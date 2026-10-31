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Первый гол Алексея Батракова в чемпионате Турции за Галатасарай: реакция турецких СМИ, что пишут, 30 октября 2026 года

«Лучший в Суперлиге на своей позиции». Турция в восторге от 1+1 Батракова за «Галатасарай»