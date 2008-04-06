Одемвингие: "Локомотив" обретает свою игру

Нападающий «Локомотива» Питер Одемвингие признался, что в матче с «Сатурном», завершившемся победой его команды со счётом 2:1, железнодорожники начали находить свою игру.

«Мы слишком осторожно играли в первом тайме, поэтому не сумели создать острых моментов у ворот Кински. Во второй половине нам удалось захватить преимущество, мы почувствовали уверенность и сумели склонить чашу весов в свою пользу. Постепенно мы находим свою игру, и сегодняшний матч это доказывает. В ближайших встречах мы должны сохранить ту концентрацию, которую продемонстрировали сегодня. Последние три победы помогли команде обрести необходимую уверенность. Очень приятно было увидеть в Раменском столько наших поклонников, хочу поблагодарить их за великолепную поддержку», — рассказал форвард в интервью ТК «Спорт».