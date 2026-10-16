15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Ницца. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Таблицы топ-5 лиг Европы и РПЛ по ожидаемым очкам: АПЛ, Ла Лига, Барса, Реал, Спартак, Зенит, Арсенал, ПСЖ, Ливерпуль, Сити, МЮ

«Спартак» — первый, «Сити» невероятно везёт! Таблицы топ-5 лиг и РПЛ по ожидаемым очкам
Никита Паглазов
Таблицы топ-5 лиг и РПЛ по ожидаемым очкам
Комментарии
В нашем чемпионате неожиданные показатели у «Краснодара» и «Балтики». А статус лидера подтверждают «Рома» и «Барса».

В топ-5 лигах Европы и Альфа-Банк РПЛ прошёл уже солидный отрезок сезона. Время посмотреть на продвинутую статистику. Самая базовая — xPTS. Как располагаются клубы АПЛ, Ла Лиги, Бундеслиги, Серии А, Лиги 1 и РПЛ по ожидаемым очкам? Есть удивительные показатели!

АПЛ

АПЛ Подробнее
Таблица АПЛ по ожидаемым очкам

Таблица АПЛ по ожидаемым очкам

Подробности:

  • «Манчестер Сити» набрал почти на семь очков больше ожидаемого! Пока что Энцо Мареске везёт. Хотя в свете информации о подтверждении 114 финансовых нарушений клуба уже так и не скажешь;
  • «Арсенал» лидирует по ожидаемым очкам, даже несмотря на поражение от «Брайтона». Команда Фабиана Хюрцелера же подтверждает крутой старт статистикой, занимая четвёртое место по xPTS;
Красавцы!
Главное открытие на старте сезона. Середняк разрывает АПЛ даже без ресурсов
Главное открытие на старте сезона. Середняк разрывает АПЛ даже без ресурсов
  • «Ноттингем Форест» идёт лишь на 14-м месте в реальной таблице, хотя по очкам заслужил быть выше. Оливер Гласнер движется в правильном направлении;
  • «Манчестер Юнайтед» сильно критикуют на старте сезона. У команды действительно много проблем, но по очкам команда Майкла Кэррика недобрала;
ФК «Манчестер Юнайтед»

ФК «Манчестер Юнайтед»

Фото: Molly Darlington/Getty Images

  • У «Челси» пока что нет стабильности. Команда при этом набирает очки даже там, где статистика говорит об обратном;
  • «Тоттенхэм» занимает лишь 18-е место в таблице АПЛ. Пока что команде совсем не везёт с набором реальных очков. Их должно быть почти на пять больше!
  • «Ньюкаслу» сильно фартит. В реальной таблице клуб идёт на 11-м месте, хотя по ожидаемым очкам располагается на 20-й строчке.
Важный человек в истории с нарушениями «Сити»:
«Самый важный разоблачитель». Человек, который испортил жизнь «Манчестер Сити»
«Самый важный разоблачитель». Человек, который испортил жизнь «Манчестер Сити»

Ла Лига

Примера Подробнее
Таблица Ла Лиги по ожидаемым очкам

Таблица Ла Лиги по ожидаемым очкам

Подробности:

  • «Барселона» не ощущает конкуренции. Ни в реальной таблице, ни по ожидаемым очкам. Команда Ханси Флика несётся к третьему золоту подряд?
  • «Реал» идёт максимально ровно по xPTS. Так что о невезении мадридцев вряд ли скажешь;
ЖОЗЕ МОУРИНЬЮ

ЖОЗЕ МОУРИНЬЮ

Фото: Tullio M. Puglia/Getty Images

  • А вот «Вильярреалу» сильно не везёт. В отличие от «Атлетико», набравшего на четыре очка больше ожидаемого;
  • Чемпионы по оверперформансу — два клуба из Севильи. И «Бетис», и «Севилья» пока что идут намного лучше ожидаемого.
Важный гол для Арсена:
Случилось! Захарян вышел в старте в Ла Лиге — и забил первый гол за полтора года!
Случилось! Захарян вышел в старте в Ла Лиге — и забил первый гол за полтора года!

Бундеслига

Бундеслига Подробнее
Таблица Бундеслиги по ожидаемым очкам

Таблица Бундеслиги по ожидаемым очкам

Подробности:

  • «Бавария» занимает уверенное первое место по xPTS. Хотя команда Венсана Компани потеряла очки во встречах с «Шальке» и «Аугсбургом». Поэтому в реальной таблице располагается лишь на третьей строчке;
  • «Фрайбург» крут! Команда занимает первое место в Бундеслиге. Но подкрепляет результаты и статистикой ожидаемых очков: по ним клуб идёт вторым;
ФК «Боруссия» Дортмунд

ФК «Боруссия» Дортмунд

Фото: Sona Maleterova/Getty Images

  • «Боруссия» Дортмунд пока что прилично отскакивает. Команда Нико Ковача набрала почти на 2,5 очка больше ожидаемого;
  • Также к везунчикам относятся «Аугсбург» и «Эльферсберг». А вот «Боруссия» Мёнхенгладбах и «Хоффенхайм» — главные неудачники.
Лорис — молодец:
«Лучший вратарь во всей Германии». Кариус мощнейше перезапустил карьеру после «Ливерпуля»!
«Лучший вратарь во всей Германии». Кариус мощнейше перезапустил карьеру после «Ливерпуля»!

