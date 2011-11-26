Минасян не будет тренировать "Пюник" со следующего сезона
Поделиться
Главный тренер сборной Армении Вардан Минасян, возглавлявший по совместительству ереванский «Пюник», с нового сезона оставит пост в клубе, сообщает «Новости-Армения». На тренерском мостике «Пюника» Минасяна сменит Сурен Чахалян, работающий также с юношеской сборной Армении. Минасян же займёт в клубе пост технического директора.
Комментарии
- 19 октября 2022
-
12:04
-
11:51
-
11:50
-
11:40
-
11:30
-
11:26
-
11:23
-
11:14
-
11:10
-
10:56
-
10:51
-
10:50
-
10:34
-
10:30
-
10:20
-
10:06
-
09:59
-
09:57
-
09:49
-
09:38
-
09:38
-
09:29
-
09:17
-
09:00
-
08:30
-
07:46
-
07:31
-
06:26
-
06:02
-
05:56
-
05:26
-
04:21
-
04:21
-
04:07
-
03:56
Партнерский контент