клуба из Севильи. И «Бетис», и «Севилья» пока что идут намного лучше ожидаемого.

Бундеслига

Таблица Бундеслиги по ожидаемым очкам

Подробности:

«Бавария» занимает уверенное первое место по xPTS. Хотя команда Венсана Компани потеряла очки во встречах с «Шальке» и «Аугсбургом». Поэтому в реальной таблице располагается лишь на третьей строчке;

«Фрайбург» крут! Команда занимает первое место в Бундеслиге. Но подкрепляет результаты и статистикой ожидаемых очков: по ним клуб идёт вторым;

ФК «Боруссия» Дортмунд Фото: Sona Maleterova/Getty Images

«Боруссия» Дортмунд пока что прилично отскакивает. Команда Нико Ковача набрала почти на 2,5 очка больше ожидаемого;

Также к везунчикам относятся «Аугсбург» и «Эльферсберг». А вот «Боруссия» Мёнхенгладбах и «Хоффенхайм» — главные неудачники.

Серия А

Таблица Серии А по ожидаемым очкам

Интересное:

«Ювентус» Лучано Спаллетти играет ощутимо лучше, не на свои реальные результаты. Если в настоящей таблице туринцы идут лишь шестыми, то по ожидаемым очкам возглавляют таблицу Серии А;

«Интер» перебрал не так уж много очков. Хотя небольшой фарт всё же помог команде Кристиана Киву подняться на первое место;

«Комо» не сбавляет обороты. По качеству футбола команда Сеска Фабрегаса продолжает входить в итальянский топ. А вот с набором очков – чуть хуже;

СЕСК ФАБРЕГАС Фото: Marco Luzzani/Getty Images

«Лацио», «Кальяри» и «Фрозиноне» взломали лигу на старте! Все три клуба набрали примерно на пять очков больше ожидаемого. Также заметный оверперформанс показывают «Аталанта» и «Лечче»;

А вот «Монца», «Болонья», «Фиорентина» и «Венеция» прилично недобирают. Особенно обидно за последних: при 5,48 xPTS у команды 0 очков.

Лига 1

Таблица Лиги 1 по ожидаемым очкам

Подробности:

Лидер Лиги 1 по xPTS — клуб из Парижа. Но не «ПСЖ», а «Париж»! Причём команда Лиама Росеньора набрала даже меньше очков, чем ожидалось;

«ПСЖ» одержал всего три победы в шести турах. Однако по xPTS идёт в топ-3. Там же оказался «Брест», у которого недобор составил примерно 4,5 очка;

МАТВЕЙ САФОНОВ Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

«Монако» занимает первое место в реальной таблице Лиги 1. Но команде Фелипе Луиса сильно везёт: при 14 очках у монегасков всего 7,99 xPTS!

«Тулузе» и «Лансу» не сильно фартит при неплохом качестве футбола. А «Лилль» и «Страсбург» отправляются в компанию счастливчиков с «Монако».

РПЛ

Таблица РПЛ по ожидаемым очкам

Подробности:

«Спартак» традиционно занимает первое место в таблице xPTS. Это происходит чуть ли не каждый сезон. Хотя реальные и ожидаемые очки у команды Хуана Карлоса Карседо вполне соотносятся. Глобального недобора не наблюдается;

как же не везёт «Балтике»! При 12 реальных очках у команды более 17 xPTS. Комплименты работе Андрея Талалаева: его команда во втором сезоне подряд показывает топ-футбол в РПЛ;

ЦСКА, московское «Динамо» и «Зенит» идут лучше ожидаемого. Но самое главное, что в реальной таблице именно эти клубы и формируют топ-3.

ФК «ЗЕНИТ» Фото: ФК «Зенит»

«Краснодар» же добывает победы зачастую вопреки! Команда Мурада Мусаева набрала 21 очко, хотя по xPTS у южан всего 14,53. Почти семь очков разницы!

солидный недобор присутствует и у «Оренбурга». Хотя тут отчасти виноваты частые ничьи;

команды с 12-го по 16-е место занимают примерно эти же места и по xPTS. У «Локомотива» всё печально: москвичи действительно проводят слабый сезон. Списать результаты на невезение не получится.

Какие необычные наблюдения или закономерности заметили вы? Делитесь в комментариях!