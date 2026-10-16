Обыски из-за «Черноморца», камбэк Тарханова и смелое заявление Пятибратова. Главное в ФНЛ

В Футбольной национальной лиге жарко – первые этапы «Золота» и «Серебра» приближаются к завершению, да и в самом подвале есть много интересного. Собрали для вас самые важные новости в традиционном дайджесте «Чемпионата».

Александр Тарханов возглавил «Енисей»

Возвращение легендарного тренера в большую игру. 72-летний Тарханов уже возглавлял красноярскую команду в 2020 году, а в разные годы работал с ЦСКА, «Торпедо», «Крыльями Советов» и «Уралом». До недавнего времени трудился в «Енисее-2» и рулил женской командой.

Александр Тарханов Фото: ФК «Енисей»

Вячеслав Молчанов, который исполнял обязанности главного тренера после ухода Сергея Ташуева, останется в штабе. По информации Сергея Ильёва, клуб решил сохранить часть прежнего тренерского состава. После 13 туров в Лиге Pari «Енисей» занимает 13-е место с 14 очками.

«Севастополь» переходит на новый уровень?

«Севастополь» собирается подать документы на лицензирование РФС после завершения сезона. Сейчас команда лидирует в группе 1 LEON-Второй лиги «Б» с 62 очками.

Валерий Чалый генеральный директор «Севастополя» — в интервью «РБ Спорт» «Конечно, планируем подавать документы. Но вы эти вопросы по РФС, по взаимодействию, наверное, им должны задавать. Наша спортивная составляющая: мы заняли первое место. По регламенту должны выйти в следующий этап. Мы выполним свои критерии. Мы очень профессиональный футбольный клуб. Будут, конечно, какие-то моменты. По правилам всё сделаем».

В Новороссийске прошли обыски из-за «Черноморца»

Главная причина проблем «Черноморца», который после вылета из Первой лиги не прошёл лицензирование под Вторую лигу, — уход прежнего инвестора. С сентября 2022-го по июнь 2025-го клуб финансировала группа «Дело» Сергея Шишкарёва. После завершения сотрудничества новороссийцы не нашли нового спонсора, который гарантировал бы необходимое финансирование. Основную команду расформировали, а руководство решило сохранить клуб за счёт молодёжной системы.

Совсем недавно в администрации Новороссийска, в том числе в кабинете главы города Андрея Кравченко, прошли обыски, связанные с деятельностью футбольного клуба «Черноморец». Об этом сообщили в правоохранительных органах.

По данным местных источников, проверка может быть связана с 250 млн рублей, которые, предположительно, должны были поступить в городскую казну, но оказались на счетах автономных некоммерческих организаций. Официального подтверждения этой версии пока нет.

Теперь «Черноморец» намерен заявиться во Вторую лигу «Б». По информации журналиста Сергея Ильёва, с конкретными планами клуб определится в декабре. Всё будет зависеть от финансирования: при достаточном бюджете команда сможет масштабно усилить состав, а при ограниченных средствах сделает ставку на молодых футболистов 2007 года рождения. Клуб также рассчитывает сохранить всю систему подготовки местных игроков — от ЮФЛ до молодёжной команды.

«БоМиК» заходит в профессиональный футбол

Клуб «БоМиК» из чувашского Цивильска планирует выступать во Второй лиге. В этом сезоне команда заняла второе место в чемпионате Приволжского федерального округа.

Павел Михайлов руководитель клуба «БоМиКа» «В первую очередь предстоит большая работа по сертификации футбольного клуба для Второй лиги, так как там совершенно другие требования к инфраструктуре и стадиону. Нам необходимо будет задействовать две арены. Пока мы планируем использовать стадион «Олимпийский», где играем сейчас, но со временем хотим подать заявку на арену «Труд», которую в данный момент реконструируют. Сдача объекта там планируется в июле, и мы обязательно будем это учитывать в наших планах».

Появления профессионального футбольного клуба болельщики в Чувашии ждут десятилетиями. С 1993 года (тогда распался чебоксарский «Азамат») в республике команды такого статуса не было вплоть до 2022 года. Затем два года во Второй лиге выступал вурнарский «Химик-Август».

Пятибратов назвал свою команду «самой молодой в мире»

Главный тренер «Текстильщика» Дмитрий Пятибратов оценил игру команды и признал, что результаты пока не соответствуют ожиданиям: «У нас самая молодая команда не только в лиге, но и в мировом футболе на таком уровне. Последний матч показал, что мы очень круто играем. Пока не можем похвастаться результатами, однако качество игры очень достойное».

Ивановцы набрали семь очков в 13 турах и занимают последнее место в Первой лиге. Что касается состава – «Текстильщик» действительно с огромным отрывом лидирует в чемпионате по «свежести» игроков (средний возраст – 21,5). На втором месте – омолодившийся «Нижний Новгород» (25,1). Дальше идут «Велес» (25,4) и «Шинник» (25,3). Самый большой средний возраст – у «Сочи» (27) и «Арсенала» (27).

В АПЛ самый молодой состав у «Ньюкасла» – средний возраст футболистов составляет 24,6 лет. В Испании лидирует «Барселона» (24,7). В Италии – «Монца» (23,6). В Германии – франкфуртский «Айнтрахт» (23,9).

А вот во Франции есть команда, которая опережает «Текстильщик» – это «Страсбург». Португалец Угу Оливейра рулит самым настоящим «пионеротрядом», средний возраст которого – 21,3 года. Рядом находятся «Тулуза» (22,3) и «Осер» (23,4). Получается, «Текстильщик» – наш «Страсбург»?

«Победу» могут продать ради лицензии во Вторую лигу

«Победа» Фото: ФК «Победа»

Футбольный клуб «Победа» из Нижнего Новгорода может сменить владельца. По информации телеграм-канала «Вторая лига | Второй Дивизион», руководство рассматривает продажу команды тем, кто захочет пройти лицензирование для выступления во Второй лиге в следующем сезоне.

Ранее похожим образом действовали при покупке махачкалинского «Легиона»: команду приобрели, а затем перевезли в Нижний Новгород.