Серия А

Серия А Подробнее
Таблица Серии А по ожидаемым очкам

Таблица Серии А по ожидаемым очкам

Интересное:

  • «Ювентус» Лучано Спаллетти играет ощутимо лучше, не на свои реальные результаты. Если в настоящей таблице туринцы идут лишь шестыми, то по ожидаемым очкам возглавляют таблицу Серии А;
  • «Интер» перебрал не так уж много очков. Хотя небольшой фарт всё же помог команде Кристиана Киву подняться на первое место;
  • «Комо» не сбавляет обороты. По качеству футбола команда Сеска Фабрегаса продолжает входить в итальянский топ. А вот с набором очков – чуть хуже;
СЕСК ФАБРЕГАС

СЕСК ФАБРЕГАС

Фото: Marco Luzzani/Getty Images

  • «Лацио», «Кальяри» и «Фрозиноне» взломали лигу на старте! Все три клуба набрали примерно на пять очков больше ожидаемого. Также заметный оверперформанс показывают «Аталанта» и «Лечче»;
  • А вот «Монца», «Болонья», «Фиорентина» и «Венеция» прилично недобирают. Особенно обидно за последних: при 5,48 xPTS у команды 0 очков.

Лига 1

Лига 1 Подробнее
Таблица Лиги 1 по ожидаемым очкам

Таблица Лиги 1 по ожидаемым очкам

Подробности:

  • Лидер Лиги 1 по xPTS — клуб из Парижа. Но не «ПСЖ», а «Париж»! Причём команда Лиама Росеньора набрала даже меньше очков, чем ожидалось;
  • «ПСЖ» одержал всего три победы в шести турах. Однако по xPTS идёт в топ-3. Там же оказался «Брест», у которого недобор составил примерно 4,5 очка;
МАТВЕЙ САФОНОВ

МАТВЕЙ САФОНОВ

Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

  • «Монако» занимает первое место в реальной таблице Лиги 1. Но команде Фелипе Луиса сильно везёт: при 14 очках у монегасков всего 7,99 xPTS!
  • «Тулузе» и «Лансу» не сильно фартит при неплохом качестве футбола. А «Лилль» и «Страсбург» отправляются в компанию счастливчиков с «Монако».
Что происходит с «Марселем»?
«Оторопь берёт, когда видишь масштабы катастрофы». Великий клуб Франции катится в бездну?
Эксклюзив
«Оторопь берёт, когда видишь масштабы катастрофы». Великий клуб Франции катится в бездну?

РПЛ

РПЛ Подробнее
Таблица РПЛ по ожидаемым очкам

Таблица РПЛ по ожидаемым очкам

Подробности:

  • «Спартак» традиционно занимает первое место в таблице xPTS. Это происходит чуть ли не каждый сезон. Хотя реальные и ожидаемые очки у команды Хуана Карлоса Карседо вполне соотносятся. Глобального недобора не наблюдается;
  • как же не везёт «Балтике»! При 12 реальных очках у команды более 17 xPTS. Комплименты работе Андрея Талалаева: его команда во втором сезоне подряд показывает топ-футбол в РПЛ;
  • ЦСКА, московское «Динамо» и «Зенит» идут лучше ожидаемого. Но самое главное, что в реальной таблице именно эти клубы и формируют топ-3.
ФК «ЗЕНИТ»

ФК «ЗЕНИТ»

Фото: ФК «Зенит»

  • «Краснодар» же добывает победы зачастую вопреки! Команда Мурада Мусаева набрала 21 очко, хотя по xPTS у южан всего 14,53. Почти семь очков разницы!
  • солидный недобор присутствует и у «Оренбурга». Хотя тут отчасти виноваты частые ничьи;
  • команды с 12-го по 16-е место занимают примерно эти же места и по xPTS. У «Локомотива» всё печально: москвичи действительно проводят слабый сезон. Списать результаты на невезение не получится.

Какие необычные наблюдения или закономерности заметили вы? Делитесь в комментариях!

Вот как бывает:
Таблица РПЛ сейчас и год назад. Лютая стабильность у ЦСКА, а «Спартак» и «Зенит» — в плюсе
Таблица РПЛ сейчас и год назад. Лютая стабильность у ЦСКА, а «Спартак» и «Зенит» — в плюсе
Какие матчи нас ждут в 11-м туре РПЛ? Календарь
А что по предстоящим встречам в Англии? Календарь АПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android