«Лучший в Суперлиге на своей позиции». Турция в восторге от 1+1 Батракова за «Галатасарай»

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Бавария Мюнхен — Боруссия Дортмунд. Прямая трансляция
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Футбол
Альфа-Банк Российская Премьер-лига. 13-й тур
15:15
Рубин
–
Факел
Не начался
17:30
Динамо М
–
Ахмат
Не начался
19:45
Родина
–
Краснодар
Не начался
Англия — Премьер-лига. 9-й тур
15:30
Челси
–
Манчестер Юнайтед
Не начался
18:00
Ковентри Сити
–
Сандерленд
Не начался
18:00
Борнмут
–
Лидс Юнайтед
Не начался
18:00
Брентфорд
–
Ноттингем Форест
Не начался
18:00
Халл Сити
–
Ипсвич Таун
Не начался
18:00
Манчестер Сити
–
Брайтон энд Хоув Альбион
Не начался
Испания — Ла Лига. 11-й тур
16:00
Леванте
–
Атлетико М
Не начался
18:15
Райо Вальекано
–
Сельта
Не начался
23:00
Барселона
–
Алавес
Не начался
Италия — Серия А. 10-й тур
17:00
Болонья
–
Монца
Не начался
22:45
Милан
–
Интер М
Не начался
Германия — Бундеслига. 8-й тур
17:30
Аугсбург
–
Фрайбург
Не начался
17:30
Боруссия М
–
Падерборн 07
Не начался
17:30
Шальке-04
–
РБ Лейпциг
Не начался
17:30
Байер
–
Штутгарт
Не начался
17:30
Вердер
–
Хоффенхайм
Не начался
20:30
Бавария
–
Боруссия Д
Не начался
Россия — Лига Pari. 16-й тур
14:00
Ленинградец
–
Енисей
Не начался
16:00
Волга Ул
–
Текстильщик
Не начался
16:00
Нефтехимик
–
СКА-Хабаровск
Не начался
Россия — Суперлига (ж). 24-й тур
13:00
Зенит (ж)
–
Локомотив (ж)
0 : 0
1-й тайм
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Первый гол Алексея Батракова в чемпионате Турции за Галатасарай: реакция турецких СМИ, что пишут, 30 октября 2026 года
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