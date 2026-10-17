В чём секрет Глушенкова, Соболева, Облякова и Олейникова? И как такие старты заканчивались раньше?

Четыре россиянина — в топе по «гол+пас» в РПЛ. Такого не было минимум 20 лет

Глушенков, Соболев, Обляков, Олейников. Так выглядит первая четвёрка гонки «гол+пас» Альфа-Банк РПЛ после 10 туров. У зенитовцев по 10 результативных действий, у игроков ЦСКА – по семь. Лучший иностранец – Жилсон Беншимол из «Акрона» с шестью, столько же у Педро.

Вы спросите – что тут особенного? С одной стороны, ничего. Игроки «Зенита» и ЦСКА правда в прайме. Но мы проверили все сезоны начиная с 2006 года, и ни разу после 10 туров первые четыре места в этой гонке не занимали одни россияне. По итогам сезона – тоже ни разу. Ближе всего было в 2007-м, когда в компанию Аршавина, Адамова и Павлюченко вклинился Вагнер Лав, и в сезоне-2021/2022, когда помешал Джон Кордоба.

В чём секрет четвёрки?

У Глушенкова сейчас 8+2. И Максим – про крутость в завершении. 40 ударов за девять матчей, больше всех в лиге. И бьёт он не только из выгодных позиций: половина голов (четыре из восьми) забита из-за штрафной. При этом внутри неё Максим тоже бывает регулярно: 52 касания, среди крайних нападающих РПЛ это лучший показатель. Понятно, что реализация едва ли может держаться на таком уровне весь сезон. Спад неизбежен. Восемь голов при xG около трёх – это запредельно.

У Александра Соболева идентичные показатели, но обратная ситуация: ему не нужно много ударов. 26 попыток и восемь голов, причём по ожидаемым голам (5,6) он первый в РПЛ. То есть дело не в везении – нападающий чаще всех оказывается там, куда приходит мяч. С пенальти у него только два гола.

Обоим повезло с партнёрами. Пять из шести голевых передач Педро достались двум россиянам «Зенита»: три – Соболеву, две – Глушенкову. Вдвоём они забили 16 из 22 мячей команды (73%).

У Облякова шесть голов и одна и передача. Иван – единственный в четвёрке, кто играет в центре поля постоянно, и его секрет понятен: ЦСКА летом так и не купил нападающего, поэтому забивалу пришлось искать в глубине. Половину мячей хавбек сделал с пенальти, но важность голов от этого не меньше: два – в Петербурге, где ЦСКА одолел «Зенит», а в 10-м туре – дубль и голевая передача с «Родиной».

Главное у Облякова – это объём. 703 касания и 427 точных передач – по обоим показателям он лучший среди атакующих полузащитников во всей РПЛ. 24 созданных момента – третий результат в лиге.

Олейников – единственный в четвёрке, кто набрал очки за два клуба. В «Крыльях Советов» за семь туров у него было 3+2: дубль в Грозном и две голевые на Амара Рахмановича в игре с «Краснодаром». 9 сентября Иван перешёл в ЦСКА и уже в трёх матчах за армейцев отдал две голевые – на Лусиано Гонду и, кстати, Облякова. Его преимущество – качество последнего паса. Шесть созданных голевых моментов – первое место в РПЛ, хотя по общему числу созданных моментов он не лидер. То есть Олейников отлично знает, когда отдать. И не тратит силы просто так.

А как было раньше?

Возьмём последние 10 сезонов. Россиян в первой четвёрке после 10 туров обычно один-два. Трое были лишь однажды, в сезоне-2021/2022: Гамид Агаларов, Артём Дзюба и Рифат Жемалетдинов. Кордоба потом улетел вперёд, однако по итогам сезона картина почти не изменилась: трое россиян + Матео Кассьерра.

При этом к 10-му туру россиянин часто лидирует в гонке или делит первое место – так было в шести сезонах из 10. Но удержать темп получается не у всех. Александр Кокорин в сезоне-2017/2018 после 10-го тура был первым, а весной порвал крестообразные связки и закончил сезон только седьмым. Глушенков в сезоне-2024/2025 набрал восемь очков за 10 туров и всего три – за весь остаток сезона.

Самые надёжные примеры связаны с Дзюбой и Алексеем Батраковым. Первый по итогам сезона попадал в четвёрку пять раз, второй в розыгрыше-2024/2025 выиграл гонку, а через год разделил второе место. Глушенков же сейчас в четвёрке после 10 туров третий сезон подряд.

Топ-4 игрока РПЛ по «гол+пас»

Сезон После 10-го тура Сколько россиян По итогам сезона Сколько россиян 2016/2017 Промес – 10, Жулиано – 9, Смолов – 8, Дзюба – 7 2 Промес – 21, Смолов – 18, Дзюба – 17, Мануэл Фернандеш – 16 2 2017/2018 Кокорин – 10, Промес – 9; по 6 – Смолов, Витиньо, Дриусси, Калачёв, Карадениз 2 Промес – 22, Смолов – 21, Луис Адриано – 16, Классон – 16 1 2018/2019 Чалов – 8, Азмун – 8, Дриусси – 7, Ерохин – 7 2 Чалов – 22, Азмун – 19, Дзюба – 18; по 17 – Классон, Дриусси 2 2019/2020 Дзюба – 10, по 9 – Шомуродов, Соболев; по 6 – Ионов, Чалов, Димитров 3 (4) Дзюба – 29, Азмун – 24; по 17 – Луценко, Влашич, Шомуродов 2 2020/2021 Дзюба – 9, Нобоа – 8, Азмун – 7, Влашич – 7 1 Дзюба – 26, Азмун – 21, Ларссон – 20, Нобоа – 19 1 2021/2022 Агаларов – 8, Кордоба – 8, Дзюба – 7, Жемалетдинов – 7 3 Агаларов – 19, Кассьерра – 18, Полоз – 17; по 16 – Дзюба, Сергеев 3 (4) 2022/2023 Промес – 11, Сперцян – 11, Малком – 10; по 9 – Соболев, Медина, Нобоа 1 Малком – 30, Промес – 27, Чалов – 24; по 22 – Соболев, Сперцян 2 2023/2024 Кассьерра – 9, Чалов – 7; по 6 – Тюкавин, Заболотный, Сперцян, Промес 2 (3) Кассьерра – 25, Тюкавин – 24, Глушенков – 23, Кордоба – 18 2 2024/2025 Батраков – 13, Барко – 9, Вендел – 9; по 8 – Воробьёв, Глушенков 2 (3) Батраков – 21, Угальде – 20, Даку – 20, Барко – 19 1 2025/2026 Сперцян – 13, Батраков – 10, Даку – 9, Глушенков – 8 2 Сперцян – 29, Кордоба – 22, Батраков – 22, Глушенков – 18 2 2026/2027 Глушенков – 10, Соболев – 10, Обляков – 7, Олейников – 7 4 ? ?

Эдуарда Сперцяна, Кристиана Нобоа, Тимофея Калачёва и Малкома, у которых есть российский паспорт, но которые играли за другие сборные, мы россиянами не считали.

Вопрос только в том, хватит ли нынешней четвёрке сил хотя бы до зимы? Или всё-таки вернутся привычные фамилии последних лет? Например, Кордоба, Барко или Даку.