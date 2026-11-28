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Пари Сен-Жермен — Лорьян. Прямая трансляция
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22:45 Мск
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Футбол
Альфа-Банк Российская Премьер-лига. 16-й тур
14:00
Рубин
–
Акрон
3 : 0
Окончен
16:30
ЦСКА
–
Зенит
1 : 4
Окончен
19:00
Балтика
–
Ахмат
0 : 0
1-й тайм, 34'
Англия — Премьер-лига. 12-й тур
18:00
Лидс Юнайтед
–
Ковентри Сити
3 : 0
2-й тайм, 79'
18:00
Манчестер Юнайтед
–
Брентфорд
0 : 2
2-й тайм, 78'
20:30
Ипсвич Таун
–
Астон Вилла
Не начался
Испания — Ла Лига. 14-й тур
16:00
Бетис
–
Райо Вальекано
0 : 1
Окончен
18:15
Малага
–
Атлетик Б
2 : 4
2-й тайм, 60'
20:30
Эльче
–
Атлетико М
Не начался
23:00
Реал Мадрид
–
Алавес
Не начался
Италия — Серия А. 13-й тур
17:00
Фрозиноне
–
Парма
3 : 0
Окончен
20:00
Торино
–
Лацио
Не начался
22:45
Интер М
–
Дженоа
Не начался
Германия — Бундеслига. 11-й тур
17:30
Майнц
–
Унион
2 : 1
Окончен
17:30
Кёльн
–
Эльферсберг
5 : 0
Окончен
17:30
Падерборн 07
–
Шальке-04
8 : 1
Окончен
17:30
Гамбург
–
Бавария
0 : 0
Окончен
20:30
Штутгарт
–
Айнтрахт Ф
Не начался
Франция — Лига 1. 12-й тур
19:15
Анже
–
Ланс
1 : 0
1-й тайм, 22'
22:45
Ле-Ман
–
Лилль
Не начался
22:45
Гавр
–
Страсбург
Не начался
22:45
Ницца
–
Труа
Не начался
22:45
ПСЖ
–
Лорьян
Не начался
Саудовская Аравия — Про-Лига. 13-й тур
15:15
Аль-Хазм
–
Аль-Наср
0 : 1
Окончен
17:20
Аль-Иттифак
–
Аль-Хиляль
1 : 3
Окончен
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ЦСКА — Зенит — 1:4, обзор матча РПЛ, видео, голы: Аззи в свои ворота, Глушенков, Луис Энрике, Круговой, 28 ноября 2026