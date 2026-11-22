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Карседо оценил игру Помазуна в матче «Спартака» с «Динамо» Мх
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«Родина» — «Локомотив»: Андрей Мостовой открыл счёт на восьмой минуте
19:06
Карседо прокомментировал ничью «Спартака» в матче с «Динамо» Махачкала
19:02
Тренер «Спартака» Карседо: мы находимся в лидирующей группе, очки теряют и другие
18:25
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16:51
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«Спартак» упустил победу над «Динамо» Мх в матче РПЛ, пропустив гол на 89-й минуте
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18:20
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17:17
«Мясо — это добыча орла». Болельщики «Динамо» Мх вывесили баннер на матче со «Спартаком»
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Карседо прокомментировал ничью «Спартака» в матче с «Динамо» Махачкала
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Олимпик Марсель — Ле-Ман. Прямая трансляция
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ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
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22:45 Мск
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Футбол
Альфа-Банк Российская Премьер-лига. 15-й тур
14:00
Динамо М
–
Краснодар
1 : 1
Окончен
16:30
Динамо Мх
–
Спартак М
1 : 1
Окончен
19:00
Родина
–
Локомотив М
0 : 0
1-й тайм, 8'
Англия — Премьер-лига. 11-й тур
17:00
Халл Сити
–
Брайтон энд Хоув Альбион
2 : 0
Окончен
19:30
Ливерпуль
–
Манчестер Юнайтед
Не начался
Испания — Ла Лига. 13-й тур
16:00
Барселона
–
Вильярреал
3 : 2
Окончен
18:15
Расинг
–
Реал Сосьедад
2 : 1
Перерыв
20:30
Осасуна
–
Малага
Не начался
23:00
Хетафе
–
Атлетико М
Не начался
Италия — Серия А. 12-й тур
14:30
Ювентус
–
Венеция
4 : 0
Окончен
17:00
Сассуоло
–
Дженоа
0 : 2
Окончен
17:00
Болонья
–
Удинезе
1 : 1
Окончен
20:00
Милан
–
Фрозиноне
Не начался
22:45
Аталанта
–
Интер М
Не начался
Германия — Бундеслига. 10-й тур
17:30
Аугсбург
–
Майнц
3 : 1
2-й тайм, 78'
19:30
Вердер
–
Гамбург
Не начался
Франция — Лига 1. 11-й тур
17:00
Париж
–
Анже
4 : 0
Окончен
19:15
Лорьян
–
Ренн
Не начался
22:45
Марсель
–
Ле-Ман
Не начался
Англия — Чемпионшип. 16-й тур
15:00
Бёрнли
–
Блэкберн Роверс
2 : 2
Окончен
Греция — Суперлига. 11-й тур
20:30
ПАОК
–
Кифисия
Не начался
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Динамо Махачкала — Спартак — 1:1, обзор матча 15-го тура РПЛ, голы: Зобнин, Лесовой, видео, 22 ноября 2026