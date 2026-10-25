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Манчестер Юнайтед — Борнмут — 0:3, обзор матча 8-го тура АПЛ, голы: Райан, Таверньер, Эванилсон, статистика, 25 октября 2026

Ура, «МЮ» наконец победил! Поверили? На самом деле ещё один безвольный разгром
Григорий Телингатер