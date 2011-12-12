Кучук: сейчас идёт становление дубля киевского "Арсенала"

Главный тренер киевского «Арсенала» Леонид Кучук прокомментировал выступления дубля столичного клуба в чемпионате Украины среди молодёжных команд.

«В дубле „Арсенала“ действительно есть способные ребята, но это молодые футболисты. Результат не может прийти сразу — нужно двигаться шаг за шагом.

Они ещё молодые — им нужно ещё учиться и учиться. Если они плохо учились в пятом классе, то в десятом они будут учиться ещё хуже», — цитирует белорусского специалиста isport.ua.

«Сейчас идёт становление дубля, молодых ребят, они немножко отстают в тренировочной работе, но думаю, мы это всё наладим», — заключил Кучук.