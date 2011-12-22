25 мая сборная России примет в товарищеском матче сборную Уругвая
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Сборная России в рамках подготовки к финальной части чемпионата Европы — 2012 сыграет в товарищеском матче со сборной Уругвая. Сообщается, что встреча состоится 25 мая в Москве.
Напомним, подопечные Оскара Табареса пробились в полуфинал чемпионата мира — 2010, а прошлым летом выиграли Кубок Америки.
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