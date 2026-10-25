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Зенит — Динамо Мх — 2:0, обзор матча РПЛ, видео, голы: Фелипе Аугусто, Глушенков, 25 октября 2026 года, чемпионат России

Уникальная победа от «Зенита»! Вырвались в лидеры РПЛ после матча с четырьмя пенальти
Анатолий Романов