Минасян не будет тренировать "Пюник" со следующего сезона

Главный тренер сборной Армении Вардан Минасян, возглавлявший по совместительству ереванский «Пюник», с нового сезона оставит пост в клубе, сообщает «Новости-Армения». На тренерском мостике «Пюника» Минасяна сменит Сурен Чахалян, работающий также с юношеской сборной Армении. Минасян же займёт в клубе пост технического директора.