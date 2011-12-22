25 мая сборная России примет в товарищеском матче сборную Уругвая

Сборная России в рамках подготовки к финальной части чемпионата Европы — 2012 сыграет в товарищеском матче со сборной Уругвая. Сообщается, что встреча состоится 25 мая в Москве.

Напомним, подопечные Оскара Табареса пробились в полуфинал чемпионата мира — 2010, а прошлым летом выиграли Кубок Америки.