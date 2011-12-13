Куницын: надеюсь, конфликтов с Селюком больше не будет

Почётный президент СК «Таврия» Сергей Куницын заверил, что конфликт с вице-президентом клуба Дмитрием Селюком исчерпан, сообщают «Аргументы недели. Крым».

«Последние заявления Селюка были датированы четвергом прошлой недели. По сути дела, уже неделю никаких событий не происходит, — отметил Сергей Куницын. — Конфликт погашен, роли распределены. Борисов – учредитель, Куницын – президент, Селюк – вице-президент, который занимается только трансферной политикой и ничем более и помогает главному тренеру в формировании команды. А за главным тренером — последнее слово в части комплектования команды: брать футболиста или не брать. Я думаю, что мы все сделали серьёзные выводы из этого конфликта, и я надеюсь, что в будущем он не повторится».