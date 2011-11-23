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Пресс-атташе "Арсенала": никто не отказывался ехать в Тулу

Пресс-атташе "Арсенала": никто не отказывался ехать в Тулу
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Пресс-атташе тульского «Арсенала» Сергей Кирюхин опроверг появившуюся ранее информацию о том, что некоторые ветераны отказались ехать в клуб, который вчера возглавил Дмитрий Аленичев.

«Аленичев сразу же связался с Андреем Коноваловым, который подтвердил, что никаких интервью по поводу своего будущего никому не давал. Всё это выдумки журналистов. Коновалов ещё раз подтвердил, что будет выступать в составе „Арсенала“ в следующем году. Поверьте, без предварительной договорённости с каждым из названных футболистов их фамилии не прозвучали бы из уст главного тренера», — цитирует Кирюхина «Интерфакс».

Напомним, что, по словам Аленичева, команду должны пополнить Егор Титов, Александр Филимонов, Дмитрий Хлестов, Дмитрий Парфёнов, Юрий Ковтун, Вадим Евсеев, Владимир Бесчастных, Андрей Коновалов и Александр Шмарко.