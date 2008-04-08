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Капитан ФК "Металлург-Кузбасс": выглядели достойно

Капитан ФК "Металлург-Кузбасс": выглядели достойно
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Капитан ФК «Металлург-Кузбасс» Игорь Недорезов прокомментировал неудачный старт команды в первом дивизионе чемпионата России.

«Старт можно назвать неудачным. Не набрали ни одного очка. Хотя в тоже время, как говорят многие специалисты, видевшие матчи с нашим участием, команда выглядела достойно. И это при том, что мы играли против клубов, которые ставят задачу выхода в Премьер-Лигу. Но это всё разговоры. Очков у нас от этого не прибавится. Поэтому результат и можно назвать неудачным, а вот уровень игры, показанный в Новосибирске и Екатеринбурге, вполне обнадёживает. Сейчас будем стараться по максимуму взять очки в домашних матчах», — отметил Недорезов.

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