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Минасян не будет тренировать "Пюник" со следующего сезона

Минасян не будет тренировать "Пюник" со следующего сезона
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Главный тренер сборной Армении Вардан Минасян, возглавлявший по совместительству ереванский «Пюник», с нового сезона оставит пост в клубе, сообщает «Новости-Армения». На тренерском мостике «Пюника» Минасяна сменит Сурен Чахалян, работающий также с юношеской сборной Армении. Минасян же займёт в клубе пост технического директора.

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