Одемвингие: "Локомотив" обретает свою игру

Нападающий «Локомотива» Питер Одемвингие признался, что в матче с «Сатурном», завершившемся победой его команды со счётом 2:1, железнодорожники начали находить свою игру.
«Мы слишком осторожно играли в первом тайме, поэтому не сумели создать острых моментов у ворот Кински. Во второй половине нам удалось захватить преимущество, мы почувствовали уверенность и сумели склонить чашу весов в свою пользу. Постепенно мы находим свою игру, и сегодняшний матч это доказывает. В ближайших встречах мы должны сохранить ту концентрацию, которую продемонстрировали сегодня. Последние три победы помогли команде обрести необходимую уверенность. Очень приятно было увидеть в Раменском столько наших поклонников, хочу поблагодарить их за великолепную поддержку», — рассказал форвард в интервью ТК «Спорт».
- 4 июня 2023
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